Японская «политика в отношении иностранцев» обходит ключевые вопросы: упорядоченное сосуществование невозможно без чёткого иммиграционного плана

При растущей обеспокоенности избирателей вопросами иммиграции японское правительство должно найти способ сохранить социальную сплоченность, одновременно удовлетворяя потребности промышленности в рабочей силе. Автор утверждает, что новая политическая концепция администрации Такаити представляет собой близорукий и разрозненный подход: она концентрируется на решении разрозненных спорных вопросов, игнорируя при этом долгосрочные последствия иммиграционной политики, которая отвергает саму концепцию иммиграции.

«Проблема иностранцев» – в центре внимания

В январе 2026 года правительство премьер-министра Такаити Санаэ представило политическую концепцию под названием «Комплексные меры по приёму иностранных граждан и упорядоченному сосуществованию». Она заменяет руководящие принципы, впервые принятые в декабре 2018 года, когда в результате масштабного пересмотра «Закона об иммиграционном контроле и признании беженцев» Япония впервые официально открыла двери для низкоквалифицированной иностранной рабочей силы в рамках программы «Определённые навыки». Чем же нынешняя концепция отличается от той, что была принята ранее?

Одно из самых существенных отличий – область применения нового документа. Он затрагивает не только иностранных рабочих и резидентов, но и такие несвязанные вопросы, как избыточный туризм и покупка недвижимости иностранцами из-за рубежа.

Туристы, зарубежные инвесторы и иностранные резиденты взаимодействуют с японским обществом по-разному. Попытка объединить их всех в рамках единой «политики в отношении иностранцев» в корне ошибочна. Такой подход скрывает специфические и сложные факторы, окружающие каждую из проблем, включая их предпосылки и влияние на различные заинтересованные стороны. Это порождает упрощенную, поляризованную дискуссию между сторонниками ужесточения ограничений и защитниками политики толерантности.

Уклонение от сути проблемы

Что касается иностранных граждан, проживающих в Японии в настоящее время, правительство назвало свой подход политикой «упорядоченного сосуществования». С одной стороны, это предполагает продолжение политики интеграции, принятой в 2018 году, такой как обучение японскому языку иностранных рабочих, а также образовательную и профессиональную поддержку их детей. С другой стороны, концепция призывает к «оптимизации» управления иностранным населением, то есть фактически к его ужесточению иностранным населением, прежде всего за счет обязательного прохождения программы изучения японского языка для получения постоянного вида на жительство (ПМЖ) и увеличения срока непрерывного проживания, необходимого для получения японского гражданства.

В то же время администрация Такаити практически ничего не говорит о реальных политических проблемах, а именно о подходе правительства к использованию иностранной рабочей силы для удовлетворения потребностей японской промышленности на фоне старения коренного населения. Выступает ли администрация за прием таких рабочих исключительно в качестве временной силы? Допускает ли их прием с целью предоставления ПМЖ? Или же она намерена резко сократить число иностранных рабочих, въезжающих в Японию? «Комплексные меры» не дают на это четкого ответа.

Показатели по ПМЖ остаются стабильными

Комплексные меры администрации Такаити направлены на ужесточение требований для получения законного статуса постоянного резидента Японии или натурализованного гражданина. Однако на деле никакого значительного или долгосрочного роста числа случаев предоставления гражданства или ПМЖ не наблюдается. Увеличение иностранного населения Японии происходит за счет растущего числа работников, которые въезжают в страну и проживают здесь в качестве временных резидентов.

Статистика правительства Японии по количеству поданных заявлений на получение права ПМЖ ведется лишь с 2006 года, но эти цифры указывают, что количество ежегодно выдаваемых разрешений сокращается с 2007 года. В период с 2018 по 2022 год темпы несколько ускорились, но показатели так и не вернулись к максимуму, зафиксированному до 2010 года, и в последние несколько лет они колеблются в районе 35 000 разрешений в год. Процент удовлетворенных заявок отражает ту же тенденцию.

Статистика натурализации ведется с 1989 года. Согласно этим данным, число уроженцев других стран, ежегодно получающих японское гражданство, сокращается с 2003 года, когда оно достигло пика (около 18 000 человек). С 2010 года этот показатель едва поднимался выше 10 000 человек. Доля успешных заявок остается высокой, стабильно превышая 90%, однако в последние годы она несколько снизилась, с 2013 года оставаясь на уровне ниже 95%.

Конечно, снижение процента удовлетворенных заявок не обязательно означает ужесточение стандартов одобрения; это также может быть результатом изменений в характеристиках «типичного заявителя». Но приведенные выше цифры демонстрируют: в то время как численность иностранных граждан в Японии резко возросла за последние несколько десятилетий, число тех, кто получает ПМЖ или японское гражданство, – нет.

В 2018 году моя исследовательская группа провела опрос иностранных граждан, проживающих в Японии. Среди опрошенных нами респондентов лишь 38,5% выразили желание остаться в Японии для постоянного проживания. Даже среди тех, кто въехал в страну в качестве супругов постоянных резидентов или граждан Японии, то есть категории, которая обычно наиболее склонна к оседлости, этот показатель составил менее 50%. Поскольку в подобных опросах чаще участвуют люди, уже испытывающие интерес или привязанность к Японии (так называемый эффект самоотбора), представляется вероятным, что реальный процент всех проживающих здесь иностранцев, планирующих сделать Японию своим постоянным домом, еще ниже.

Японская политика «без иммиграции»

Статистика, опубликованная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), позволяет сравнить подход Японии к отбору заявителей на получение визы с практикой других стран. Если не считать туризм, подавляющее большинство виз, выдаваемых японским правительством, предназначены либо для учебы, либо для работы (как краткосрочной, так и долгосрочной). Иностранцы, не являющиеся студентами или работниками, крайне редко получают разрешение на длительное пребывание.

Это контрастирует с европейскими странами, такими как Германия, Нидерланды и Франция, которые ежегодно принимают значительное количество мигрантов с целями, отличными от работы или учебы. К ним относятся граждане стран Европейского союза, имеющие право на свободное передвижение внутри ЕС, беженцы и другие лица, прибывающие по гуманитарным соображениям (см. график), а также родственники проживающих в стране иностранных граждан. После выхода из ЕС Великобритания ограничила право свободного передвижения в стране, в результате чего наиболее значительный процент прибывающих в страну иностранцев, если не считать туристов, теперь представляют студенты. Однако немалую часть продолжают составлять родственники или другие новоприбывшие, спонсируемые нынешними резидентами. В Южной Корее, тем временем, основной акцент делается на краткосрочных трудовых мигрантах.

Правительство Японии разработало политику, которая активно стимулирует приток иностранных граждан в качестве рабочей силы, а также предусматривает пути для законного продления права их пребывания в стране. Однако оно никогда не выдавало виз, изначально предполагающих проживание на постоянной основе. Именно поэтому японское правительство утверждает, что у него как таковой нет «иммиграционной политики». Данные, представленные выше, подтверждают: рост числа иностранных жителей обусловлен притоком иностранных рабочих, допущенных в страну на временной основе (в полном соответствии с официальной политикой «отсутствия иммиграции»).

В прошлом году поступали сообщения о том, что экспертная группа, ответственная за разработку последних «комплексных мер», рассматривала возможность установления лимита на количество иностранных резидентов. Однако концепция, опубликованная в январе, не содержит указаний на подобный сдвиг в политике. В последних данных о приеме по программе «Определённые навыки» и новой системе «Обучение и занятость» нет и намека на замедление темпов. Можно сделать вывод, что нынешнее правительство намерено продолжать активную политику по привлечению иностранной рабочей силы.

В то же время новые меры призваны затруднить получение статуса ПМЖ для таких работников. Правительство шире открывает двери для временных резидентов, не решая при этом проблем, порождаемых «длительным временным проживанием» – основным путем, по которому трудовые мигранты в итоге оседают в Японии, становясь де-факто иммигрантами.

Неравенство возможностей

В эпоху растущего дефицита рабочей силы привлечение низкоквалифицированных иностранных рабочих стало рассматриваться как способ обеспечения кадрами в низкооплачиваемых и трудоемких сферах, которых избегают сами японцы. Поэтому неудивительно, что относительно высокая доля иностранных работников занята на нерегулярных должностях, для которых характерны ограниченный социальный пакет, более скромные возможности для карьерного роста и низкая стабильность.

Согласно последним данным переписи населения (2020 год), доля иностранных граждан, занятых в нестандартных формах занятости, значительно выше, чем среди японцев. Эта разница особенно заметна среди сотрудников-мужчин. Если среди японцев лишь 14% мужчин заняты на нерегулярных должностях, то среди бразильцев этот показатель составляет 53%, среди индонезийцев – 45%, а среди вьетнамцев, непальцев и перуанцев – около 40%. Среди женщин разрыв менее разителен, но даже при этом процент «нерегулярных» сотрудников заметно выше среди работниц из Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Непала (см. графики).

Работники на внештатных должностях обычно подвергаются более высокому риску увольнения или сокращения во время экономических спадов. Исследования показали, что во время рецессий 2009 и 2020 годов сильнее всего от увольнений и сокращений рабочих часов пострадали именно иностранцы. Фактически многие компании относятся к своим иностранным сотрудникам как к как к удобному резерву рабочей силы, с помощью которого можно гибко корректировать штат в ответ на изменения экономической конъюнктуры. Кроме того, иностранные работники, рассматривающие свое пребывание в Японии как краткосрочное, могут осознанно выбирать такие должности, предпочитая более высокую начальную зарплату «на руки» долгосрочным льготам и стабильности. Однако нередко трудовые мигранты оседают в принимающей стране навсегда, даже если это не было их изначальным намерением.

В таких случаях иностранные рабочие рискуют навсегда застрять на нерегулярной работе. Эти иммигранты особенно уязвимы перед бедностью в пожилом возрасте, поскольку пенсионные выплаты в Японии напрямую зависят от условий трудоустройства человека до выхода на пенсию.

Риски формирования двухуровневого общества

Предыдущие исследования показали, что уровень образования молодых людей напрямую коррелирует с экономическим статусом их родителей. Хотя в последнее время наметился определенный прогресс в охвате детей иностранных граждан средним образованием, процент тех, кто бросает учебу, остается высоким. Для многих непреодолимыми оказываются лингвистические, социальные и финансовые препятствия на пути к окончанию школы и поступлению в колледж. Это повышает вероятность того, что им также придется довольствоваться низкооплачиваемой работой без особых перспектив карьерного роста. Если этот цикл бедности будет продолжаться из поколения в поколение, Япония может превратиться в страну «имущих» и «неимущих», разделенную социально и экономически по национальному признаку. Укоренившееся неравенство является вероятным фактором социальной фрагментации, которая преследует страны, принимающие большое количество иммигрантов.

С долгосрочной точки зрения трудно представить, как нынешняя система с её акцентом на «продолжительном временном проживании» сможет обеспечить «упорядоченное сосуществование» в любом значимом смысле. Если японское правительство считает, что стране необходимо принимать иностранных работников на долгосрочной основе, оно должно открыто признать эту реальность, объяснить её японским избирателям и внедрить соответствующие программы и системы.

