Выходящая из-под контроля дипломатия Трампа: над безопасностью Азии сгущаются тучи

Резкие дипломатические шаги Дональда Трампа в Европе, включая проблему притязаний на Гренландию, начинают вызывать тревожные мысли не только о разрыве американо-европейского союза, но и о безопасность Азии, а также на отношения Японии с Китаем и странами Европы и США.

Единство Запада слабеет

Сразу после Нового года, вслед за атакой на Венесуэлу, возникла проблема притязаний США на Гренландию – автономную территорию Дании. Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил, что остров «является территорией США и необходим для национальной безопасности», и занял жёсткую позицию, не исключая применения силы, фактически потребовав от правительства Дании его передачи.

Для США и Западного полушария (Северной и Южной Америки) Гренландия действительно является стратегически важным опорным пунктом в сдерживании Китая и России. Однако требование ведущей державы НАТО к союзнику уступить территорию под угрозой силы – беспрецедентный случай. Дания, а также Великобритания, Германия, Франция и три североевропейские страны вместе с другими ключевыми членами альянса выступили против. В ответ Трамп объявил о введении с 1 февраля дополнительной пошлины в 10% на импорт из восьми стран, выступивших против его сценария – шаг, который выглядел как демонстративная карательная мера.

Европа также не осталась в стороне. Великобритания заявила, что «приложит все силы для предотвращения передачи территории» (премьер-министр Стармер)(*1), а Европейский союз начал рассматривать введение масштабных ответных тарифов. После этого на американском рынке произошёл тройной спад – акций, доллара и облигаций, после чего Трамп отменил тарифы. В результате на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча Трампа с генеральным секретарём НАТО Рютте, где была согласована рамка для дальнейших консультаций, и ситуация временно стабилизировалась.

Сближение Европы и Канады с Китаем

Тем не менее трудно отрицать, что в результате этого кризиса единство НАТО, со времён окончания Второй мировой войны считавшегося «самым успешным союзом», оказалось в состоянии фактического распада. Более того, возник глубокий разрыв во взаимном доверии между США и Европой, а также в координации и сотрудничестве стран «Большой семёрки» (G7).

Свою роль сыграли и документы стратегического планирования администрации Трампа. В опубликованных в конце прошлого года администрацией Трампа «Стратегии национальной безопасности» (NSS) и в январской «Стратегии национальной обороны» (NDS) Европа рассматривается как более отдалённый партнёр. Завершение войны в Украине определяется как «прежде всего ответственность Европы»(*2), а угроза со стороны России прямо обозначена как проблема, с которой Европа способна справиться самостоятельно.

Кроме того, в европейских политических кругах активно обсуждается возможность того, что во время запланированного на апрель официального визита Трампа в Китай он может попытаться заключить с председателем КНР Си Цзиньпином сделку, ведущую к формированию системы G2, при которой мир будет управляться двумя державами – США и Китаем.

С учётом этой тенденции в Европе и Канаде с конца прошлого года заметны шаги по сближению с Китаем(*3). После декабрьского визита президента Франции Макрона в Китай в январе туда отправились и и встретились с Си Цзиньпином премьер-министры Канады, Ирландии и Финляндии, а также премьер Великобритании Стармер – впервые за восемь лет. Ожидается, что в ближайшее время Пекин посетит и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как отмечают европейские эксперты, в условиях, когда США стремятся к «сделке» с Китаем, Европа также не может позволить себе оказаться на обочине. Формально европейские лидеры приезжали в Китай обсудить диверсификация экономических и торговых связей и расширение сотрудничества. Однако стратегические цели Китая, вероятно, выходят далеко за рамки стремления представить себя новым «флагманом свободной торговли» вместо США.

Тайвань: поводы для беспокойства

На встречах с Макроном и Стармером Си Цзиньпин поднимал вопрос о принципе «одного Китая», добиваясь большей сдержанности европейских стран в вопросе «воссоединения» Тайваня – темы, которую Пекин считает «ключевым основополагающим интересом». Эти сигналы не остались незамеченными в Тайбэе, где усиливается тревога.

Хотя в декабре прошлого года администрация Трампа одобрила новую сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму 11,1 млрд долларов (1 трлн 700 млрд йен), в новой Стратегии национальной обороны подчёркивается, что США «не стремятся к ненужной конфронтации» с Китаем, а прежняя формулировка о КНР как «наиболее важном стратегическом сопернике» была исключена. Именно поэтому обеспокоенность правительства Тайваня не ослабевает.

Испытание для японской дипломатии

Для Японии – единственной азиатской страны в составе G7 – ситуация также является крайне серьёзной. Пренебрежительное отношение США к Европе и их склонность к сближению с Китаем могут быть восприняты Пекином как редкий шанс углубить разлад между США и европейскими союзниками. В самой Европе Россия тоже не скрывает удовлетворения по поводу растущих трещин в трансатлантическом единстве.

Со времён правительства Кисида Фумио Токио, выступал под лозунгом верховенства права и международного порядка, подчёркивая, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделима. Именно поэтому Япония не только активно поддерживала Украину, но и одновременно разъясняла Европе и Канаде реальные масштабы военного усиления Китая и его давления вокруг Тайваня, призывая к координации действий.

Нынешний кабинет Такаити Санаэ сталкивается с настойчивым давлением со стороны Китая, начавшимся после парламентского выступления премьер-министра прошлой осенью. Для противодействия экспортным ограничениям и другим мерам давления, направленным против Японии, поддержка и понимание со стороны Европы и Канады сейчас необходимы как никогда. Японии следует использовать все возможные форматы – саммиты G7 и двусторонние встречи – чтобы последовательно разъяснять партнёрам стратегические намерения Китая.

Кроме того, на возможной встрече с Трампом, которая может состояться уже в марте, важно углублённо обсудить риски упрощённой концепции G2 и значимости японско-американского союза.

Фотография к заголовку: Президент США Дональд Трамп (в центре справа) и генеральный секретарь НАТО Рютте (в центре слева) на встрече в рамках Давосского форума. Рядом с Трампом – (слева направо) государственный секретарь Рубио, министр финансов Бессент, министр торговли Лутник. 21 января 2026 года, Давос, Швейцария (AFP/Jiji).