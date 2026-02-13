«Активная финансовая политика» правительства Такаити: рынок тревожится, как власти закроют дыру в бюджете после снижения потребительского налога

На выборах в Палату представителей Парламента Японии Либерально-демократическая партия одержала крупную победу, завоевав 316 депутатских мандатов. Сразу после выборов, 9 февраля, ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 на короткое время превысил отметку в 57 тысяч пунктов, подкрепив большие надежды, возлагаемые на правительство под руководством Такаити. Но автора настораживают побочные эффекты, которыми чревата реализация лозунгов правительства Такаити – «снижения налога на потребление» и «ответственной и активной финансовой политики».

Снижение потребительского налога, подрывающее оздоровление государственных финансов

На фоне опасений по поводу ухудшения состояния государственных финансов долгосрочные ставки всего за какой-то год увеличились с 1,1% в начале 2025 года до 2,2% в январе 2026-го. Стараниями властей страны казалось, что в 2025 и 2026 финансовых годах до выхода к заветному рубежу оздоровления государственных финансов – профициту первичного сальдо госбюджета – уже рукой подать. И тут появилось правительство Такаити, взявшее курс на «ускоренное рассмотрение парламентом» планов сократить ставку налога на потребление для продовольственных товаров – что неминуемо поставит государственные финансы в отчаянное положение.

Если, как пообещала премьер-министр Такаити, ставку потребительского налога для продовольственных товаров действительно обнулят, то «брешь в государственных финансах», которую пробьет этот шаг, может достигнуть 5 трлн йен в год, что просто отметает возможность прийти к профициту первичного сальдо государственных финансов. Премьер-министр Такаити заявляла об отсутствии намерения прибегать к выпуску специальных гособлигаций для покрытия дефицита, но если она действительно намерена в скорейшие сроки реализовать сокращение потребительского налога на продовольствие, и это произойдет в 2026 финансовом году, то каким образом она намерена перекрывать брешь, которую этот шаг пробьет в государственном бюджете?

Атмосферу на рынке заимствований омрачает тревога о том, насколько долгим окажется новый период дефицита государственных финансов. Сторонники активной финансовой политики утверждают, что «достижение профицита всего лишь ненадолго откладывается». Но так ли это на самом деле? Рынок рассчитывал на то, что первичный баланс станет бездефицитным. Корректировка этого прогноза сильно влияет на формирование учетных ставок. Шок от его воздействия проявился в росте долгосрочных ставок до 2,2%..

Кредитно-дефолтные свопы (CDS), отражающие уровень доверия к японским гособлигациям, – сильно выросли с декабря 2025 года. Это не просто ухудшение соотношения спроса и предложения, а явное свидетельство снижения уровня доверия к японскому правительству.

Массовое рефинансирование «коронавирусных облигаций»

В числе прочего срочная необходимость вывести в профицит первичное сальдо государственных финансов объясняется тем, что приближается срок рефинансирования гособлигаций, объем выпуска которых резко вырос в связи с пандемией коронавируса в 2020 финансовом году.

Период с 2026 по 2028 финансовый год был временем сжатия разбухшего ранее объема выпуска новых гособлигаций. Правительство Такаити намерено продолжить наращивание выпуска новых гособлигаций, объемы которого и без того разбухли в борьбе с последствиями коронавируса. А обернется это ростом процентных платежей.

Поскольку средний срок погашения гособлигаций составляет 7 лет, приближается время рефинансировать бумаги, выпущенные в огромных объемах в 2020 году. В этой связи на протяжении 2026-2028 финансовых годов ставки следовало бы удерживать на как можно более низком уровне. В период с 2020 по 2025 финансовый год у власти был «бонус низких ставок». Правительство Такаити повышением долгосрочных ставок положило конец возможности пользоваться этим бонусом, а в результате страна явно входит в ситуацию, когда естественный рост поступлений в бюджет будет съедаться расходами на обслуживание госзаймов.

До сих пор у правительства была перспектива вывести в профицит первичное сальдо и прийти к чистому снижению выпуска новых гособлигаций. Теперь с исчезновением такой возможности рост процентных выплат явно станет якорем для финансовой политики. Оптимистичным разъяснениям о том, что достижение заветного выхода в профицит «просто немного отдаляется» не хватает достоверного понимания положения с гособлигациями.

Тревога об ускорении инфляции

Между тем сильны опасения и по поводу ускорения инфляции.

Рынок благоприятно воспринял то, что Либерально-демократическая партия получила большинство в две трети голосов в Палате представителей. Вероятно, это связано с ожиданиями того, что власть правительства Такаити обретет долгосрочный характер. Но вместе с тем усиливается и вероятность того, что активная финансовая политика – это тоже надолго.

Премьер-министр Такаити, по-видимому, намеревается примерно осенью 2026 года подготовить крупномасштабный дополнительный бюджет для дальнейшего стимулирования экономической конъюнктуры. Это произойдет под вывеской реализации «ответственной и активной финансовой политики». Но при всех словах об «инвестициях в семнадцать наиболее важных отраслей», последовательное увеличение оборонных расходов и финансирования общественных работ не ведет к расширению потенциала предложения со стороны частного сектора – скорее, это обернется расширением спроса. Соответственно, итогом активной финансовой политики, вероятно, станет инфляция. Реальный ВВП вырастет вряд ли – скорее, произойдет лишь рост номинального ВВП.

Отклик рынка на перспективы роста инфляции – «рост котировок акций, дальнейшее удешевление йены, повышение долгосрочных ставок». Экономическая конъюнктура, на первый взгляд, расширяется, но реального роста практически нет. Не требуется быть экономистом, чтобы понять: если государство наращивает бюджетные вливания в период инфляции, то это еще больше подстегивает инфляцию. К несчастью для премьер-министра Такаити, в ее окружении нет никого достаточно смелого для того, чтобы объяснить ей эти азы экономики. Ее окружение и сейчас верит в то стимулирование экономики, о котором говорилось во времена дефляции. Невольно задаёшься вопросом: неужели совсем не осталось самураев-патриотов?

Ожидания инфляции выражаются в разнице между номинальными ставками долгосрочного заимствования и доходностью тех облигаций, которые привязаны к инфляции. Данные от компании по работе с ценными бумагами «Ниппон сого сёкэн» подтверждают, что с ноября 2025 года эта разница (подразумеваемый уровень инфляции BEI) увеличивается.

Популизм на снижении налогов

Постепенный рост долгосрочных учетных ставок обусловлен не только активной финансовой политикой премьер-министра Такаити. Он является еще и следствием того, что на выборах в Палату представителей оппозиционные партии тоже дружно выступали за снижение налога на потребление. Если же перевести предложения правящих и оппозиционных партий по снижению потребительского налога в цифры, то обнуление ставки на продукты питания пробивает в доходной части бюджета брешь в 5 трлн йен, снижение наполовину потребительского налога в целом – 15 трлн йен, а полное упразднение налога на потребление создает дыру в 31 трлн йен.

Премьер-министр Такаити в качестве предвыборного обещания предложила «обнуление ставки потребительского налога на продовольствие только на два года». Но даже если она действительно намерена повысить ставку обратно через два года, то в условиях ускоряющейся инфляции это вряд ли получится. На выборах правительство Такаити одержало сокрушительную победу, но есть ли у него достаточно политической власти для того, чтобы это осуществить? Автор прогнозирует, что если налог на потребление будет единожды снижен, то вернуть его на прежний уровень уже не удастся.

Если предположить, что налог на потребление действительно будет снижен, то первичные балансы бюджетов как центрального правительства, так и региональных властей на несколько лет свалятся в дефицит. Вероятно, вопрос о снижении ставки потребительского налога будет обсуждаться с тем, чтобы реализовать его уже в 2026 финансовом году. Но и в дальнейшем, по-видимому, появятся следующие идеи по снижению налога на потребление. Есть вероятность, что потребительский налог будут снижать за счет расширения охвата – распространять льготные ставки на энергетику и расходы, связанные с образованием (подготовительные курсы, канцелярские принадлежности и т. д). По мнению автора, если нынешнее понижение налога на потребление состоится, то возврата уже не будет – это станет переходом через «Рубикон».

При всем при том каждая политическая партия, вероятно, будет измышлять всевозможные собственные предложения по снижению потребительского налога. В курсе Демократической партии для народа произошел разворот от идеи снижения подоходного налога под предлогом «повышения планки годового дохода» к тому, что именуется «налоговым популизмом». Идея о возможности заполучить голоса избирателей путем выработки броских для населения предложений о снижении налогов накрыла все главные политические партии подобно снежной лавине и ввергла их в популизм на снижении налогов.

В психологии есть известный опыт, именуемый «зефирным экспериментом». Перед четырехлетними детьми кладут заветное лакомство – зефир, и предлагают: «Я уйду на пятнадцать минут, и если ты потерпишь и не съешь зефирку за это время, то получишь еще одну зефирку». Дети, которые способны вытерпеть 15 минут при проведении этого теста, как свидетельствуют последующие наблюдения, в будущем оказываются способнее тех, кто не удержался и съел зефирку. Это объясняется тем, что, помимо самоконтроля, дождавшихся детей отличает способность прогнозировать последующие события.

На этот раз практически все оппозиционные партии провалили свой «зефирный тест». У них была возможность добиваться профицита первичного баланса сейчас, чтобы за счет этого получить возможность динамично тратить больше в дальнейшем, но они не утерпели. Накапливание бюджетного дефицита равнозначно перекладыванию бремени на плечи будущих поколений. Рост долгосрочных процентных ставок и удешевление йены – пример проявляющихся последствий.

Если кто-то и мог выступить спасительной силой на нынешних выборах в Палату представителей, то это партия «Команда мирай» – единственная полностью отвергшая снижение налога на потребление. Она получила 11 депутатских мандатов, что является для этой партии большим прогрессом.

Фотография к заголовку: дисплей, отображающий рост долгосрочных ставок, 13 января 2026 года, Токио, район Тюо (© Jiji Press)