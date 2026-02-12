Сокрушительная победа ЛДП под руководством Такаити: к историческому развороту в экономической политике и обеспечении безопасности

Состоявшиеся 8 февраля выборы в Палату представителей Парламента Японии стали историческим переломом в японской политике. Премьер-министр Японии Такаити Санаэ, получив рекордное в истории большинство мест в палате, что сделало ее «сильным лидером», которые так нравятся американскому президенту Дональду Трампу, явно будет следовать «ястребиным» курсом в дипломатии и обеспечении национальной безопасности, идти по пути экспансионизма в фискальной политике и продвигать отчетливо консервативную повестку в делах семейных и общественных.

Разбушевавшийся «вихрь Такаити»

Либерально-демократическая партия Японии, потерпев под предводительством предыдущего лидера Исибы Сигэру два поражения подряд – на выборах в Палату представителей 2024 года и в Палату советников 2025-го, впервые в истории скатилась на позицию «правящей партии меньшинства», имея менее половины голосов в обеих палатах парламента. Но теперь ситуация радикально изменилась – партия добилась сокрушительной победы, закрасив своим цветом практически всю карту одномандатных избирательных округов страны.

Обретенное партией представительство – 249 мандатов по одномандатным избирательным округам и 67 по системе пропорционального представительства, и сейчас у ЛДП в общей сложности в нижней палате 316 голосов. В выборах по партийным спискам этой партии доставалось 81 место, но ей попросту не хватило линейки выставленных кандидатов, и 14 мандатов отошли для распределения между другими партиями. То есть, совокупный электоральный потенциал в Палате представителей, который продемонстрировали либерал-демократы, составил 330 мест.

Причина победы сводится к горячей популярности самой Такаити. Ее приход на пост премьер-министра в октябре 2025 года даже породил, главным образом, среди молодежи, новый модный тренд «Санакацу» – стремление «быть как Санаэ», покупая такие же, как у нее, шариковые ручки, сумочки и все прочее. Это сочли следствием того, что она – первая женщина на посту премьер-министра Японии, а также ее яркого характера, при этом никто не был уверен в ее способности удерживать власть.

После того, как в первой декаде января премьер-министр объявила о намерении распустить Палату представителей в день созыва очередной парламентской сессии (23 января), оппозиция и масс-медиа критиковали ее за «роспуск из себялюбия» и «безответственное использование права роспуска». Основанием для этого послужило то, что она объявила выборы по собственным соображениям, пояснив: «пусть народ решает, быть ли Такаити Санаэ премьер-министром». Премьер-министра также упрекали в принуждении граждан идти на избирательные участки в разгар зимних холодов всего год и четыре месяца спустя после предыдущих выборов.

Но все сомнения развеялись как дым на фоне ажиотажа вокруг Такаити. Ее выступления собирали большие толпы, где бы она ни появилась, а типичной мотивацией избирателей стало «проголосовать за ЛДП только для того, чтобы поддержать Такаити».

Яркой иллюстрацией является возрождение в качестве кандидата в 11-м токийском избирательном округе бывшего министра просвещения и науки Симомуры Хакубуна (71 год). Он входил в руководство фракции, которую возглавлял премьер-министр Абэ Синдзо и считался типичным представителем «черной ЛДП» в связи с причастностью к скандалам о злоупотреблениях теневыми партийными фондами от продажи билетов на вечеринки фракции и о связях с антиобщественной религиозной организацией, из-за чего на предыдущих выборах он проиграл. А на этот раз он взял блестящий реванш с большим отрывом от ближайшего соперника.

Беспрецедентная отдача и возможность долгосрочной власти

Новое представительство ЛДП в 316 мандатов в Палате представителей (из 465 мест) превышает самостоятельное большинство в две трети голосов (310 мест). Даже если предлагаемые законопроекты будут отклоняться Палатой советников, где ЛДП остается правящей партией в меньшинстве, наличие большинства в две трети в Палате представителей позволяет ей проводить их путем повторного утверждения в нижней палате «особым большинством». Две трети мандатов также позволяют инициировать дебаты о внесении поправок в Конституцию Японии. Баланс полномочий серьезно склоняется на сторону Палаты представителей – это близко к однопалатному парламенту.

Для Либерально-демократической партии, сформировавшейся в 1971 году, прошлые сокрушительные победы – это получение 300 мест при премьер-министре Накасонэ Ясухиро (1986 год, всего в палате тогда было 512 мест), 296 мест при премьер-министре Коидзуми Дзюнъитиро (2005 год, всего в палате 480 мест), а также при возвращении ЛДП к власти под руководством Абэ Синдзо – 294 места (2012 год, в палате 480 мест). Нынешняя победа Такаити затмила все эти достижения. Обретение одной политической партией более двух третей мест в Палате представителей произошло впервые за всю послевоенную историю Японии.

Нестабильность жизни населения вследствие спада в экономике, а также политика давления и запугивания в отношении Японии со стороны Китая обернулись попутным ветром в паруса Такаити. Она сильно рискнула, поставив на кон собственную должность премьер-министра, но и отдача оказалась очень высока.

В итоге появилась вероятность того, что власть Такаити станет долгосрочной. По крайней мере, теперь меньше вероятность того, что правление окажется коротким вследствие ее скрытой слабости – нехватки личных связей в рядах собственной партии. Теперь базовая стратегия сводится к тому, чтобы переизбраться на выборах председателя ЛДП в сентябре 2027 года, а затем вернуть партии большинство на выборах в Палату советников летом 2028-го.

В сентябре 2021 года, когда Такаити в первый раз выставила свою кандидатуру на выборах генерального секретаря ЛДП при поддержке Абэ, один из партийных парламентариев-тяжеловесов, глядя на состав сторонников Такаити, пошутил: «впервые вижу, чтобы правое партийное крыло собралось в одном месте в полном составе». Но теперь отношение к ней далеко от шуток об эксцентричности. Причина состоит в том, что Либерально-демократическая партия, дважды подряд выдвигавшая из своих рядов премьер-министров сравнительно либерального толка – Кисиду Фумио и Исибу Сигэру – всерьез отрефлексировала по поводу того, как крайне правая популистская партия Сансэй оттянула на себя голоса консервативной части избирателей на выборах в Палату советников 2025 года, и произвела общепартийный разворот в правую сторону.

Внутри Либерально-демократической партии бытуют взгляды весьма широкого спектра – от консервативных до либеральных, и далеко не все депутаты безусловно согласны с правым курсом, но ввиду сокрушительности одержанной победы прямо перечить Такаити теперь будет затруднительно.

Снижение налога на потребление и «ястребиная» политика обеспечения безопасности

Поскольку теперь Такаити заручилась мандатом доверия народа под лозунгом «Сильная и богатая Япония», правый уклон, по-видимому, станет еще более серьезным. Провозглашаемую ею политику составляют три основных направления: экспансионистский подход к управлению экономикой и финансами, «ястребиный» подход к политике обеспечения национальной безопасности и упор на консервативные взгляды в законотворчестве по внутринациональным делам.

Прежде всего, в экономике Такаити выдвинула концепцию «Ответственной активной финансовой политики». Она предполагает капиталовложения правительства в сферы, способствующие обеспечению экономической безопасности – искусственный интеллект, полупроводники, судостроение и т. п., иначе говоря, подкрепление потенциала предложения. Впрочем, рынок воспринимает это как экспансионизм государственных финансов и отреагировал на победу ЛДП стремительным ростом индекса Nikkei на торгах 9 февраля и установкой нового исторического рекорда с преодолением отметки 57 тыс. йен.

Но вместе с тем в качестве меры борьбы с ростом цен Такаити фактически пообещала обществу обнулить на два года потребительский налог на продукты питания (с текущей ставки 8%). Именно это вызвало интерес населения страны в первую очередь. В случае реализации этого обещания в государственном бюджете возникнет пробоина в 5 трлн, а за два года – в 10 трлн. йен. За два года Такаити хочет перейти к системе, сочетающей налоговые вычеты и выплаты пособий.

Но в ходе анкетирования кандидатов на выборах и бывший премьер-министр Исиба, и министр по общенациональным делам Хаяси Ёсимаса, и министр экономики, торговли и промышленности Акадзава Рёсэй, и председатель комиссии ЛДП по пересмотру налоговой политики Онодэра Ицунори признались, что являются сторонниками «сохранения нынешней ситуации» с налогом на потребление. Все они осторожно относятся к идее снижения налогов. Учитывая сложность изыскания источников пополнения бюджета, а также то, что население неминуемо встретит в штыки возвращение к восьмипроцентной ставке через два года, реализация планов снижения представляется непростой задачей. А если Такаити не выполнит это обещание, то ее власть станет пузырем, который быстро лопнет.

В политике обеспечения безопасности основным вектором станет работа по пересмотру до конца года трех основополагающих документов, включая Стратегию обеспечения национальной безопасности. Чтобы усилить свой потенциал сдерживания, Японии, которая находится в окружении таких сильных в военном отношении и обладающих ядерным оружием стран как Китай, Россия и Северная Корея, Такаити неминуемо придется пойти на крупномасштабное увеличение расходов на оборону. Кроме того, для взращивания национальной оборонной промышленности и усиления ее международной конкурентоспособности премьер-министр стремится серьезно смягчить ограничения на экспорт вооружений.

Президент Трамп приветствует такой курс на усиление военного потенциала. Незадолго до голосования, 5 февраля, он с похвалой отозвался о Такаити: «Она уже показала, что является сильным и мудрым лидером», отметил, что «желает ей победы в важном воскресном голосовании», а после выборов написал, что «желает ей успеха в работе над консервативной повесткой «мира через силу»». У Такаити есть возможность стать наряду с премьер-министром Италии Джорджей Мелони «зарубежным лидером-фаворитом» Трампа.

В подготовке национальной законодательной базы власть нацелена на учреждение «национального информационного агентства» для усиления разведывательных возможностей страны, разработку закона о борьбе с шпионажем, а также ужесточение политики в отношении иностранцев. Этого же хотят и консервативные слои, поддерживающие Такаити.

Япония является не имеющей аналогов в мире страной, законодательно принуждающей супругов иметь общую фамилию, и дебаты о том, чтобы позволить супругам иметь разные фамилии по их выбору, продолжаются уже несколько десятилетий. Но консерваторы этому решительно противятся, считая, что такая смена системы навредит цельности семей. Со своей стороны Такаити выражает желание положить конец дебатам о «разных фамилиях», законодательно допустив более широкое использование так называемых «общепринятых обращений». Аналогичным образом она, вероятно, будет стремиться положить конец дебатам о создании возможности престолонаследования по женской линии или возможности быть императором женщине в целях обеспечения непрерывности династии.

«Не сработавшее» слияние Конституционно-демократической партии и партии Комэй

Если рассматривать нынешние выборы глазами оппозиции, то налицо фатальные стратегические ошибки.

До октября 2025 года партия Комэй на протяжении 26 лет была партнером и товарищем ЛДП. Во времена правительства Абэ, тоже имевшего отчетливую правую склонность, партия Комэй не стала разрушать коалиционной связки с либерал-демократами, но в отношении Такаити у Комэй, и в первую очередь у ее материнской религиозной организации – общества «Сока гаккай», недоверие оказалось сильнее, и партия решилась на разрыв, мотивируя его недостаточным желанием ЛДП принимать меры для недопущения скандалов на тему «политика и деньги».

Это сочла благоприятным шансом первая в оппозиции Конституционно-демократическая партия, страдавшая от брожения в собственных рядах. Ее председатель Нода Ёсихико несколько раз встречался с председателем Комэй Сайто Тэцуо, в результате чего стороны выработали курс на создание центристской силы – «срединного пути» в противовес правому курсу Такаити.

Они руководствовались расчетом, по которому имелась возможность склонить чашу весов в одномандатных избирательных округах в свою пользу путем лишения ЛДП и привлечения на свою сторону «голосов Сока гаккай», которых, как утверждают, приходится по 10-20 тысяч на одномандатный округ. Новость о том, что в ответ на решение Такаити досрочно распустить нижнюю палату Конституционно-демократическая партия и партия Комэй сразу объявили об объединении в Центристский реформаторский альянс, стала ударом для тех депутатов от Либерально-демократической партии, которые обходили на выборах кандидатов от Конституционно-демократической партии с очень незначительным перевесом примерно в десяток тысяч голосов.

Формирование центристской силы «срединного пути» состоялось накануне роспуска Палаты представителей, 22 января. Замысел Нода состоял в том, чтобы за счет согласования политического курса с партией Комэй, долгое время бывшей в правящем лагере, вернуть к центризму линию Конституционно-демократической партии, давшей левый крен. Но поспешность в формировании новой политической партии обернулась катастрофическим результатом.

До объединения Конституционно-демократическая партия и партия Комэй имели в общей сложности 172 мандата. По итогам нынешних выборов Центристский реформаторский альянс получил менее одной трети от этого числа – всего 49 мест. И даже будучи партией номер один в оппозиционном лагере, в одномандатных округах она смогла провести всего семь своих кандидатов.

Замыслом формирования новой партии было приплюсовать «один к одному» так, чтобы в итоге получить «три», а в итоге вышла всего «одна вторая». Если рассматривать по возрастным группам, то Альянс практически не имеет поддержки среди молодежи. Поддержка среди пожилых тоже крайне незначительна.

Присутствие левых сил Японии, в том числе получившей меньше мест Коммунистической партия и партии «Рэйва синсэнгуми», теперь практически не ощутимо. Оппозиция продолжает поиск способов противостоять сильному правительству правого толка, возглавляемому Такаити.

Фотография к заголовку: председатель Либерально-демократической партии Японии Такаити Санаэ на пресс-конференции, посвященной итогам выборов в Палату представителей, 9 февраля, вторая половина дня, штаб-квартира ЛДП в токийском районе Нагататё (FRANCK ROBICHON/Pool via REUTERS)