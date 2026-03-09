Сходства и различия между Маргарет Тэтчер и премьер-министром Такаити Санаэ: интервью с профессором Икэмото Дайсукэ

Премьер-министр Такаити Санаэ начала рабоать во главе своего второго кабинета министров и настроена на долгосрочную власть по образцу британского премьер-министра Маргарет Тэтчер. В чем состоят сходства и отличия между двумя женщинами, которые впервые в истории своих стран – Японии и Великобритании – стали премьер-министрами? Мы побеседовали об этом с профессором университета Мэйдзи гакуин Икэмото Дайсукэ, автора книги «Тэтчер», вышедшей осенью прошлого года в издательстве «Тюко синсё».

Родился в 1974 году в Токио. Окончил юридический факультет Токийского университета. Получил степень доктора политологических наук на факультете политики и международных связей Оксфордского университета. Работал штатным лектором Кансайского университета иностранных языков, адъюнкт-профессором университета Мэйдзи гакуин, с 2017 года – профессор этого университета. Специализация: история международных отношений в Европе, политика Великобритании. Соавтор ряда работ, в числе которых «История объединения Европы» (изд-во «Минеруба кобо»), «Теория политики ЕС» (изд-во «Юхикаку»).

Случайное совпадение: выход книги о Тэтчер в первый день работы правительства Такаити

── Ваша книга вышла в октябре 2025 года, как раз в тот момент, когда Такаити Санаэ вступила в должность премьер-министра, не так ли?

── Это совершенно случайное совпадение. Маргарет Тэтчер родилась 13 октября 1925 года, и выход книги планировался в середине сентября – к столетию со дня ее рождения, но успеть к этому сроку не получилось, и выход в продажу состоялся 21 октября. И так уж совпало, что именно в этот день Такаити была избрана на пост премьер-министра.

Маргарет Хильда Тэтчер Margaret Hilda Thatcher (1925-2013) Первая женщина на посту премьер-министра Великобритании. Родилась на севере Англии. В 1975 году избрана лидером в то время оппозиционной Консервативной партии, в результате победы на всеобщих выборах в мае 1979 года стала премьер-министром. Находилась на этом посту до ноября 1990 года, установив исторический рекорд пребывания на посту премьер-министра современной Великобритании – одиннадцать с половиной лет. Продвигала неолиберальную экономическую политику, прозванную «тэтчеризмом», и жесткую антисоветскую дипломатию. Сыграла одну из лидирующих ролей в завершении Холодной войны между Востоком и Западом. Снискала прозвище «железная леди».

── В наши дни происходят стремительные изменения международного порядка, превосходящие все то, что происходило в период краха Холодной войны.

── Вы правы. Такое ощущение, что сейчас на наших глазах рушится все то, созданию чего способствовала Тэтчер. Мне кажется, именно через призму Тэтчер особенно заметно и то, что разрушается, и то, что создается заново в данный момент.

── Для меня было неожиданностью узнать, что даже внутри кабинета Тэтчер имела место серьезная оппозиция ее курсу.

── В первой половине ее правления происходило противостояние по вопросам управления экономикой, а с середины правления усиливалась борьба за то, кому быть ее преемником. Обычная британская практика – смена политического руководства в результате поражения правящей партии на выборах, а власть Тэтчер оказалась дольше всех ожиданий, и, на мой взгляд, перед тяжеловесами в рядах возглавляемой ею Консервативной партии, с учетом их возраста, встал вопрос о том, что если не сбросить лидера, то возможность выйти на ведущую роль уже не представится, а некоторые, конечно, рассчитывали в этом преуспеть. В особенности, как мне кажется, поводы для сожаления были у Джеффри Хау, отслужившему министром финансов и министром иностранных дел и непрошедшему в премьер-министры, когда избрали Тэтчер, при том, что в принципе стать премьер-министром должен был именно он.

Сходство в непринадлежности к высшему классу

── Сама премьер-министр Такаити не скрывает, что восхищается Тэтчер. А что у них общего?

── На просьбу о таком сравнении следует прежде всего отметить, что Тэтчер провела на посту премьер-министра 11 лет, а Такаити только-только вступила в эту должность, и сопоставлять их пока довольно затруднительно. Но если все-таки сравнивать, то их объединяет то, что они обе стали премьер-министрами на консервативных позициях. Хотя само прозвище «железная леди» дали Тэтчер советские средства массовой информации, интересно при этом то, она и сама стала так себя называть, сочтя, что поскольку Советский Союз не любит ее настолько, что прозвал «железной леди», это внушает уверенность: если дело доверено ей, то оно в надежных руках. Впрочем, это отнюдь не значит, что на посту премьер-министра она только лишь гнула одну линию с «железным» упорством. Она быстрее всех нашла общий язык с Михаилом Горбачевым (последним генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза), чем сильно поспособствовала окончанию Холодной войны. Аналогично и бывший премьер-министр Абэ Синдзо, к которому Такаити тоже относится с большим уважением, делал далеко не только то, что радовало его сторонников – достаточно вспомнить соглашение с Южной Кореей по решению вопроса о «женщинах для утех» времен Второй мировой войны или его отношение к приему рабочей силы из-за рубежа. Будет ли Такаити идти таким же путем? Сильной стороной Абэ было то, что у него не было серьезных соперников на более правых позициях, а сейчас, пусть Либерально-демократическая партия и одержала победу, ввиду того, что свои позиции усилила и партия Сансэй, в случае, если позиция Такаити будет смещаться к центру, вполне возможно, что ее поддержка станет утекать в пользу этой партии, и у меня такое ощущение, что у нее не настолько развязаны руки, как в случае Абэ.

── Тэтчер – дочь владельца бакалейных лавок, а Такаити – из семьи обычного служащего, это их объединяет. Дают ли такие биографии сходства политического стиля?

Тэтчер отличала поразительная способность подать саму себя. Она перекраивала собственный имидж заново сообразно временам. Поначалу она стремилась ассимилироваться в высшем обществе, осваивая принятую в нем манеру речи. Поскольку она вышла замуж за очень обеспеченного человека, иногда ее считали «выскочившей в богачки». Между тем, по ее собственным признаниям, примерно со времени незадолго до участия в выборах на должность премьер-министра в 1975 году она вернулась к манере говорить, более свойственной широким массам, а после того, как стала премьер-министром, у нее даже тембр голоса стал более низким. Поначалу она была очень скованной перед телевизионными камерами, так что в Консервативной партии даже поговаривали, дескать, она «совсем не подходит для телевизора», и ей приходилось специально тренироваться для того, чтобы обрести способность побеждать в дебатах как на телевидении, так и в парламенте. Это очень старательный человек.



Профессор Икэмото отвечает на вопросы интервью, 13 февраля 2026 г. (снимок сделал Кавамото Сэйя)

Такаити тоже трудолюбивая?

── Своим известным высказыванием «Работать, работать…» Такаити тоже подражает Тэтчер?

── Интересный вопрос. Хотелось бы спросить об этом у нее самой. Впрочем, такая трактовка вполне возможна. Не потому ли и в одежде она предпочитает синий цвет? Вряд ли это можно считать случайным совпадением. Кстати, утверждают, что Тэтчер смолоду хватало всего около трех часов, чтобы выспаться.

── То есть, речь идет о человеке не только старательном, но и очень трудолюбивом?

── При ознакомлении со связанными с Тэтчер официальными документами, опубликованными в Великобритании, обращает на себя внимание множество записей, сделанных ее собственной рукой. Секретарь делает маркером пометки «это особенно важно» на политических документах, передаваемых министерствами и ведомствами. А поверх всего этого – подчеркивания самой Тэтчер того, что считает важным она, а также ее многочисленные собственные комментарии. Выглядит как ее возражения против того, с чем она не согласна в политике министерства или ведомства. Все это говорит о том, что она тщательно вникала во все поступающие бумаги и составляла свое собственное мнение. Здесь играло свою роль еще и то, что в окружении Тэтчер было не слишком много людей, на которых она могла положиться. Даже британские СМИ того времени отмечают крайнее упрямство Тэтчер, но при внимательном знакомстве с документами становится ясно, что это лишь половина картины – на мой взгляд, зачастую мужчины-министры в составе кабинета просто не слишком внимательно прислушивались к тому, что она говорила.

── Можно ли считать общей чертой отсутствие симпатий к феминизму и склонности выступать с позиций женщины?

── Полагаю, отсутствие склонности подчеркивать собственную позицию женщины действительно можно считать такой чертой. Тэтчер практически никогда не говорила о том, что она первая женщина на посту премьер-министра, ее позиция состояла в том, что выдвигаться должны те, кто обладает реальными способностями, будь то мужчина или женщина. В частности, она, по-видимому, избегала выводить на передний план вопрос о продвижении женщин в обществе с учетом того, что Консервативная партия пользуется поддержкой среди пожилых женщин благодаря своему имиджу «партии, выступающей за закон и порядок».

── Отмечают, что Тэтчер скорректировала линию британского «послевоенного консенсуса». А в чем состоит вызов для Такаити применительно к японской политике?

── В случае Такаити, по-видимому, это прежде всего вопросы обеспечения безопасности. Это и увеличение оборонных расходов, и экспорт оружия. Неясно, пойдет ли она на изменение конституции, но в любом случае, бросать вызов послевоенной политике Японии, пожалуй, будет задачей посерьезнее экономических.

О склонности к «малому правительству» и «ответственной и активной финансовой политике»

── А теперь наоборот: в чем состоят различия?

── Времена политической власти Тэтчер – это второй нефтяной шок и общемировая инфляция. Особенно сильно она свирепствовала в Британии, а Тэтчер сократила бюджетный дефицит и ужесточила финансовую политику, проектируя победу над инфляцией невзирая на сильный рост безработицы. В противоположность этому, премьер-министра Такаити не назовешь «ястребом» в том, что касается финансовой политики. Вместо того, чтобы сдерживать инфляцию как таковую, она скорее занимается лечением симптомов, пытаясь сделать так, чтобы все как-нибудь приспособились к жизни и при инфляции. Провозглашаемый Такаити курс управления государственными финансами – «активная ответственная финансовая политика» – отличается от того, которым следовала Тэтчер.

── Тэтчер была сторонницей «маленького правительства», не так ли?

── В принципе это так. У Тэтчер действительно сложился образ предшественницы в том, что у нас в стране прозвали «реформами Коидзуми» – реструктуризации, смягчения регулирующих норм и приватизации. Однако на самом деле Тэтчер спровоцировала бум недвижимости, за 11 лет ее пребывания у власти цены на недвижимость выросли втрое. Важный аспект ее экономической политики состоял еще и в том, что через побуждение населения к владению собственным жильем, сокращение налогообложения ипотечных займов она добивалась удовлетворенности жителей страны за счет роста стоимости активов – недвижимости, акций и т. п. В этом смысле ее в определенной степеним можно считать и предшественницей в том, что именуется абэномикой. Если же говорить о премьер-министре Такаити и о том, насколько она склонна к абэномике, то это скорее можно уподобить масляной пленке на воде. Может быть, обстоятельства вынудят ее постепенно склоняться к ужесточению и в финансовой политике?

── Тэтчер стимулировала домовладение, потому что стремилась заставить людей взять судьбу в собственные руки?

── Исходя из консервативных взглядов Тэтчер, владение собственным домом – идеал, а в зависимости от общественного жилья, которое предоставляют власти, напротив, нет ничего хорошего. Впрочем, в этом имели место и партийные соображения, поскольку люди, проживающие в общественных квартирах, составляли костяк сторонников конкурирующей партии – лейбористов. Между тем в наше время все устали от личной ответственности. Полагаю, что именно это создает почву, в которой легче прорастают всходы популизма, перекладывания ответственности – сваливания вины на иммигрантов, внешние обстоятельства и т. п.

Интервью взял Кога Ко, директор-распорядитель nippon.com.

Фотографии к заголовку: премьер-министр Японии Такаити Санаэ (слева), снимок сделан в феврале 2026 года, и бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, снимок 1988 года (© AFP/Jiji Press)