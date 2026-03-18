Дипломатия Такаити после большой победы на всеобщих выборах: воспользоваться «особым положением» для углубления двусторонних отношений во время визита в США

В марте премьер-министру Японии Такаити Санаэ впервые после вступления в должность предстоит отправиться с визитом в Соединенные Штаты. Может ли «непоколебимый альянс» Японии и США направить миру сильное послание в условиях все большей неопределенности действий администрации президента Дональда Трампа? По мнению автора, Японии, которая сейчас фактически находится в «особом положении», следует упорно следовать курсом реалистичной дипломатии.

Большие перемены в политике обеспечения безопасности

На выборах в Палату представителей Парламента Японии в феврале 2026 года возглавляемая Такаити Санаэ Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции – Партия возрождения Японии (Ниппон исин) одержали ошеломляющую победу, получив 352 места из 465. ЛДП серьезно увеличила свое представительство, а итоги выборов, которые Такаити провозглашала «выборами, которые определят премьер-министра», фактически послужили для нее вынесением вотума доверия.

Что же предпримет премьер-министр Такаити теперь, располагая таким количеством депутатских мандатов? Хотя в Палате советников правящие партии по-прежнему в меньшинстве, появившееся у них в Палате представителей большинство более чем в две трети голосов по закону позволяет повторным голосованием утверждать в Палате представителей даже те законопроекты, которые отклонила Палата советников. Британский журнал «Экономист» оценивает Такаити как «женщину с самой сильной властью». Это свидетельствует о том, что на прочность внутриполитического базиса власти обращают внимание даже за рубежом.

В политике обеспечения безопасности правительство под руководством Такаити не ограничивается смягчением правил экспорта оборонного оборудования, о котором уже говорилось и ранее – теперь на горизонте возникает перспектива пересмотра трех основных законов в области обеспечения национальной безопасности, а также внесения поправок в Закон об обеспечении и укреплении экономической безопасности, наряду с дальнейшим увеличением оборонных расходов. В политике по отношению к иностранцам также уже сформирован экспертный орган по пересмотру правил приобретения земельных участков и других регулирующих норм – предполагается, что определенные итоги этой работы появятся уже к лету. Нет никакого сомнения в том, что для японской политики обеспечения безопасности 2026 год принесет большие перемены.

Повышение относительной позиции Японии

На японо-американском саммите 19 марта президент Трамп, вероятно, высоко оценит Такаити за столь серьезное укрепление внутриполитического базиса власти. С другой стороны, власть Трампа осенью ждут промежуточные выборы, перед которыми она фактически оказалась в тупиковой ситуации во внутренней политике. В условиях, когда принимаемые меры в отношении иммигрантов и борьба с инфляцией не снискали большой популярности, американская администрация пытается отыграться за счет активности во внешней политике. Но с решением Верховного суда США о незаконности введения таможенных пошлин на основании Закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) в дипломатии Трампа, отводившей этим тарифам роль важного инструмента, возникли серьезные ограничения. Какую позицию следует занимать Японии в таких условиях?

Часть международного сообщества, а с ней и японского общества, склоняется к тому, что по примеру январского выступления в Давосе премьер-министра Канады Марка Карни следовало бы подвергнуть Соединенные Штаты серьезной критике и в полный голос высказаться о проблемах международного порядка. Но прежде, чем поступать таким образом, следует остановиться и подумать, насколько такая линия будет выгодна самой Японии. Дело в том, что и в самой администрации Трампа и среди американских консерваторов усиливается тревога по поводу того, что страны Европы одна за одной пытаются сблизиться с Китаем и критикуют американскую внешнюю политику. Карни тоже выступил со своей речью в Давосе на фоне сообщений о том, что в ходе январской поездки в Китай он занимался укреплением связей с этой страной.

На этом фоне позиции Японии фактически усиливаются в сравнении с прочими. То есть, Япония не только прежде прочих провела переговоры с Америкой о таможенных пошлинах и откликнулась соглашением об инвестициях, но и объявила о первой части этих инвестиций. Вдобавок, премьер-министр Такаити без колебаний заняла жесткую позицию по отношению к Китаю. Следует обратить внимание на то, что, в отличие от европейских союзников, ее позиция на переговорах с Соединенными Штатами, в инвестициях и по отношению к Китаю, имеет последовательный и цельный характер, что вызывает симпатию в администрации Трампа и среди консерваторов, а в результате ставит Японию в особое положение.

Исходя из этих соображений, с точки зрения работы над японо-американскими отношениями в обозримом будущем, на японо-американском саммите особо важно то, насколько удастся добиться дальнейшего прогресса по конкретным экономическим вопросам, включая инвестиции, а также в вопросах, связанных с обеспечением безопасности. Выгодное использование благоприятной позиции, в которой Япония находится в данный момент, может принести ей большую пользу. Вполне естественной представляется необходимость позаботиться о том, чтобы инвестиции в Соединенные Штаты как таковые не ложились чрезмерным бременем на правительство нашей страны, но вместе с тем фактом является и то, что именно инвестиции дают частным предприятиям нашей страны возможность расширить доступ на американский рынок. Хотя звучат призывы к пересмотру стратегических инвестиций на общую сумму 550 млрд долларов, о которых Япония и США договорились в прошлом году, с этим определенно не стоит спешить.

Избегать фиксации ухудшения японо-китайских отношений

Между тем по-прежнему крайне мрачны перспективы улучшения отношений Японии с Китаем. В последней декаде февраля Китай объявил о введении дополнительных ограничений экспорта продукции двойного назначения японским предприятиям. Следует учитывать и вероятность того, что упрочение базиса политической власти правительства Такаити и упрочение японо-американских отношений поспособствуют изменению в отношениях Японии и Китая. Безусловно, на данный момент Китай, учитывая позицию премьер-министра Такаити Санаэ по вопросам интерпретации исторических событий, будет демонстрировать осторожный подход вплоть до ноябрьского саммита АТЭС, но вместе с тем фактически Япония постепенно укрепляет свою переговорную позицию.

Исходя из среднесрочной перспективы, Японии не следует идти на такие меры, которые могут зафиксировать нынешние, ухудшившиеся японо-китайские отношения. Очень важно подтвердить следование в русле четырех основополагающих документов, на которых японо-китайские отношения строились до сих пор. Важно поддерживать позицию постоянной открытости для диалога. При этом представляется маловероятным и то, что в японо-китайских отношениях можно сделать что-то большее, и то, что правительство Такаити будет этим заниматься.

Укрепление дипломатии с АСЕАН как ключ к развитию «индо-тихоокеанской» инициативы

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и премьер-министр Такаити уже занимаются выстраиванием благоприятных отношений. «Челночная дипломатии» лидеров Японии и Южной Кореи, очередной раунд которой, как утверждают, состоится уже в марте, вероятно, позволит обеим сторонам поспособствовать укреплению доверия. Для того, чтобы добиться дальнейшего прогресса в японо-южнокорейских отношениях, очень важно придерживаться политики «двух треков», при которой разделяются, с одной стороны, проблемы истории, а также территориальные и другие вопросы, по которым между странами пролегает глубокая трещина, а с другой те области, которые позволяют осуществлять практическое плодотворное сотрудничество.

Требуется заниматься реализацией конкретных задач сотрудничества с ориентацией в будущее. Важно не ограничиваться взаимодействием только в обеспечении безопасности, как это происходит в рамках японо-американо-южнокорейского сотрудничества, а развивать отношения Японии с Южной Кореей в экономической и научно-технической областях. Правительствам Японии и Южной Кореи, как явствует из опыта взаимодействия с другими союзниками, необходимо четко обозначить курс отбора и продвижения конкретных проектов по обеспечению экономической безопасности и научно-технического развития.

На правительстве Такаити также лежит ответственность за дальнейшее развитие сотрудничества с большим числом государств Индо-Тихоокеанского региона. Многие страны все более позитивно относятся к Китаю. Как мы можем вывести на следующий уровень инициативу свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона в этом контексте? В выступлении об основных направлениях политики по случаю начала работы своего второго правительства Такаити заявила о намерении сделать «сильным и богатым Индо-Тихоокеанский регион», при этом опыт второго правительства премьер-министра Абэ Синдзо говорит о том, что начинать следует в первую очередь с укрепления дипломатии с АСЕАН. Необходимо определиться с конкретными направлениями работы по передовым технологиям и обеспечению экономической безопасности, укреплению потенциала безопасности и так далее. Конечно, помимо этого, требуется работать и над усилением связей с Австралией, Индией, Тайванем и странами Океании.

С точки зрения международного сообщества в целом, происходит серьезное сотрясение норм и правил, расширяется неопределенность перспектив международного порядка. Какие правила формировать в таких условиях? От Японии требуется задействовать Всеобъемлющее прогрессивное соглашение транс-тихоокеанского партнерства и другие механизмы для того, чтобы демонстрировать позицию и участвовать в формировании правил международного порядка.

Но следует еще раз повторить, что самая главная внешнеполитическая задача правительства Такаити состоит в том, что при всем этом ему необходимо контролировать отношения с Соединенными Штатами. Действия администрации Трампа в ее стремлении восстановиться после промежуточных выборов явно станут еще более неопределенными. Возможно, что она продолжит предпринимать шаги, не соответствующие рамкам закона и интересам своих западных союзников. Как следует вести дела с действующей таким образом администрацией Трампа? Принимая решения на этот счет, руководствоваться придется не только соображениями морали, но и национальными интересами.

Заниматься укреплением обороноспособности, руководствуясь собственными соображениями

В своем выступлении по вопросам национальной политики премьер-министр Такаити заявила, что Япония будет служить «ярким маяком» в Индо-Тихоокеанском регионе. Как одна из перспектив, это имеет исключительную важность. Помимо этого, требуется предпринять дипломатические усилия не только для того, чтобы укрепить благоприятные японо-американские отношения и контролировать отношения с «Америкой Трампа», но и хоть немного вернуть Америку на сцену многостороннего международного сотрудничества.

Японо-американская встреча на высшем уровне состоится 19 марта, и хотелось бы высказать идею о том, что премьер-министру Такаити по этому случаю обязательно необходимо выступить с речью в Вашингтоне. В этом выступлении премьер-министру следует энергично и конкретно высказаться о том, что Япония, разделяя чувство кризиса, с которым мир сталкивается в деле обеспечения безопасности, готова брать на себя серьезную ответственность вместе с Соединенными Штатами.

Японии необходимо недвусмысленно обозначить свое намерение наращивать оборонный потенциал, исходя из собственных соображений. К тому же, необходимо ясно обозначить намерение работать, не ограничиваясь инвестициями, над преодолением опасной слабости, которая состоит в серьезной зависимости от Китая в поставках стратегического сырья. Япония должна однозначно дать понять, что она не зависит только от США и не стремится к извлечению из США каких-то односторонних выгод, но является для Соединенных Штатов обладающим собственным видением перспективы партнером, с которым страны всего мира могут выстраивать равноправные отношения.

Подавляющее большинство голосов дает правительству Такаити свободу действий и вместе с тем налагает на него большую ответственность. Дипломатический путь, которым требуется следовать Японии – это делать основной упор на реалистичное управление японо-американскими отношениями, контролировать напряженность в отношениях с Китаем, углублять сотрудничество со странами-единомышленницами, и в первую очередь с Южной Кореей и Австралией, а также участвовать в формировании порядка не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. Именно во времена сильных потрясений международного порядка необходима холодная и прагматичная дипломатия, оцениваемая не по идеям, а по результатам, то есть, по реализации мира и процветания.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Японии Такаити Санаэ (в середине справа) и президент США Дональд Трамп (в середине слева) по прибытии вертолетом президента США на борт атомного авианосца «Джордж Вашингтон», стоящего в базе ВМФ США Ёкосука, 28 октября 2025 г., город Ёкосука, префектура Канагава (© Jiji Press)