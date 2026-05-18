«Японский бум» и японизм: в чём разница?

Сегодня мы всё чаще слышим о «неояпонизме», под которым часто ошибочно понимают всплеск интереса к Японии в условиях популярности японских аниме и манга. На самом деле подобная трактовка термина является ошибочной. Мабути Акико, экс-директор Национального музея западного искусства, рассказывает об истории возникновения этого понятия и его подлинном смысле.

Влияние японского искусства на западную культуру

Широко известный в мировом искусствоведении термин «японизм» обозначает уникальный культурный феномен, возникший в Европе во второй половине XIX – начале XX века под влиянием японской эстетики.

Ярким примером служит творчество Винсента Ван Гога, в котором влияние японизма проявилось в использовании насыщенных цветов, плоскостной манере изображения и необычном кадрировании пейзажей с помощью декоративных рамок. Если на первых порах влияние японизма проявлялось преимущественно в изобразительном искусстве, то со временем его отголоски проникли в литературу, музыку, театр, моду и архитектуру, охватив практически все сферы современной культуры. Расцвет японизма именно в ту эпоху обусловлен прежде всего стремительным ростом популярности Японии в мире. В 1854 году, после двух с половиной столетий изоляции Япония уступила мощному дипломатическому давлению Запада и открылась миру. Последовавшее за этим в 1858 году подписание серии договоров о дружбе и сотрудничестве с зарубежными странами привело к взрыву популярности японских товаров на всемирных выставках и началу японского бума. Это стало одним из факторов зарождения японизма. Японские товары являлись воплощением особой эстетики, радикально отличавшейся от привычных ценностей западного мира.

Кроме того, христианские идеалы и выросшие на их почве художественные формы, доминировавшие на Западе со времён Ренессанса, к тому моменту начали утрачивать актуальность, вступили в противоречие с современными ценностями. Это чувство несоответствия побудило людей на поиски новой философии и новых выразительных средств в искусстве.

Именно поэтому попавшие в XVIII веке в Европу китайские предметы искусства породили жанр «шинуазри», но не повлияли на европейскую систему ценностей. Всплеск интереса к Ближнему Востоку в начале XIX века привёл к появлению ориентализма, который тоже оказался бессилен перед западным мировоззрением. Иными словами, если в обществе нет запроса на коренные перемены, проникновение чужой культуры ограничивается лишь мимолётной модой на экзотику.



На картине «Аллея Алискамп» (1888, Музей Крёллер-Мюллера) Ван Гог намеренно отказывается от изображения неба, вынося на первый план аллею тополей. Изображение деревьев с подчёркнуто прямыми стволами – излюбленный приём мастера укиё-э Хиросигэ. Похожая композиция встречается в «Иллюстрированном путеводителе по жизни Ёсицунэ» (1834-1835). (Из книги «Японизм – фантастическая Япония», издательство «Тикума гакугэй бунко)

Японизм как исток национальной гордости

В 2018 году в Париже и других городах прошёл масштабный фестиваль «Японизм- 2018», призванный познакомить европейцев с японской культурой. На выставке, организованной при поддержке Правительства Японии, экспонировались картины Дзякутю, шедевры художников школы Римпа и изделия эпохи Мэйдзи, а также современное искусство, каллиграфия и манга. Однако это мероприятие не имеет никакого отношения к японизму, поскольку представленные экспонаты были созданы японскими мастерами без участия деятелей искусств из Франции и других европейских стран. Сложно сказать, почему организаторы выставки выбрали именно это название, а не воспользовались, например, названием популярного проекта Cool Japan. Возможно, они полагали, что в XIX веке японизм был инициирован самой Японией, или же просто сочли этот термин привлекательным с точки зрения маркетинга.

Ещё на этапе подготовки мероприятия «Японизм-2018» мне позвонил один известный актёр, участвовавший в его реализации, и предложил прочитать лекцию, «чтобы вернуть японской молодёжи веру в свою страну». Действительно, упоминание о японизме часто вызывает у японцев чувство национальной гордости и радость от мирового признания, однако подобные эмоции искажают суть явления и крайне трудно поддаются корректировке.

Следует подчеркнуть: феномен японизма возник не столько в силу уникальности японской культуры, а сколько благодаря её своевременному появлению на Западе именно в тот момент, когда в европейском обществе сложился запрос на перемены. Инициатива создания японизма целиком принадлежала европейцам. Активный импорт японских товаров в Европу отнюдь не являлся инициативой правительства Мэйдзи.

Все усилия японских властей были сосредоточены на внедрении западной культуры, и никому даже не приходило в голову, что японская культура способна повлиять на культуру других стран. Товары, экспортируемые на Всемирные выставки, проигрывали в глазах европейских ценителей подлинным шедеврам эпохи Эдо, поэтому попытки государственного продвижения экспорта были обречены на провал. Полугосударственная торговая компания «Кирю Косё», созданная для развития экспорта, вскоре прекратила своё существование.

20 триллионов йен – оборот контент-индустрии к 2033 году

В XXI веке японские аниме, манга, молодёжная мода, музыка и другие элементы субкультуры получили широкое признание на Западе. Эта продукция массово экспортируется за рубеж, обеспечивая Японии значительный приток иностранной валюты. В государственной стратегии «Cool Japan» целевой показатель выручки от японского контента на зарубежном рынке достигает 20 триллионов йен.

Однако при всей её востребованности японская субкультура так и не превратилась в прорывной культурный феномен, сопоставимый с феноменом японизма в XIX веке. Она породила вторую волну интереса к Японии, но не сумела создать новую эстетику, выходящую за рамки массового потребления. Тем не менее, нынешний всплеск интереса к Японии уже прозвали «неояпонизмом».

Термин «японизм» был введён в 1872 году французским критиком Филиппом Бурти. Изначально он использовался для описания моды на Японию, охватившей как собирателей японского искусства, так и мастеров, использовавших в своём творчестве японские мотивы или интегрировавших японские художественные каноны в своё творчество.

Изучение наследия импрессионистов и постимпрессионистов выявило влияние элементов японского искусства на развитие их творчества. Это способствовало трансформации термина «японизм» - он стал обозначать творчество западных деятелей искусства, вдохновлённых японской культурой.

Таким образом, японизм как феномен не появился по воле японской стороны, а является плодом свободного творческого поиска западных мастеров, впитавших японскую эстетику. Поскольку этот феномен зародился во Франции, за ним закрепилось французское название. И хотя со временем в английском, немецком и других языках возникли собственные аналоги, учёные отдавали предпочтение французскому термину, который в наши дни стал общепринятым во всём мире.

«Неояпонизм» во Франции

Несмотря на широкую известность слова «японизм», его подлинное значение остаётся малоизвестным. Подобная неопределённость способствовало возникновению термина «неояпонизм» с неясным смыслом.

По данным Интернет-поиска, слово «неояпонизм» ассоциируется с популярной женской вокальной группой из Японии. Группа выступает с 2017 года, однако я, не будучи экспертом в сфере эстрадной музыки, не знала о её существовании.

О появлении неояпонизма как явления впервые заговорили французские учёные. В вышедшей в 2025 году книге «Неояпонизм 1945-1975» под редакцией Софи Баш и Микаэля Люкена этот феномен трактуется как вторая волна увлечения Японией, возникшая после Второй мировой войны. Располагая огромным массивом данных, несравнимым с эпохой японизма в XIX веке, книга анализирует процесс формирования этого нового культурного явления, в основе которого лежит глубокая интерпретация и переработка японской эстетики.

Поскольку рассматриваемый в книге период завершился полвека назад, в ней не упоминаются аниме, манга, видеоигры и другие популярные элементы японской поп-культуры. Тем не менее, анализ неояпонизма того времени помогает лучше понять природу японизма в целом. В отличие от XIX века, современные создатели контента стали космополитичными – среди них есть японцы, знающие западный менталитет, выходцы из мультикультурных семей и мигранты. Кроме того, в нашем распоряжении имеется хорошо изученное наследие японизма. Поэтому неояпонизм представляет собой более сложное явление, чем простое поглощение японской эстетики западом.

Современное понятие «неояпонизм», описывающее популярность японского контента на Западе, коренным образом отличается как от классического японизма XIХ века, так и от послевоенного термина, применяемого к периоду 1945-1975 годов.

Сегодня изучением японизма занимается «Общество японизма», основанное в 1979 году. Оно превратилось в международное научное сообщество, объединяющее 270 исследователей из разных стран, которые анализируют распространение японизма на основе исторических фактов.

Иллюстрация к заголовку: (слева) Клод Моне, «Камилла в японском кимоно» (1876 год, Бостонский музей изящных искусств), (справа) косплееры на фестивале «Anime NYC» в Нью-Йорке, 21 августа 2025 года (Sipa USA/Рейтер)