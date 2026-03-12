«Обезглавливающая операция» США против Ирана: что сказать премьер-министру Японии во время визита в Соединенные Штаты?

В конце февраля Соединенные Штаты Америки совместно с Израилем решились на крупномасштабные удары по Ирану и ликвидировали верховного лидера этой страны аятоллу Али Хаменеи. Положение на Ближнем Востоке резко обострилось, вызвав турбулентность в мировой экономике, но премьер-министр Такаити Санаэ, которой в конце марта предстоит визит в Соединенные Штаты, продолжает избегать комментариев по поводу происходящего.

Продолжение разрушения порядка вслед за атакой на Венесуэлу

Решение нанести удар Трамп принял сам – согласия не давали ни Совет Безопасности ООН, ни Конгресс США. Вслед за январским нападением на Венесуэлу этот акт, именуемый применением силы в одностороннем порядке, снова попирает мировой порядок, основанный на международном праве, причем на этот раз произведено «обезглавливание» – ликвидация при помощи военной силы всего руководства суверенного государства, как бы ни критиковали это государство за его авторитарность. Нельзя не признать, что дипломатия Трамп достигла предела безрассудства.

В июне прошлого года, когда США и Израиль бомбили иранские ядерные объекты (в ходе так называемой «двенадцатидневной войны»), Иран воздержался от крупномасштабного возмездия, но на этот раз он объявил о полномасштабном возмездии, поскольку речь идет о самом существовании страны. Иран начал наносить неизбирательные удары по американским базам и другим объектам в дружественных Соединенным Штатам странах Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. Также фактически блокирован Ормузский пролив, через который проходит около 20% нефтяных танкеров всего мира.

В то время как президент Трамп обратился к иранцам с призывом восстать против правящего режима, министр обороны США Пит Хегсет, опровергая эти слова, заявил: «Это не война для смены режима», пояснив: «Она ведется для устранения угрозы обладания ядерным оружием». Но если заявления (президента Трампа) о том, что в ходе прошлогодних бомбардировок «были полностью уничтожены ядерные объекты» соответствовали действительности, то непосредственной угрозы попросту не должно было быть. Какая необходимость была в том, чтобы пойти на «операцию по обезглавливанию» именно сейчас? Решительно не скажешь, что причины и цели объяснили в достаточной мере.

По сообщениям американских СМИ, на переговорах высокого уровня в конце февраля в Женеве Соединенные Штаты выступили с окончательным предложением бесплатно предоставлять ядерное топливо для использования в мирных целях, но поскольку иранская сторона это предложение отвергла, Трамп принял решение атаковать(*1). Поскольку к нанесению ударов приступили даже без консультаций с союзниками, члены Организации Североатлантического договора (НАТО) отнюдь не едины в своем отношении к происходящему. Второго марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об отсутствии намерения участвовать в этих операциях, поскольку «для действий Великобритании требуются юридические основания и всестороннее планирование». Это породило разлад в американо-британских отношениях(*2).

Иран – хребет «оси сопротивления»

С другой стороны, нельзя сказать, что Иран решительно ни в чем не виноват. С тех пор, как в 2003 году появились подозрения о том, что Иран занимается разработкой ядерного оружия, он то препятствовал проведению инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), то обогащал уран до уровня сверх необходимости. Хотя аятолла Хаменеи заявлял: «Мы не стремимся к ядерному оружию», его страна не отвечала с полной искренностью на требования международного сообщества развеять возникшие сомнения.

Вдобавок, Иран долгие годы был хребтом так называемой «оси сопротивления», оказывая через непосредственно связанную с Хаменеи военную структуру под названием «Корпус стражей Исламской революции» (численностью около 200 тыс. человек) финансовую и военную поддержку движению ХАМАС в Палестинской автономии, движению «Хезболла» в Ливане, хуситам в Йемене и другим антиизраильским силам.

Во время своего первого президентского срока Трамп последовательно считал Иран «источником всех проблем Ближнего Востока», в связи с чем (в 2018 году) вывел США из соглашения по иранской ядерной программе и ввел против Ирана односторонние санкции, а также потребовал от этой страны прекратить разработку ракет и оказание поддержки «оси сопротивления». Следствием этих шагов и стала прошлогодняя «двенадцатидневная война». Лидеры трех стран – Великобритании, Франции и Германии – осуждают ответные иранские удары как «неизбирательные и чрезмерные», требуя их немедленного прекращения, и это объясняется тем, что они понимают, как подобные действия Ирана сотрясают стабильность Ближнего Востока на протяжении многих лет.

Вопросы к позиции японской стороны на японо-американском саммите

В условиях усугубляющегося хаоса на Ближнем Востоке возникают вопросы и о позиции Японии. Пусть Соединенные Штаты и являются для Японии единственным союзником, вместе с тем стабильность на Ближнем Востоке не менее необходима для японской экономики и обеспечения национальной безопасности. Зависимость Японии от Ближнего Востока составляет более 90% в импорте сырой нефти и свыше 10% в импорте сжиженного природного газа (СПГ), а Ормузский пролив выступает для нее жизненно важной артерией.

Со времен еще до иранской революции 1979 года Япония традиционно выстраивала с Ираном дружеские связи, поддерживая согласие даже после того, как Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с этой страной. Когда в июне 2019 года между США и Ираном усилилась напряженность из-за выхода администрации Трампа из ядерного соглашения, (в то время) премьер-министр Японии Абэ Синдзо отправился в Иран и провел переговоры с Хаменеи, на которых убеждал Иран сыграть конструктивную роль в поддержании стабильности на Ближнем Востоке и развеять сомнения по поводу своей ядерной программы. И пусть эти усилия не привели к улучшению американо-иранских отношений, факт остается фактом: исторически у Японии никогда не было стигматов, связанных с Ближним Востоком, будь то религиозных или миграционных, и это можно считать важным преимуществом японской дипломатии.

Отвечая на вопросы депутатов в Бюджетном комитете Палаты представителей парламента, премьер-министр Японии Такаити Санаэ, говоря об Иране, отметила: «Наша последовательная позиция состоит в том, что разработка ядерного оружия решительно недопустима» и заявила о необходимости «настойчиво добиваться решений дипломатическими средствами», призвав Иран прекратить дестабилизирующие действия, в частности, удары по соседним странам и прочие шаги, дестабилизирующие обстановку в регионе.

Японию особенно беспокоит, что в случае, если вмешательство Соединенных Штатов на Ближнем Востоке будет затягиваться, это станет поводом для опасений о сдерживающем потенциале японо-американского альянса в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань. В связи с этим возникает вопрос, насколько премьер-министр Такаити сможет донести позицию Японии в ходе встречи с Трампом в Вашингтоне 19 марта – это имеет крайне важное значение для японской дипломатии. К тому же, в период до конца апреля Такаити предстоит принимать в Японии Эммануэля Макрона – президента Франции, председательствующей в этом году в «Большой семерке», а также премьер-министра Канады Марка Карни. Требуется приложить максимум усилий для убеждения президента Трампа с позиции широкого видения перспектив.

