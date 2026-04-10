Сила и вызовы правительства Такаити после убедительной победы: сохранение высокого рейтинга зависит от экономики

По итогам всеобщих выборов 8 февраля премьер-министр Такаити Санаэ привела Либерально-демократическую партию к ошеломляющей победе. Такой результат во многом обусловлен умелой стратегией – роспуском парламента на фоне высокой личной популярности премьер-министра. Давайте еще раз порассуждаем о значимости итогов этих выборов для дальнейшей политической жизни.

«Суровые реалии» на политической кухне страны и стратегия роспуска парламента

Еще во второй половине декабря прошлого года, отвечая на пресс-конференции на вопрос журналиста, премьер-министр отвергла идею роспуска парламента словами: «Поскольку прямо перед нами целый ворох задач, среди которых налоговые поправки на 2026 финансовый год, подготовка основного бюджета, сейчас я не на том этапе, чтобы думать о роспуске (Палаты представителей)». Тем не менее на самом деле она выжидала подходящий момент для роспуска. В последней декаде ноября она заслушала мнения руководства ЛДП по поводу роспуска, а в декабре отдала ближайшим помощникам распоряжение спланировать сроки роспуска (сообщила газета «Ёмиури симбун» 10 января 2026 года).

Важнейшая причина желания премьер-министра распустить парламент заключалась в слабом базисе поддержки ее кабинета министров. На всеобщих выборах в октябре 2024 года ЛДП потерпела горькое поражение, и до роспуска численность ее фракции в Палате представителей была скромной – всего 199 депутатов. И хотя через формирование коалиции с Партией возрождения Японии («Ниппон исин-но кай») большинство в этой палате, пусть и с большим трудом, удалось удержать, базис политической власти был шатким.

На пресс-конференции 19 января, объявляя о роспуске Палаты представителей, премьер-министр призналась, что в ходе дебатов в парламенте со времени вступления в должность она «до боли ощутила, как нестабильна ситуация в японской политике и насколько суровы реалии в квартале Нагататё» (на «политической кухне» страны). Поскольку перед роспуском пост председателя Бюджетного комитета принадлежал представителю Конституционно-демократической партии, премьер-министр в своем уличном выступлении в ходе предвыборной кампании сетовала: «как бы ни тянули руки министры, все в конечном счете оказывается на мне».

С другой стороны, популярность самой Такаити была высокой: по итогам опроса общественного мнения, проведенного NHK в первой декаде ноября прошлого года – после формирования кабинета министров – показатель ее поддержки в обществе составил 65,6%. Опрос NHK с 10 по 12 января этого года также зафиксировал, что поддержка оставалась на высоком уровне, составляя 61,9%. А уровень поддержки ЛДП, при кабинете предыдущего премьер-министра Исибы Сигэру нередко не превышавший и 30% с началом работы кабинета Такаити восстановился до уровня выше этой отметки.

Итоги состоявшихся выборов политической власти обеспечили два фактора. Первый – очень высокая популярность премьер-министра. Судя по опросам общественного мнения NHK, а также газеты «Ёмиури симбун», многие граждане считают, что премьер-министр обладает сильными лидерскими качествами и при этом возлагают ожидания на ее политический курс. Во время декабрьского опроса газеты «Ёмиури симбун» доля респондентов, поддерживающих кабинет министров (ответивших, что от него «можно чего-то ожидать»), составила 29%, а 33,3% респондентов январского опроса NHK объяснили свои симпатии к кабинету тем, что «они способны действовать». Сразу после вступления в должность премьер-министр одну за другой быстро выполнила целый ряд политических задач: провела японо-американский саммит, сформировала штаб стратегического развития Японии, наметила меры стимулирования экономики, обеспечила принятие дополнительного бюджета. Такие результаты за короткий срок с большой вероятностью и привели респондентов опроса к выводу о том, что кабинет «способен действовать».

Внятность «ответственной и активной финансовой политики»

Второй фактор победы состоит в том, что премьер-министр последовательно излагает внятный курс на реализацию экономического роста за счет «ответственной и активной финансовой политики». Это направление в политике премьер-министра можно обобщить следующим образом: Японии решительно недостает внутренних капиталовложений, и правительство привлекает частные инвестиции в стратегически важные области за счет расширения государственных расходов.

В качестве конкретных областей вложения средств премьер-министр выделяет «инвестиции в управление рисками» и «инвестиции в рост». Инвестиции в контроль рисков – это капиталовложения в обеспечение экономической, а также продовольственной и прочих видов безопасности, а инвестиции в рост – вложения в те области, которые позволяют рассчитывать на дальнейшее развитие. В предвыборной борьбе премьер-министр, объясняя свою «ответственную и активную финансовую политику», привела примером ряд направлений. Ее выступления нашли отклик у избирателей, и с высокой долей вероятности это принесло Либерально-демократической партии немало голосов.

Наряду с этим премьер-министр, пропагандируя свою «ответственную и активную финансовую политику», не преминула раскритиковать политику предыдущих правительств, ориентированную на жесткую экономию бюджетных средств. Эти утверждения нельзя назвать абсолютно верными. Дело в том, что расширение расходов государственного бюджета началось еще с 2018 финансового года, а в 2020-м, с приходом пандемии коронавируса, у властей вошло в привычку ежегодно вырабатывать дополнительные бюджеты, за счет которых и происходило широкомасштабное увеличение трат. А первоначальных бюджетах каждого финансового года приоритет действительно отдавался финансированию нужд социального обеспечения, в то время как политические расходы помимо этой статьи старались сдерживать. В итоге важной особенностью стало то, что расходы правительства то и дело наращивались через дополнительный бюджет. Может быть, премьер-министр недостаточно объяснялась, на само деле желая критиковать именно эту особенность.

На выборах в Палату советников в 2025 году важной темой дебатов стал вопрос о снижении налога на потребление. В связи с этим на последовавших всеобщих выборах партия Центристский реформаторский альянс, выступавшая главным противником ЛДП, пообещала в случае победы отменить потребительский налог на продоволственные товары. В ответ Либерально-демократическая партия тоже показала, что она положительно относится к идее снизить ставку потребительского налога для продовольствия. Говоря конкретнее, ЛДП дала предвыборное обещание «ускорить рассмотрение» для реализации освобождения продовольственных товаров от налога на потребление. После этого премьер-министр дала понять, что законопроект по реализации снижения ставки потребительского налога для продовольствия может быть вынесен уже на рассмотрение осенней внеочередной парламентской сессии. В результате вопрос об этом снижении ставки так и не вошел в число главных тем для дебатов на всеобщих выборах.

Крах «центристов» как фактор в пользу ЛДП

А теперь давайте порассуждаем о факторах поражения оппозиционного лагеря, уделив особое внимание Центристскому реформаторскому альянсу. Причина грандиозной победы ЛДП заключается еще и в том, что у Центристского реформаторского альянса оказалось слишком много проблем.

Пятнадцатого января Конституционно-демократическая партия и партия Комэй сообщили о формировании новой политической партии путем слияния (сообщила газета «Асахи симбун» 15 января 2026 года). Шестнадцатого января лидеры этих партий – соответственно Нода Ёсихико и Сайто Фудзио провели пресс-конференцию, на которой объявили название свежеобразованной политической партии – «Центристский реформаторский альянс».

Исходя из того, что система одномандатных избирательных округов на выборах в Палату представителей играет на руку крупным политическим партиям, формирование новой партии было рациональным шагом. При этом если новая политическая партия смогла бы получить голоса основной опоры партии Комэй – членов религиозной организации «Сока гаккай», то депутаты от Конституционно-демократической партии могли рассчитывать на повышающий эффект для числа голосов в пользу своих кандидатов.

Во времена коалиционного правительства ЛДП и партии Комэй сторонники обеих партий сотрудничали на выборах, и следует полагать, что в одномандатных избирательных округах члены «Сока гаккай» добавляли немало голосов в пользу ЛДП. Голоса членов «Сока гаккай», которых, по существующим подсчетам, в каждом избирательном округе насчитывается по 10-20 тысяч, могли с большой вероятностью сделать большую разницу, если бы удалось забрать эти голоса у кандидатов от ЛДП в пользу кандидатов, выставляемых Центристским реформаторским альянсом. Когда стало ясно, что новой партии быть, в рядах ЛДП тоже поговаривали: «До сих пор «Сока гаккай» содействовала нам. Формирование новой партии окажет большое влияние в тех избирательных округах, где борьба будет идти на равных» (сообщила газета «Асахи симбун» 15 января 2026 года).

Однако результатом голосования стало горькое поражение центристов. Количество мандатов, доставшихся Центристскому реформаторскому альянсу, сократилось со 167, имевшихся до выборов, до 47. Более того, если на всеобщих выборах 2024 года по системе пропорционального представительства Конституционно-демократическая партия и партия Комэй получили в общей сложности 17 млн 520 тыс. голосов, то на нынешних выборах Центристскому реформаторскому альянсу досталось всего 10 млн 430 тыс. голосов. Это говорит о том, что обеспечить успех за счет слияния решительно не удалось.

Неспособность консолидировать позицию по обеспечению безопасности и чрезмерный упор на обнуление ставки потребительского налога на продовольствие

Почему так получилось? В целом причин три. Во-первых, промежуток с момента объединения 16 января до всеобщих выборов составлял всего около трех недель, и для того, чтобы обеспечить известность и узнаваемость имени новой партии попросту не хватило времени.

Во-вторых, партия позволила увидеть, что участники не согласовали политическую позицию по вопросам обеспечения безопасности. В основах политики, обнародованных Центристским реформаторским альянсом 19 января, провозглашался «реалистчный курс в дипломатии и политике обеспечения безопасности». Однако в отношении законодательной базы обеспечения национальной безопасности основы ограничились формулировкой о том, что «использование права на самооборону для защиты собственной страны в ситуации, угрожающей ее существованию, соответствует Конституции», но не подтвердили наличие у страны права на коллективную самооборону.

В Конституционно-демократической партии были депутаты, которые настаивали на том, что все направления политики, предусмотренные законодательством о национальной безопасности 2015 года, возможно обеспечивать правом только на индивидуальную самооборону, и они продолжили негативно относиться к праву на коллективную самооборону. Формулировку в основах политики явно выработали с оглядкой на этих депутатов. То есть, несмотря на провозглашение на словах «прагматичного курса», неспособность прямо подтвердить наличие права на коллективную самооборону выявила наличие внутрипартийного противостояния.

Более того, не удалось консолидировать мнения и по вопросу о переносе авиапоста корпуса морской пехоты США Футэмма на побережье города Наго. Сопредседатель партии Нода 25 января в ходе дебатов на телеканале «Фудзи» по вопросу о переносе авиапоста Футэмма заявил: «Мы хотим окончательно это согласовать в скорейшие сроки после окончания выборов» (сообщила газета «Ёмиури симбун» 25 января 2026 года). При всех заявлениях о «прагматичности», это лишний раз продемонстрировало, что внутри партии убедить противников этого плана переноса базы не удалось. При этом в том, что касается отношения Центристского реформаторского альянса к законодательству об обеспечении национальной безопасности, в сравнении с позицией Конституционно-демократической партии, считавшей, что необходимо «запретить все, что неконституционно», произошел явный сдвиг вправо.

Все это привело к тому, что от Конституционно-демократической партии сбежали ее прежние сторонники, и есть определенные основания полагать, что их бегство и привело к поражению. Но вряд ли его влияние этого фактора было очень сильным. В пользу этого говорит то, что три партии, которые приходят на ум как альтернатива Конституционно-демократической партии при голосовании на выборах – Коммунистическая партия, Социально-демократическая партия и партия «Рэйва синсэнгуми» – по пропорциональному представительству ухудшили результаты в сравнении со всеобщими выборами 2024 года как по количеству, так и по доле полученных голосов. Совокупное число голосов этих партий по пропорциональному представительству снизилось с 8 млн 100 тыс. в 2024 году до 4 млн 920 тыс., а доля полученных голосов – с 14% в 2024 году до 8%.

Третья причина поражения состоит в том, что у провозглашаемой политики Центристского реформаторского альянса было всего одно главное направление – обнулить ставку налога на потребление для продовольственных товаров. Одно лишь сокращение этой налоговой ставки отнюдь не означало, что японская экономика будет расти в долгосрочной перспективе. Премьер-министр Такаити, провозглашая «Ответственную и активную финансовую политику», предложила еще несколько конкретных политических мер, и когда речь заходила о будущем Японии, это, разумеется, принесло большую разницу в возможности партий привлекать избирателей.

Премьер Такаити – усилитель центростремительной силы

Большой победой на выборах премьер-министр Такаити усилила центростремительную силу в правящей партии. В частности, депутатам, потерпевшим поражение на предыдущих выборах, благодаря досрочному роспуску палаты и проведению всеобщих выборов всего лишь год и три месяца спустя удалось вернуться в ряды парламентариев, что наверняка заставило их почувствовать себя обязанными Такаити.

В принципе с 1990-х годов вследствие ряда реформ государственной власти премьер-министры в Японии пользуются сильным лидерством. Так, благодаря реформе избирательной системы 1994 года с введением одномандатных избирательных округов и системы пропорционального представительства повысилась важность общественного признания руководителя правящей партии, что принесло премьер-министрам сильные лидерские полномочия внутри правящей партии. К тому же, реформирование системы министерств и ведомств 2011 года утвердило за премьер-министром право задавать направления политики, наделив помощников премьер-министра в секретариате кабинета полномочиями формулировать эти направления. Таким образом, власть премьер-министра, задающего направления политики внутри правительства, расширилась. Следует обратить внимание и на то, что внутри ЛДП ликвидированы фракции за исключением фракции Асо, и власть депутатов от правящей партии уже не та, какой была прежде.

Как уже отмечалось, премьер-министр Такаити после формирования собственного кабинета министров явно считала базис его власти слабым. Тем не менее премьер-министр, как только сформированная власть приступила к работе, отразила собственную позицию по ряду вопросов. Это проявилось уже в назначениях на основные должности в офисе премьер-министра. Она сняла с должности заступившего всего лишь в январе прошлого года главу секретариата Совета национальной безопасности Окано Масатаку, проработавшего девять месяцев, назначив на этот пост Итикаву Кэйити, в прошлом помощника генерального секретаря кабинета министров, только приступившего к исполнению обязанностей посла в Индонезии. В назначениях в секретариате премьер-министра тоже сильно отразились личные взгляды премьера.

По содержанию политики премьер-министр взяла курс на досрочный пересмотр уже в 2026 году трех основных документов в области национальной безопасности, включая Стратегию обеспечения национальной безопасности, утвержденных в 2022 году, которые, как предполагалось, должны действовать примерно до 2032 года. А при выработке в последней декаде ноября прошлого года курса экономической политики она отвергла изначально предложенный проект со словами «Здесь нет сильных коммерческих аргументов. Переделайте». И заставила увеличить его общую сумму (сообщила газета «Ниппон кэйдзай симбун» 21 ноября 2025 года).

Внутри политической власти весомость лидерства премьер-министра символизировало то, что она приняла решение распустить парламент, не посоветовавшись с генеральным секретарем Судзуки Сюнъити. В том, что премьер-министр принимает решение о роспуске, посовещавшись только с очень небольшим числом политиков, нет ничего особенного. Необычайным стало то, что решение о роспуске было принято без консультаций с генеральным секретарем, который является вторым по ответственности лицом в иерархии партийного руководства вслед за председателем партии.

С прицелом на выборы в Палату советников через два года

Большая победа на всеобщих выборах серьезно укрепила базис политической власти премьер-министра Такаити. На выборах в Палату представителей правящие партии получили в ней в общей сложности 352 из 465 мест. Опираясь на этот прочный базис, премьер-министр, очевидно, будет под лозунгом «ответственной и активной финансовой политики» будет продвигать стратегические инвестиции и бюджет на несколько финансовых лет. Также ожидается, что она будет стремиться реализовать снижение потребительского налога на продовольствие.

Но является ли базис политического правления премьер-министра прочным, как скала? Вряд ли можно так сказать. На выборах в Палату советников правящим партиям не хватило пяти депутатских мест до большинства, и парламент пребывает в «испорченном» состоянии, при котором власть в Палате представителей у правящего лагеря, а в Палате советников – у оппозиционного. Либерально-демократическая партия располагает собственным большинством более чем в две трети голосов Палаты представителей, и даже если законопроекты отвергаются Палатой советников, у нее есть возможность добиваться их принятия через повторное голосование в Палате представителей. Но все-таки продавливание (отвернутых Палатой советников) законопроектов путем повторного утверждения Палатой представителей сопряжено с политическими сложностями.

Задачей для премьер-министра является успешно провести выборы в Палату советников в 2028 году. На выборах в Палату советников 2025 года ЛДП потерпела драматическое поражение, сумев обеспечить себе всего 39 мандатов. С другой стороны, на выборах в эту палату в 2022 году она одержала большую победу, получив 63 мандата. На выборах через два года у Либерально-демократической партии переизбранию будут подлежать обладатели 60 мандатов. C 2001 года выборы в Палату советников состоялись уже 9 раз. Из них получить 60 и более мандатов Либерально-демократической партии удалось всего на трёх. А если ЛДП не сможет обеспечить себе 60 мест, то ее положение в Палате советников серьезно усугубится.

На этой основе и будут предсказывать дальнейшую судьбу власти, возглавляемой Такаити. Премьер-министр, безусловно, стремится удержать высокий уровень поддержки среди избирателей с учетом предстоящих через два года выборов в Палату советников. И в этом еще одна причина, по которой улучшение состояния экономики является для премьер-министра самой приоритетной задачей, исходя из которой она будет выстраивать свою экономическую и финансовую политику.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Такаити Санаэ отвечает на вопросы парламентариев на заседании Бюджетного комитета Палаты представителей, 3 марта 2026 г. (© Jiji Press)