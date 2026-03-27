«Завершение без осложнений» как самый главный результат старательно продуманного Такаити визита к Трампу

В самый разгар военных действий против Ирана, 19 марта, в Вашингтоне состоялись переговоры лидеров Японии и США. Японской стороне, опасавшейся, что переговоры могут обернуться разладом из-за чрезмерных требований американского президента, удалось этого избежать благодаря всесторонней осмотрительной подготовке. А самый главный итог состоявшегося диалога можно выразить словами: «Без осложнений».

Японо-американский саммит, предпосылки которого смела война в Иране

Второй японо-американский саммит, состоявшийся вслед за переговорами лидеров в Японии в октябре прошлого года, начался сценой встречи добрых знакомых: премьер-министр Такаити приобняла вышедшего к ней навстречу президента Трампа, и весь дальнейший саммит проходил с демонстрацией этого настроя.

Перед началом переговоров Трамп отозвался о Такаити словами: «У нее есть со мной общая черта – одерживать рекордные победы на выборах. Это очень властная женщина». Такаити сначала откликнулась на английском языке, но сразу перешла обратно на японский. А Трамп в это время отметил: «А ведь у нас замечательный переводчик», обратив взор на присутствовавшего в этой роли Такао Наоси – начальника отдела МИД Японии по вопросам Соглашения о статусе американских сил в Японии. Трамп знаком с ним еще с тех пор, когда Такао выступал в роли переводчика при бывшем премьер-министре Абэ Синдзо – президент даже называл его «младшим премьер-министром». Японская сторона явно подготовилась к этой встрече со всей осмотрительностью, в том числе и выбрав Такао как переводчика.

Изначально целью данного визита премьер-министра Японии в США предполагалось предотвращение возможных негативных последствий для страны на тот случай, если в результате визита президента Трампа в Китай, который был запланирован на конец марта, настрой американо-китайских отношений сменится с «конфронтационного» на примирительный». Полномасштабная подготовка на рабочем уровне визита премьер-министра Японии в США развернулась в начале января.

Как раз тогда премьер-министр Такаити явно взяла курс на роспуск Палаты представителей. Хотя в то время было совершенно неясно, каким будет итог всеобщих выборов, когда японская сторона проявила беспокойство, верно ли согласовывать визит в такой момент, американская сторона ответила: «Но ведь Такаити одержит уверенную победу? Мы будем только рады тому, что она приедет в Соединенные Штаты еще более сильной», после чего начались активные согласования плана поездки.

Хотя исход во многом зависел от непредсказуемого президента Трамп, с раннего этапа подготовки в японском правительстве делали друг другу прогнозы о том, что переговоры «будут успешными», исходя из того, что Трамп сильно симпатизирует Такаити.

Но предпосылки всех этих оптимистичных предсказаний враз рухнули после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли упреждающий удар по Ирану, а вслед за тем президент Трамп решил отсрочить свой визит в Китай. Внимание сместилось к тому, как Япония, будучи союзником Соединенных Штатов, расценит это нападение, и какого «вклада» потребует от Японии американский президент. Иран фактически закрыл Ормузский пролив, и цены на нефть на какое-то время резко взлетели. А следствием стало то, что двусторонний саммит Японии и США, обычно привлекающий не слишком много внимания в международной политике, вдруг оказался беспрецедентно важным.

Непонятная реакция на совместное заявление шести стран

С начала работы своей второй администрации президент Трамп то и дело критиковал ведущие страны Европы и даже выказывал враждебность по отношению к некоторым членам Организации Североатлантического договора (НАТО). А правительство Японии помогало создавать условия, которые позволили бы странам Европы оказывать фланговую поддержку Соединенным Штатам.

Накануне японо-американского саммита Япония, западные страны из состава «Большой семерки» – Великобритания, Франция, Германия и Италия, а также присоединившиеся к ним Нидерланды выступили с «Совместным заявлением об Ормузском проливе». В нем они «самым решительным образом осуждают» удары Ирана по гражданской инфраструктуре, а также «фактическое закрытие» этой страной Ормузского пролива, и выражают «готовность внести надлежащий вклад в работу по обеспечению свободной навигации». Участники заявления дистанцировались от юридической оценки американского нападения на Иран.

Президент Трамп в начале саммита оценил Японию словами: «По вчерашнему заявлению я почувствовал, что Япония вступается». Озадачило, что несмотря на то, что в число присоединившихся к заявлению входят страны НАТО, он отметил, что «Япония отличается от стран НАТО». Документ вызвал двойственную реакцию – с одной стороны, просто заявления недостаточно для того, чтобы смягчить антипатию американского президента к НАТО, а с другой его слова воспринимались как намек на желание большей вовлеченности со стороны Японии.

Президент Трамп не раз отмечал, что в поставках сырой нефти Япония более чем на 90% зависит от Ближнего Востока и говорил, что ей необходимо «вносить вклад» в ситуацию вокруг Ирана. Министр иностранных дел Мотэги Тосимицу воспользовался этим, чтобы создать впечатление наличия «особых отношений» с Ираном, каких нет у других стран G7 – он дважды провел переговоры по телефону с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

В телефонном интервью японскому информационному агентству Kyodo, состоявшемся сразу после японо-американского саммита, Аракчи фактически выразил намерение гарантировать проход через Ормузский пролив судов, связанных с Японией. При этом министр продемонстрировал смешанное отношение Ирана к Японии – смесь настороженности из-за чрезмерной зависимости Японии от Соединенных Штатов и попыток ее обхаживать.

«Умиротворительное» заявление премьер-министра Такаити

В начале переговоров на высшем уровне, которое показали представителям СМИ, премьер-министр Такаити откровенно поддержала Трампа, заявив: «Я считаю, что только вы, Дональд, можете принести всему миру мир и процветание». Совершенно очевидно, что эта фраза психологически тщательно продумана для того, чтобы завоевать симпатию Трампа. И пусть это говорилось с намерением «умиротворить» Трампа и заинтересовать его в скорейшем разрешении ситуации, есть риск, что международное сообщество воспримет эти слова как свидетельство того, что Япония решила признать удар по Ирану законным.

Многие страны сильно сомневаются в том, что нанесенный на этот раз удар по Ирану был «превентивным», полагая, что скорее он является «упреждающим». Международное право допускает первое, но считает нарушением второе. Из-за того, что в Соединенных Штатах при 43-м президенте Джордже Буше (2001-2008) была выработана доктрина обеспечения национальной безопасности, предусматривающая в качестве одного из вариантов нанесение упреждающего удара, в самих США слабо осознают то, что в принципе речь идет о нарушении международного права.

После того, как начались боевые действия, вопрос о законности ударов по Ирану, как и гуманитарный аспект нанесения ударов, затрагивающих мирное население, отошли на второй план, и в центре внимания находится лишь голый реализм – необходимость прекратить перекрытие Ормузского пролива, сильно влияющее на мировую экономику. Многие страны Запада, как и Япония, «мудрствуют» в невнятной оценке с точки зрения международного права, стремясь не разозлить американского президента, поскольку тот руководствуется эмоциями настолько, что называет удар по Ирану операцией «Эпическая ярость».

Упоминание Трампом Пёрл-Харбора, заставившее оцепенеть японскую сторону

Ряд острых моментов реальной встречи явно не входил в сценарий японской стороны.

Когда журналист-японец поинтересовался, почему с Японией и другими странами-союзниками не посоветовались, прежде чем наносить удар по Ирану, Трамп ответил: «Потому что это был сюрприз. Почему вы нам ничего не объясняли про Пёрл-Харбор? Мы гораздо лучше вашего знаем, что такое сюрпризы». Эти слова, выглядевшие как попытка оправдать удар по Ирану через сопоставление с нападением ныне несуществующей Японской армии на порт Пёрл-Харбор на Гавайских островах, повергли в шок всех присутствующих представителей японского правительства и японских СМИ. В ответ премьер-министр Такаити лишь промолчала с гаммой сложных эмоций на лице.

Тщательные старания премьер-министра Такаити вести себя так, чтобы ни в коем случае не испортить настроения Трампу, имеют как свои плюсы, так и минусы, но по меньшей мере с точки зрения Японии прошедший саммит можно воспринимать как «успешный».

Такая оценка обусловлена тем, что встреча принесла ряд плодов. Требования направить на Ближний Восток Силы самообороны, которого так опасалась японская сторона, так и не прозвучало. Хотя сбился расчет по времени, но все-таки удалось добиться слов о прочности японо-американского альянса перед визитом лидера США в Китай, а кроме того, удалось побудить Соединенные Штаты заявить о намерении и дальше участвовать в реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Главными факторами послужили крайняя высокая «полезность» Японии в глазах администрации Трампа, а также всесторонняя проработка Министерством иностранных дел, Министерством экономики, торговли и промышленности и сотрудниками посольства Японии в США «мер для Трампа».

Со времен предыдущего правительства премьер-министра Исибы Сигэру его неоднократные визиты в Вашингтон вместе с поездками министра экономики, торговли и промышленности Акадзавы Рёсэя, продемонстрировав стремление Японии «вносить вклад» в области экономики, вызывали симпатию у администрации Трампа. На нынешнем японо-американском саммите в качестве второго этапа инвестиций в Соединенные Штаты на общую сумму 550 млрд долларов (около 87 трлн йен), договоренность о которых была достигнута при правительстве Исибы, были согласованы предложения по трем проектам общей суммой 73 млрд долларов (около 11,6 трлн йен) – строительство малых модульных ядерных реакторов нового поколения, а также двух газовых электростанций. Это, несомненно, поспособствовало хорошему настроению американского президента.

В ответ на плечи Японии ложатся более тяжелые задачи

Конечно, то, что премьер-министр Такаити, у которой до вступления в эту должность был очень скромный опыт в дипломатии, перед саммитом смогла преодолеть свою склонность не прислушиваться к советникам в своем окружении и проявила способность (словами одного из высокопоставленных чиновников правительства) «исполнить нечто большее, чем просто выход на театральную сцену», имеет очень важное значение исходя из необходимости избежать самого плохого сценария – резкого ухудшения отношений Японии и Соединенных Штатов.

Наряду с этим можно утверждать, что в средне- и долгосрочном плане Япония взвалила на свои плечи более тяжелые задачи.

Если наша страна станет выглядеть «соучастницей» «безрассудств» президента Трампа, провозглашающего «мир через силу», то в дальнейшем, когда международное сообщество вновь вернется к принципу «верховенства закона» и станет обращать внимание на моральные нормы, Японии окажется трудно играть в нем ведущую роль. Подавляющая военная сила, которую Соединенные Штаты продемонстрировали вторжением в Венесуэлу в начале года, а затем и ударами по Ирану, вряд ли усилит у японской власти тягу к наличию «плана Б» в дополнение к японо-американскому альянсу. Но если и дальше чрезмерно зависеть от Соединенных Штатов, то японская дипломатия окажется еще сильнее связана по рукам и ногам. Нельзя совсем исключать и вероятность изменения симпатии Трампа, чьи заявления то и дело меняются то в одну, то в другую сторону.

Сразу после японо-американского саммита, 22 марта, прибывший в Японию в ходе своего азиатского турне министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро осмотрели американскую военную базу в Ёкосуке, после чего выступили на фоне эсминцев на совместной пресс-конференции на базе Ёкосука Сил самообороны Японии, расположенной на противоположной стороне бухты. Вслед за словами Коидзуми о важности сотрудничества Японии с Европой в условиях все более сложной международной обстановки Писториус не забыл подчеркнуть:

«Важна не власть силы. Важна власть закона».

Фотография к заголовку: премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент США Дональд Трамп дружески беседуют перед началом японо-американского саммита, 19 марта 2026 г. (© Reuters)