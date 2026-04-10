Война в Иране, из которой не видно выхода: трещина между США и Европой все глубже

В условиях, когда все больше стран Европы отказываются сотрудничать с Соединенными Штатами в войне против Ирана, заявления президента США Дональда Трампа, в частности, его намеки о возможности выхода США из Организации Североатлантического договора (НАТО), говорят об угрозе краха американо-европейского альянса. Утрата единства НАТО неминуемо и сильно скажется и на обеспечении безопасности в Азии.

Отказ Европы участвовать в «войне Трампа»

Атака на Иран началась без согласия на нее ни ООН, ни Конгресса США. Со странами-союзниками не советовались заранее – их даже не предупредили, и реакция Европы изначально была далека от положительной. Встречный ветер в лицо Соединенным Штатам еще более усилился, когда элитные иранские войска – Корпус стражей Исламской революции – объявили о закрытии Ормузского пролива, вызвав по всему миру резкий рост цен на сырую нефть.

В то время как Соединенные Штаты демонстрируют непоследовательность как в своих заявлениях, так и действиях, тревога по поводу вероятного прекращения поставок сырой нефти с Ближнего Востока ввергла мировую экономику в большую сумятицу. Трамп предложил Японии, Южной Корее, а также европейским союзникам США отправить свои боевые корабли для обеспечения безопасной навигации в Ормузском проливе, но откликнувшихся на этот призыв не нашлось, что показало, вопреки желаниям обратившегося, отсутствие единства. Ситуация возникла из-за стратегической ошибки США. Перекладывание, невзирая на этот факт, задачи по ее разрешению на союзников и партнеров не назовешь иначе как безответственным.

Испания, изначально выступившая против ударов по Ирану, недвусмысленно отказала в использовании для их нанесения американских военных баз на своей территории и своего воздушного пространства. Министр обороны Германии Борис Писториус отверг требование направить корабли словами: «Это не наша война, не мы ее начали». Аналогичной была и реакция Европейского союза: 16 марта его верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, говоря о защите судоходства в проливе, заявила, что «никто не хочет ввязываться в эту войну»(*1). Премьер-министр Италлии Джорджа Мелони, которая, как считалось, симпатизирует Трампу, тоже отказала американским самолетам в посадке в Италии.

Недовольство Трампа: «НАТО - бумажный тигр»

Разочарование и гнев Трампа только усиливаются. Особенно его рассердило то, что Франция и Великобритания, которых он считал ведущими странами-союзниками в Европе, не захотели направлять корабли по его призыву. Когда президент Франции Эммануэль Макрон отказался участвовать в военных действиях, Трамп обрушился на него с критикой и пообещал, что «никогда этого не забудет». Что же касается Великобритании, помимо колкостей в ее адрес, Трамп заявил, что «без Соединенных Штатов НАТО – это бумажный тигр» и даже сказал, что рассматривает вопрос о выходе из этого блока(*2).

В глазах Трампа, отказ Европы идти в ногу с Соединенными Штатами в нападении на Иран выглядит «предательством» после того, как Соединенные Штаты вбросили столько военных средств и финансов в украинские дела. Но еще с первого президентского срока Трампа бросалось в глаза его пренебрежительное отношение к Европе и НАТО, а на втором президентском сроке он пошел еще дальше: в Стратегии обеспечения национальной безопасности и Стратегии национальной обороны США конфликту в Украине отводится роль «войны, которая является делом Европы». Да и удар по Ирану стал односторонним решением. Такое отношение, повторяясь раз за разом, и привело к тому, что вполне можно счесть «местью» со стороны Европы.

Трамп заговаривает о возможности выхода из НАТО далеко не впервые. А это не только разрушает сплоченность этого блока, но и ставит под угрозу единство «Большой семерки». Нужно ли говорить, насколько это отрицательно для Европы, сталкивающейся с российской угрозой? Воздействие ослабления НАТО и G7 неизмеримо и для Японии, которая не раз заявляла о «неотделимости безопасности Европы от безопасности Индо-Тихоокеанского региона».

Приоритетная задача – обеспечить безопасность навигации в Ормузском проливе

Все это не значит, что европейские страны сидят сложа руки. Девятнадцатого марта – в день саммита премьер-министра Японии Такаити Санаэ и президента Трампа, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Нидерланды вместе с Японией опубликовали совместное шестистороннее заявление, в котором выразили «готовность участвовать в надлежащих мерах по обеспечению безопасной навигации» в Ормузском проливе.

В условиях усугубляющейся ситуации на Ближнем Востоке наиболее важная задача для международного сообщества – разблокировать Ормузский пролив и восстановить свободное и безопасное судоходство. Недопустимо и платить Ирану за проход судов международным морским проливом. Предпосылкой для решения этой задачи выступает реализация скорейшего прекращения военных действий и ослабление напряженности.

Число стран, выразивших согласие с совместным шестисторонним заявлением по Ормузскому проливу, достигло 35-ти. Более того, в состоявшейся 2 апреля по инициаиве Великобритании онлайн-встрече единомышленников участвовали более 40 стран. На этой встрече, наряду с критикой блокады Ираном морского пролива, участники решили обсудить меры дипломатического, военного и экономического характера, которые желающие страны могут принять для восстановления свободы навигации(*3).

Возникают опасения и в отношении сдерживающей силы японо-американского альянса в Индо-Тихоокеанском регионе в случае, если вторжение США на Ближнем Востоке затянется. Что касается залатывания трещины, возникшей в отношениях США и Европы, можно предположить, что восстановлению единства поспособствует успешное проведение саммита «Большой семерки», который Франция будет принимать в июне. Работа, связанная с этой встречей, станет испытанием творческих способностей премьер-министра Японии Такаити в дипломатии.

Фотография к заголовку: президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и президент США Дональд Трамп (© AFP/Jiji Press)