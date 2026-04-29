Приведет ли успех добычи редкоземельных элементов у острова Минамиторисима к снижению зависимости от Китая?

Успех Японии в глубоководной добыче содержащего редкоземельные элементы ила с океанского дна у острова Минамиторисима вызвал большой интерес в японском обществе. Проложить путь к закупке этого сырья у национального поставщика будет нелегко, но очень важно с точки зрения внешней политики и национальной стратегии, отмечает автор.

Добыча донного ила с редкоземельными элементами с глубины 5700 метров

В феврале 2026 года Японское агентство наук и технологий моря и земли (JAMSTEC) успешно добыло в акватории у острова Минамиторисима с глубины 5 700 метров донный ил, содержащий редкоземельные элементы (о чем агентство опубликовало срочное сообщение 2 февраля 2026 года).

Поскольку редкозёмы используются в крупных ветрогенераторах, двигателях электромобилей и других силовых установках, а также в системах работы с данными, эти минералы незаменимы для цифровой трансформации и «зеленого перехода» – международного мейнстрима XXI столетия. Более того, они применяются и в производстве истребителей, ракетных двигателей, а также другой оборонной продукции, ввиду чего крайне важны и для обеспечения национальной безопасности.

Поскольку на данный момент на рынке редкоземельных элементов – как в добыче, так и в разделении и очистке, – доминирует Китай, перед Японией и странами Запада стоит неотложная задача снизить зависимость от этой страны. Вот почему такой радостью наполнены слова о том, что успех в добыче редкозёмов у острова Минамиторисима открывает путь к самообеспечению Японии данным сырьём. Но как сделать рентабельной добычу в акватории у далёкого острова почти в двух тысячах километров от нашей столицы, да еще и наладить собственный процесс разделения и очистки добытых минералов? Для этого придется преодолеть немало трудностей.

Давайте поразмышляем, каким образом Японии следует воспользоваться редкоземельными минералами у острова Минамиторисима с учетом международных событий вокруг этого сырья и с оглядкой на работу, проделанную к настоящему времени в рамках программы стратегических инноваций SIP, через которую канцелярия министров занимается продвижением данного проекта.

Более десятка лет исследований в водах у острова Минамиторисима

Для проведения добычи донного ила, содержащего редкоземельные элементы, принадлежащее JAMSTEC судно глубинного бурения «Тикю», прикрепив одну к другой около 600 труб 10-метровой длины, опустило эту конструкцию в океан на глубину около 5 700 метров.

Редкоземельными называют 17 химических элементов, обладающих уникальными физическими и химическими свойствами, такими, как, к примеру, свойства постоянного магнита. Семь наиболее легких из этих элементов называют легкими редкозёмами, а 10 более тяжелых – средними и тяжелыми редкоземельными элементами (Сайто Кацухиро, «Удивительные возможности редких и редкоземельных элементов», C&R Institute, 2019 год, главы 126–127). Средние и тяжелые редкозёмы обладают более высокой ценностью, поскольку они незаменимы в областях, непосредственно связанных с обеспечением национальной безопасности, в частности, для лазеров и в аэрокосмической отрасли. В апреле 2025 года Китай, ссылаясь на необходимость предотвращения использования в военных целях, а также на интересы обеспечения собственной национальной безопасности, начал ужесточать меры экспортного контроля в отношении 7 видов редкоземельных элементов (об этом решении Министерство коммерции КНР сообщило 4 апреля 2025 года). Все семь относятся к средним и тяжёлым редкозёмам. Легкие редкоземельные элементы распределены по планете сравнительно более равномерно, в то время как средние и тяжелые добывают по большей части в Китае (Фукуда Кадзунори, «Япония и китайская политика в отношении редкоземельных элементов», 2013 год, издательство «Бокутакуся», глава 20-21). Это и служит одним из факторов, позволяющих Китаю использовать экспортный контроль в собственных стратегических целях.

Редкоземельные элементы, экспортный контроль над которыми ужесточил Китай, и их основные применения Самарий: сенсоры, медицинское оборудование, автомобильные комплектующие

сенсоры, медицинское оборудование, автомобильные комплектующие Гадолиний: контрастный агент в магниторезонансных исследованиях (MRI), контролирующие стержни для ядерных реакторов

контрастный агент в магниторезонансных исследованиях (MRI), контролирующие стержни для ядерных реакторов Тербий: флуоресцентная печать для защиты от подделок, лазерная обработка

флуоресцентная печать для защиты от подделок, лазерная обработка Диспрозий: двигатели для электромобилей и гибридных автомобилей, ветрогенераторы, средства хранения данных

двигатели для электромобилей и гибридных автомобилей, ветрогенераторы, средства хранения данных Лютеций: лазеры, лучевая терапия

лазеры, лучевая терапия Скандий: электроды, лазеры, авиационные комплектующие

электроды, лазеры, авиационные комплектующие Иттрий: электронные фильтры, лазеры, сверхпроводники Источник: составлено автором на основе книги Сайто Кацухиро «Удивительные возможности редких и редкоземельных элементов», C&R Institute, 2019 год, главы 216-229

Донный ил у острова Минамиторисима содержит в высокой концентрации более шести видов редкоземельных элементов, и в первую очередь диспрозий, неодим, самарий, иттрий, гадолиний. При сопоставлении этих перечней совершенно ясно: это как раз те средние и тяжёлые редкозёмы, экспорт которых ограничивает Китай, и именно поэтому их ценность для Японии исключительно велика.

Программа SIP более 10 лет занималась проектом добычи редких минералов в водах у острова Минамиторисима. На первом этапе (2014-2018 финансовые годы) исследовались в основном гидротермальные минералные отложения на морском дне на глубине до 2 тыс. метров, на втором этапе (2018-2022 финансовые годы) велись исследования в целях подготовить технологии освоения донных ресурсов на глубинах более 2 тыс. метров. С учетом накопленных результатов, с 2023 финансового года на третьем этапе работа обрела новое название – «создание океанской платформы обеспечения национальной безопасности», и в этом качестве в японской исключительной экономической зоне у острова Минамиторисима на морском дне на глубинах около 6 тыс. метров удалось подтвердить наличие запасов редкоземельных элементов, допускающих возможность добычи в промышленных масштабах. Теперь же с успехом добычи ила, содержащего редкоземельные элементы, реализуется переход к демонстрационной добыче в феврале 2027 года 350 тонн содержащего редкозёмы донного ила в сутки (об этом сообщается в публикации на Science Portal «Успех пробной добычи редкозёмов в ИЭЗ у острова Минамиторисима. О работе судна глубоководного бурения «Тикю»» от 6 февраля 2026 г.). К этому времени предполагается подготовить на острове Минамиторисима объект для очистки добытого ила от морской воды.

Три задачи на пути к самообеспеченности

Добыча редкоземельных элементов из морских глубин не имеет прецедентов в мире, и значимость нынешнего успеха очень велика. Но путь к обеспечению закупок редкозёмов в своей стране не будет гладким. Он требует решения трех больших задач.

Прежде всего, редкоземельные элементы можно использовать отнюдь не сразу в том виде, в котором их добывают. Требуется при помощи многочисленных химических реактивов отделить друг от друга и очистить элементы, содержащиеся в добытой породе в смешанном виде. Этот процесс сопровождается выделением в больших количествах ядовитых газов, жидких отходов, радиоактивных веществ и других загрязнителей окружающей среды (Сайто, Кацухиро «Удивительные возможности редких и редкоземельных элементов», главы 128-131). Поэтому США, Франция и другие западные страны, лидировавшие на рынке редкоземельных элементов до 1980-х годов, сталкивались с сильным сопротивлением со стороны защитников окружающей среды. В то время как большинство компаний отошли от добычи и очистки редкозёмов либо серьезно сократили масштабы этой работы, Китай, где природоохранные нормы были сравнительно более мягкими, вышел на лидирующую позицию (об этом говорится в докладе Симаминэ Ёсикиё в серии Global Trends, опубликованном НИИ экономики «Дай-ити сэймэй» 10 апреля 2025 года).

Япония не была исключением, хотя она и обладает технологиями очистки минералов высокого уровня. Следствием передачи технологий Китаю стало то, что к настоящему моменту эта страна стала занимать более 90% мирового рынка очистки редкоземельных элементов (МЭА, «Мировые перспективы по критически важным минералам – 2024», май 2024 года, стр. 177-189). Ожидается, что при добыче ила с морского дна содержание вредных веществ будет небольшим, но Японии необходимо будет вновь консолидировать технологии тонкой очистки, которыми располагают национальные предприятия (см. веб-сайты компаний: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.: https://www.rare-earth.jp/technology.html; Mitsui Kinzoku: https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/rare-material/company/).

Следующий вопрос – каким образом обеспечивать добычу. Предполагается, что запасы редкоземельных минералов у острова Минамиторисима вполне достаточны для того, чтобы добывать их в промышленных масштабах (автор лично расспрашивал об этом директора программы SIP Исии Сёити 11 ноября 2025 года), но остров расположен очень далеко – в 1 950 километрах от Токио, а работа судна глубоководного бурения «Тикю» в рамках SIP обходится ежегодно в десять с лишним миллиардов йен, то есть, в десятки миллионов йен в сутки. Если и удастся впервые в мире успешно наладить крупномасштабную добычу со дна на глубинах около 5 700 метров, а также процессы разделения и очистки, это хоть и позволит в какой-то мере добиться снижения затрат, но сильного удара по ценовой конкурентности редкоземельных элементов китайского производства, увы, не нанесет.

И, наконец, третий вопрос в том, как отвечать на действия со стороны Китая, которые выглядят как попытки воспрепятствовать добыче. В июне 2025 года китайский авианосец «Ляонин» на какое-то время вошел в воды исключительной экономической зоны Японии у острова Минамиторисима. Этот шаг, возможно, был предпринят с целью сдерживания деятельности по освоению редкозёмов. Более того, нельзя исключать риск того, что в будущем Китай станет вводить ограничения на экспорт редкозёмов против тех предприятий, которые способствуют добыче в водах у Минамиторисима, чтобы таким образом попытаться воспрепятствовать усилиям Японии, направленным на повышение самообеспеченности редкоземельными элементами.

В этом отношении заслуживает внимания то, что в ходе состоявшейся в марте 2026 года японо-американской встречи на высшем уровне состоялся обмен меморандумами по разработке обеими странами океанских минеральных ресурсов, в которых непосредственно упомянут остров Минамиторисима (об этом говорится в публикации Белого дома «Факты: президент Дональд Трамп укрепляет американо-японский альянс к выгоде всех американцев» от 19 марта 2026 года). Это можно воспринять как невыгодную ситуацию вследствие неспособности самостоятельно осваивать природные ресурсы в собственной исключительной экономической зоне. Однако стабильное обеспечение критически важными минералами является общей задачей, над решением которой требуется работать обеим странам. Если сотрудничество Японии и США позволит сдерживать Китай, то оно будет явно очень значимым в долгосрочной перспективе.

Выстраивать работу исходя из долгосрочных соображений

Итак, что следует делать Японии для укрепления экономической безопасности и стабилизации закупок редкоземельных элементов с учетом международной обстановки вокруг этих минералов, а также последних событий у острова Минамиторисима? На этот счет хочется высказать два соображения.

Во-первых, требуется продолжать работу по диверсификации источников закупки редкоземельных элементов. При этом усилиям по добыче редкозёмов в водах у Минамиторисимы следует отвести роль одного из направлений этой диверсификации, и шаг за шагом заниматься налаживанием процессов очистки и доведения добытого сырья до товарного вида. Япония прежде прочих испытала на себе ограничения экспорта редкоземельных элементов со стороны Китая – как после приобретения в 2012 году у частного владельца островов Сэнкаку, так и в связи с другими событиями, и она уже продвинулась в налаживании их закупок из источников помимо Китая. Говоря конкретнее, помимо последовательного инвестирования и финансирования австралийского предприятия по добыче и очистке редкоземельных элементов Lynas Rare Earths, Ltd. для заключения контрактов на поставки в Японию средних и тяжелых элементов (об этом говорится в публикации Министерства экономики, торговли и промышленности от 7 марта 2023 года), в 2024 и 2025 годах были вложены средства во французскую компанию Caremag и заключен контракт на поставки в Японию (этому посвящена публикация Министерства экономики, торговли и промышленности от 17 марта 2025 года).

Добыча с больших глубин в водах у острова Минамиторисима, расположенного очень далеко от основной территории нашей страны, не сулит перспектив ценовой конкурентоспособности и рентабельности добычи, и реализация этой добычи отнюдь не означает, что будет разом решена проблема зависимости от Китая. Тем не менее расширение самообеспеченности редкоземельными минералами ведет к повышению устойчивости к изменениям позиции Китая, в частности, к усилению экспортного контроля, что имеет для Японии очень важное значение.

Если же удастся вывести добычу донных редкоземельных элементов у острова Минамиторисима на коммерческую основу, то это поспособствует укреплению позиций Японии как океанской державы. Становление технологий добычи редкоземельных минералов с низкой нагрузкой на окружающую среду открывает возможность оказания технической помощи в разработке донных морских ресурсов малым островным государствам, а это значит, что в руках Японии окажется серьёзный инструмент для укрепления внешнеполитических отношений.

Из всего этого следует, что с учетом значимости в долгосрочной перспективе работу у острова Минамиторисима следует продвигать как одну из задач национальной стратегии.

Фотография к заголовку: судно для глубоководного бурения «Тикю» (снимок предоставлен JAMSTEC)