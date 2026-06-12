Дестабилизация международного порядка подталкивает Японию и Южную Корею к сближению: стратегическое партнерство развивается, несмотря на сохраняющиеся проблемы

При премьер-министре Такаити Санаэ и президенте Ли Чжэ Мёне происходит сближение Японии и Южной Кореи. Стороны углубляют сотрудничество в сфере энергетической безопасности и координацию действий в отношении Соединенных Штатов. Руководитель Института исследований Восточной Азии и Центра исследований Корейского полуострова Университета Кэйо профессор Нисино Дзюнъя рассматривает обстоятельства японо-южнокорейского сближения и камни преткновения на пути его дальнейшего развития.

Япония и Южная Корея как стратегические партнеры

Девятнадцатого мая премьер-министр Японии Такаити Санаэ нанесла визит в родной город президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна Андон в провинции Кёнсан-пукто, где состоялась японо-южнокорейская встреча на высшем уровне. В январе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён посетил малую родину Такаити – город Нара, где также состоялся двусторонний саммит. Открывая совместную пресс-конференцию по окончании саммита в Андоне, президент Ли подчеркнул значимость такой «челночной» дипломатии словами: «То, что лидеры двух стран побывали друг у друга на малой родине, произошло впервые и является беспримерным даже с общемировой точки зрения».

Для президента Ли, который вступил в должность в июне прошлого года, это уже шестая по счету встреча с лидерами Японии (он трижды встречался с премьер-министром Исибой Сигэру и трижды – с Такаити), а если учитывать и беседу на саммите стран «Большой двадцатки» в ноябре прошлого года, то встреча с Такаити стала для него уже четвертой по счету. Нет необходимости говорить о том, что столь частые и тесные контакты лидеров способствуют стабилизации отношений между двумя странами.

Хотя и премьер-министр Такаити, чья позиция имеет сильный консервативный оттенок, и президент Ли, пользующийся широкой поддержкой среди прогрессистов, перед вступлением на высший пост своего государства демонстрировали жесткое отношение по отношению к странам друг друга, после формирования правительств под их руководством оба лидера последовательно уделяют большое внимание японо-южнокорейским отношениям. Премьер-министр Такаити в октябре прошлого года на пресс-конференции по случаю вступления в должность заявила: «Южная Корея для Японии является важным соседом и партнером, необходимым для реагирования на различные задачи, стоящие перед международным сообществом», а президент Ли на совместной пресс-конференции после нынешних переговоров назвал Японию и Южную Корею «стратегическими партнерами в совместном реагировании на стремительно изменяющуюся международную обстановку».

Сотрудничество в обеспечении энергетической безопасности

За время с переговоров в Наре до нынешнего саммита в Андоне положение на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива стали кризисом для всего международного сообщества в целом. Если же говорить о частностях, то Япония зависит от поставок сырой нефти с Ближнего Востока на 90%, а Южная Корея – на 70%, и переговоры проходили в условиях, когда обеспечение энергетической безопасности стало неотложной задачей для обеих стран. На этом фоне заслуживает высокой оценки то, что Япония и Южная Корея договорились укреплять сотрудничество в закупках и взаимных поставках сырой нефти и сжиженного природного газа.

Нынешняя договоренность опирается на документ под названием «Меморандум о сотрудничестве и партнерстве в области цепочек поставок», который стороны подписали в марте в ходе переговоров министра экономики, торговли и промышленности Японии Акадзавы Рёсэя со своим южнокорейским коллегой Кимом Чжон Гваном. На этот раз очень большое значение имеет то, что лидеры Японии и Южной Кореи вновь подтвердили это намерение, продемонстрировав решительную приверженность дальнейшим действиям в данном направлении.

Выступая на совместной пресс-конференции, премьер-министр Такаити определила две опоры сотрудничества: (1) укрепление устойчивости поставок энергоносителей, в том числе путем наращивания резервов в Индо-Тихоокеанском регионе и (2) укрепление энергетической безопасности Японии и Южной Кореи, включая взаимные поставки и своповые сделки с сырой нефтью, нефтепродуктами, а также сжиженным природным газом. Первое направление станет хорошим примером того, как сотрудничество двух стран может способствовать региональной стабильности и предоставлению международных общественных благ. Второе покажет, какую конкретную пользу японо-южнокорейское сотрудничество может принести национальным экономикам обеих стран.

Президент Ли Чжэ Мён постоянно говорит о необходимости сотрудничества, «пользу которого граждане могут ощутить на себе», и сотрудничество в закупках энергоносителей может способствовать расширению понимания и поддержки японо-южнокорейских связей среди граждан обеих стран.

Общие опасения по поводу снижения присутствия американских вооруженных сил

Между тем нынешний японо-южнокорейский саммит состоялся сразу после того, как в Пекине прошла встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Китая. Согласно разъяснениям администрации президента Южной Кореи, премьер-министр Такаити и президент Ли, в числе прочего, обменялись мнениями об итогах американо-китайского саммита. Хотя лидеры США и Китая пришли к единому мнению о необходимости выстраивания «конструктивных и стратегически стабильных отношений», пока неясно, какое влияние это окажет на Японию и Южную Корею.

С японской точки зрения, в условиях, когда происходит ухудшение отношений Японии с Китаем, вряд ли можно называть желанным то, что президент США Дональд Трамп занимает примирительную позицию по отношению к Китаю, отдавая приоритет экономике и торговле. В то же время с точки зрения Южной Кореи, хотя стабилизацию американо-китайских отношений в принципе можно только приветствовать, исторический опыт страны, не раз становившейся жертвой политики великих держав, неизбежно заставляет ее внимательно относиться к вероятности того, что компромиссы в стратегическом соперничестве между США и Китаем могут негативно сказаться на ней самой.

Кроме того, на фоне требований администрации Трампа к союзникам брать на себя более широкие роли и ответственность Япония и Южная Корея разделяют опасения, что развитие ситуации на Ближнем Востоке с марта может привести к дальнейшему сокращению американского военного присутствия в Восточной Азии.

Президент Ли на заседании Государственного совета в марте выразил следующую позицию: «Мы (Южная Корея) против того, чтобы размещенные в Южной Корее американские войска выводили из страны часть средств ПВО по соображениям собственной военной необходимости». Премьер-министр Такаити на совместной пресс-конференции в Андоне заявила об общем понимании с президентом Ли того, что «для продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе очень важно, чтобы Япония и Южная Корея предпринимали самостоятельные усилия, в том числе в поддержании и укреплении потенциала сдерживания и реагирования посредством японо-американского альянса, американо-южнокорейского альянса, а также их стратегического партнерства». К тому же, очень впечатляющим было то, что в самом конце пресс-конференции она сообщила: «Мы договорились почаще звонить друг другу при возникновении каких-либо трудностей, а также беспокойств по поводу отношений с другими странами».



На состоявшихся в южнокорейском Андоне переговорах лидеров Японии и Южной Кореи южнокорейский президент Ли Чжэ Мён позирует в подаренной премьер-министром Японии Такаити Санаэ (слева) оправе для очков из города Сабаэ префектуры Фукуи. На заднем плане видны южнокорейские маски, подаренные президентом Ли Чжэ Мёном (© Jiji Press)

Япония об «Индо-Тихоокеанском регионе», а Южная Корея – о «Северо-Восточной Азии»

В условиях, когда, по словам премьер-министра Такаити Санаэ, «международное сообщество переживает потрясения, а весь мир становится все более нестабильным», важной центростремительной силой, подталкивающей Японию и Южную Корею друг к другу, стало общее понимание лидерами двух стран необходимости стратегического взаимодействия для реагирования на политику союзника — США, которые действуют под лозунгом «Америка прежде всего». Можно сказать, что японо-южнокорейские отношения, прежде остававшиеся самым слабым звеном в треугольнике безопасности Япония — США — Южная Корея, формируемом японо-американским и американо-южнокорейским союзами, теперь укрепляются, в том числе под влиянием изменений в политике Соединенных Штатов.

При общем совпадении взглядов на ситуацию в целом между Японией и Южной Кореей сохраняются расхождения в оценках и подходах к отдельным вопросам. Чтобы эти расхождения не стали фактором, препятствующим партнерству, необходимо и дальше поддерживать тесные контакты и координировать политические меры. Именно это можно считать первой задачей для дальнейшего развития сотрудничества и партнерства между двумя странами.

К примеру, на совместной пресс-конференции премьер-министр Такаити четырежды использовала слова «Индо-Тихоокеанский регион», тогда как президент Ли не употребил их ни разу. Вместо этого президент Ли говорил о «Северо-Восточной Азии», недвусмысленно высказываясь о том, что «всем трем странам – Южной Корее, Китаю и Японии – очень важно сотрудничать на основе взаимного уважения и находить общие интересы и выгоды». С другой стороны, премьер-министр Такаити, говоря о концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», вместе с тем отмечала важность усиления самостоятельности и устойчивости, о чем она говорила и в программной речи во время своего недавнего визита во Вьетнам.

Кроме того, в отношении проблемы Северной Кореи президент Ли изложил позицию правительства Южной Кореи, ориентированную на «мирное сосуществование Юга и Севера и взаимное развитие», в то время как премьер-министр Такаити подчеркивала необходимость реагировать на ядерную и ракетную проблему Северной Кореи. Если в прошлом в период до 2000-х, когда существенно продвигалось сотрудничество Японии и Южной Кореи, обе страны взаимно выражали поддержку политическому курсу друг друга, то в настоящее время ситуация иная. Из-за изменений положения, в котором находятся Япония и Южная Корея, согласование взглядов и политических курсов между двумя странами требует все больших усилий.

Наращивание сотрудничества и его институционализация

Вторая задача состоит в дальнейшей институционализации японо-южнокорейского сотрудничества в области обороны, а также взаимодействия в обеспечении безопасности. Из-за «тяжелого прошлого» в японо-южнокорейских отношениях (в том числе исторических проблем) в Южной Корее все еще присутствует осторожное и даже негативное отношение к сотрудничеству с Японией в обеспечении безопасности. Особенно сильны эти тенденции в рядах прогрессистов, составляющих базис поддержки правительства под руководством президента Ли. С учетом этих условий сотрудничество в обеспечении безопасности продвигалось в треугольнике Япония-США-Южная Корея, где США выступали посредником, а единственной основной юридически обязывающей рамкой между Японией и Южной Кореей остается GSOMIA — Соглашение об общем порядке защиты военной информации. При этом сильный удар по доверительным отношениям между оборонными ведомствами двух стран нанес инцидент 2018 года с облучением японского самолета РЛС управления огнем.

К счастью, в настоящее время контакты между оборонными ведомствами также восстановлены, и в январе текущего года на встрече министров обороны Японии и Южной Кореи была достигнута договоренность о ежегодных взаимных визитах министров, активизации обменов между личным составом и подразделениями в целях укрепления доверия, а также о проведении поисково-спасательных учений SAREX, прерванных с 2017 года. В дальнейшем желательно, чтобы при реализации этих договоренностей продвигалась и институционализация такого сотрудничества. Если говорить конкретнее, то необходимо создавать и развивать условия для восстановления доверия с тем, чтобы прийти к возможности заключить Соглашение о взаимном предоставлении материально-технического обеспечения и услуг (ACSA), к которому стороны стремились ранее, но так и не подписали.

Состоявшийся в мае японо-южнокорейский диалог по вопросам безопасности был только что повышен с уровня директоров департаментов до уровня заместителей министров, однако желательно как можно скорее вывести его на министерский уровень. Ведь Япония уже ведет диалог в формате «Два плюс два» с Соединенными Штатами, Австралией, Индией, странами Европы – в общей сложности примерно с десятком государств.

И наконец, третья задача — быстро переходить к практической реализации сотрудничества. С 2023 года в условиях быстрого восстановления японо-южнокорейских связей наладились и активизировались межведомственные контакты, прервавшиеся из-за ухудшения отношений, и появились многочисленные новые механизмы диалога. На саммите в Андоне тоже было принято решение о создании нового «политического диалога по торгово-промышленным вопросам» в целях развития сотрудничества в сфере энергетической безопасности. Диалог и консультации, безусловно, важны, однако нынешним японо-южнокорейским отношениям еще больше необходима реализация как можно большего числа конкретных инициатив. Именно последовательная практическая реализация договоренностей и накопление конкретного опыта сотрудничества станут залогом дальнейшего укрепления японо-южнокорейских отношений.

Фотография к заголовку: рукопожатие премьер-министра Японии Такаити Санаэ (слева) и президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна перед переговорами в южнокорейском городе Андон, 19 мая 2026 г. (© Jiji Press)