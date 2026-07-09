Нафтовый кризис в Японии: дестабилизация в Ормузском проливе сказывается на производстве сантехники, чипсах и повседневной жизни

Дефицит нафты привлёк внимание к ключевой роли этого нефтехимического сырья в производстве широкого спектра продукции. Хотя японское правительство пытается успокоить общественность, аналитик Сида Томио предупреждает, что из-за сложности современных цепочек поставок быстро решить возникшие проблемы не удастся.

Сокращение производства, рост цен и аскетичная упаковка

Многие японские потребители впервые услышали слово нафта этой весной, когда 13 апреля Toto, ведущий японский производитель сантехники для дома, объявила о временной приостановке приёма заказов на модульные ванные комнаты. Компания столкнулась с трудностями при закупке органических растворителей, используемых для склеивания плёнок для облицовки и нанесения покрытий на ванны из искусственного мрамора.

Причиной сбоев стало фактическое закрытие Ормузского пролива, что затруднило поставки в Японию нефти и нафты. Первоначально Toto не сообщила, когда возобновит приём заказов, однако позднее в тот же день, после бурной общественной реакции, компания уточнила, что продукцию с уже подтверждёнными сроками поставки отгрузят по графику. 15 апреля компания объявила, что готовится возобновить приём заказов с 20 апреля. Столь стремительная череда заявлений вызвала в интернете предположения о возможном давлении со стороны правительства.

Месяцем ранее, 16 марта, нефтехимический гигант Shin-Etsu Chemical объявил о повышении цен на поливинилхлорид (ПВХ), который используют при производстве самых разных изделий – от водопроводных труб и фасадных панелей до автомобильных деталей. Компания сослалась на резкий рост стоимости этилена, который получают из нафты, и сообщила, что поставщики начали урезать объёмы, вынудив её сократить производство.

12 мая внимание общественности привлекло сообщение о том, что один из крупнейших производителей снеков, компания «Каруби», сократит количество цветов на упаковке 14 видов продукции, включая основные марки картофельных чипсов, до двух. Компания объяснила это «ситуацией на Ближнем Востоке». Упаковочные материалы и даже краски для печати изготавливаются из нефтехимического сырья. Перспектива появления блёклой упаковки вместо привычно яркой наглядно обнажила суровую реальность: последствия перебоев, вызванных нарушением судоходства через Ормузский пролив, не сводятся лишь к росту цен.

Мир, построенный на нафте

Современную жизнь трудно представить без продукции нефтехимии. Это и пластмассовые детали для бытовой техники, и пищевые контейнеры с упаковочной плёнкой, и поверхностно-активные вещества в моющих средствах и косметике, позволяющие воде и маслу смешиваться, и медицинские перчатки и трубки, и автомобильные детали, и одежда, а также сельскохозяйственная плёнка и рыболовные снасти. Немногие виды промышленного сырья используются столь широко, как продукция этой отрасли.



Продукция из нафты (© Pixta)

Последние события на Ближнем Востоке показали, насколько сильно японские цепочки поставок зависят от бесперебойных перевозок через Ормузский пролив. Импортируемую нефть перерабатывают на японских НПЗ в бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты, включая нафту. (В 2024 году, по данным Японской нефтяной ассоциации, нафта составила почти 10% объёма нефтепродуктов, произведённых на японских НПЗ.) Затем нафту подвергают паровому крекингу для получения этилена, пропилена, толуола и других базовых химических веществ, а также синтетических смол, таких как поливинилхлорид (ПВХ).

Сокращение нефтеперерабатывающих мощностей

Нефтеперерабатывающие мощности Японии уже не могут полностью удовлетворять потребности промышленности в нафте. После пика в 2005 финансовом году спрос на бензин снизился. В марте 2009 года 28 заводов перерабатывали 4,9 млн баррелей в сутки; к марту 2025 года осталось 19 заводов с совокупной мощностью 3,1 млн баррелей.

Этому способствовали такие факторы, как демографический спад, сокращение числа владельцев автомобилей среди молодёжи, улучшение работы общественного транспорта и повышение топливной экономичности транспортных средств. По мере сокращения внутреннего производства зависимость Японии от импорта нафты всё возрастала. В 2024 году импорт обеспечивал 60% предложения нафты, при этом 73,6% поставок поступало из ОАЭ, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии, главным образом через порты Персидского залива. Другими словами, через Ормузский пролив в Японию поступает более 40% всего объёма нафты, а также большая часть нефти, перерабатываемой в стране.

В апреле загрузка мощностей этиленовых установок снизилась до 67,3%, второй месяц подряд оставаясь на рекордно низком уровне. В ответ Японская нефтехимическая ассоциация пошла на необычный шаг, два месяца подряд сопровождая публикацию статистики официальными комментариями.

«Благодаря усилиям по обеспечению поставок сырья, включая нафту, производство основных нефтехимических продуктов, таких как полиэтилен и полипропилен, резко выросло по сравнению с мартом, – говорилось в заявлении. – Несмотря на различия по отдельным видам продукции, в целом поставки на внутренний рынок остаются стабильными». Эти риторика вплотную следовала правительственной линии – показательный сигнал о том, насколько болезненно отрасль реагирует на любые намёки на перебои.

Правительство неоднократно подчёркивало, что у страны достаточно запасов и есть альтернативные каналы поставок. 2 июня на заседании кабинета министров по вопросам Ближнего Востока премьер-министр Такаити Санаэ заявила, что Япония сможет обеспечить поставки нафты, получаемой из нефти, «и после апреля 2027 года». По словам официальных лиц, основные причины затруднений и тревожности в отрасли – недостаток информации и завышенные по сравнению с нормой объёмы заказов со стороны компаний.

Такое объяснение выглядит вполне правдоподобным. Сталкиваясь с ограничениями объёмов и снижением загрузки нефтеперерабатывающих и этиленовых установок, компании склонны накапливать сырьё и ограничивать поставки на последующих этапах цепочки. Подобные меры носят защитный характер и направлены на обеспечение непрерывности бизнеса.

Эксперты отрасли указывают, что дефицит нафты, вызывающий сбои на всех перечисленных этапах логистической цепочки, связан не только с нехваткой самого сырья, но и со снижением объёмов импорта, а также с тем, что некоторые участники рынка стремятся обеспечить себе преимущество, резко увеличивая объёмы закупок на фоне растущего рынка.

Поставки обеспечиваются временными мерами

По словам Такаити, альтернативные закупки позволили восстановить объёмы поставок до 85% докризисного уровня, а оставшийся дефицит может быть покрыт за счёт расходования имеющихся запасов промежуточной продукции и обеспечения новых поставок. Однако Киути Такахидэ, главный экономист Исследовательского института Номура, предупреждает, что с обострением конкуренции за нафту на мировых рынках стабильность поставок для Японии не гарантирована; к тому же альтернативные материалы могут не отвечать техническим требованиям отдельных компаний.

Нафта из США и Малайзии, например, относится к лёгкой фракции и отличается по своим свойствам от нафты, обычно используемой в Японии. Крупномасштабный импорт грозит нарушить баланс на последующих стадиях переработки, так что простой заменой здесь не обойтись.



Премьер-министр Такаити выступает на заседании кабинета министров по вопросам Ближнего Востока, 30 апреля 2026 года. Рядом с ней – министр экономики Акадзава Рёсэй (© Jiji)

Неудивительно, что правительство стремится снизить уровень тревожности в обществе. Министр экономики, торговли и промышленности Акадзава Рёсэй раскритиковал «страшилки», вызывающие ненужную панику.

Однако большое разнообразие нефтехимической продукции и сложность каналов её распределения неизбежно ограничивают возможность адресного устранения отдельных узких мест. Ключ к успокоению рынка – в том, удастся ли правительству обеспечить достаточные объёмы поставок и восстановить загрузку предприятий на начальных этапах производственной цепочки.

8 июня компания Toto заявила о возобновлении нормальной обработки заказов и графиков поставок, прерванных в апреле. Появляются признаки стабилизации, однако ситуация по-прежнему остаётся неустойчивой. Поскольку во многих странах Азии запасы минимальны, остановка их нефтехимических предприятий неизбежно скажется и на Японии. Хотя цены на нафту в Азии заметно снизились с пиковых значений, пока пролив остаётся закрытым, Японии придётся всё активнее искать альтернативы, а это усиливает глобальную конкуренцию и толкает вверх расходы на перевозку и закупки.

Серьёзность нафтового шока варьируется в зависимости от страны. Южная Корея, также сильно зависящая от Ближнего Востока, запретила экспорт нафты и увеличила закупки из России. Тем не менее пакеты для мусора уже исчезли с полок магазинов страны. В это же время нефтехимический сектор США, использующий этан, получаемый из природного газа, значительно увеличил экспорт нафты.

Натто – популярный в Японии продукт на основе сои, обычно продающийся наборами по три упаковки примерно за 100 йен. Крупные производители, такие как «Такано Фудс» и «Мидзкан», объявили о повышении цен на натто с июня. До сих пор такие повышения были обусловлены ростом цен на сою, однако на этот раз ключевым фактором стал рост стоимости упаковочной тары и упаковочной плёнки. «Мидзкан» была даже вынуждена приостановить продажу некоторых продуктов. Опрос «Тэйкоку Датабанк», проведённый среди 195 крупнейших производителей продуктов питания, показал, что по состоянию на 29 мая ситуация на Ближнем Востоке была названа причиной повышения цен в 22,7% случаев. Аналитическая компания добавила, что ожидает масштабную волну повышения цен с этого лета.

Даже если напряжённость вокруг Ирана ослабнет, восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив и нормализация морской логистики потребуют времени. Нарушение движения судов на маршруте через Красное море в результате продолжающихся уже более двух лет атак йеменских хуситов, связанных с Ираном, служит красноречивым примером того, насколько долгими могут быть подобные нарушения.

Фотография к заголовку: снеки «Каппа эбисэн» компании «Каруби» на полке магазина в Токио в двухцветной упаковке из-за перебоев с поставками типографской краски (© Jiji)