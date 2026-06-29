Хаос и после подписания американо-иранского мирного меморандума: о пределах возможностей альтернативных закупок нефти

Соединенные Штаты Америки и Иран подписали мирный меморандум, но сразу вскоре после его подписания Иран заговорил, в числе прочего, о возобновлении блокады пролива, что вызывает опасения относительно стабильности импорта ближневосточной нефти.

Неопределённость перспектив прохода через Ормузский пролив

В меморандум, подписанный 17 июня Соединенными Штатами и Ираном, входило недвусмысленное условие, согласно которому «Иран обеспечивает безвозмездный безопасный проход через Ормузский пролив в течение 60 дней». После этого японские власти подтвердили проход через пролив одного судна, связанного с Японией, но до того, чтобы танкеры пошли один за другим, дело так и не дошло. В действительности они и не пойдут до тех пор, пока не будет гарантирована полная безопасность, что предусматривает и разминирование, и решение вопроса о расчете страховки от военных действий. Что же будет происходить после означенных «60 дней» – и вовсе неясно.

Еще больше беспокойства вызывает то, что поскольку Израиль не прекращает атаковать Ливан, где базируется проиранская группировка «Хезболла», уже 20 июня, едва достигнув договоренности с США, Иран заявил о том, что Ормузский пролив может быть «закрыт вновь». Это со всей очевидностью продемонстрировало уязвимость заключенной договоренности.

Слово «соглашение» прозвучало из уст президента Трампа почти 40 раз, а с учетом изменчивости, которую американский президент демонстрировал до сих пор, в условиях, когда полного прекращения боевых действий так и не просматривается, закупки ближневосточной нефти вряд ли откроются вновь в ближайшее время.

Япония – островное государство, практически не располагающее тем, что принято называть «природными ресурсами». В отношении первичных энергоносителей – нефти, каменного угля и сжиженного природного газа страна практически полностью зависит от ввоза из-за рубежа. Более 90% сырой нефти – ближневосточного происхождения, около 80% каменного угля – из Австралии и Индонезии, почти 60% сжиженного природного газа – из Австралии и Малайзии, то есть, в закупках имеются явные перекосы в пользу отдельных регионов.

При возникновении непредвиденных обстоятельств в этих регионах наша страна оказывается в сильно уязвимом положении по мере того, как оттуда прерываются поставки энергоносителей. Ситуация на Ближнем Востоке не внушает оптимизма, а проблему падения импорта нефти пока решительно не назовешь решенной.

Ближневосточная нефть – наиболее подходящая для японской промышленности

Ближневосточная сырая нефть имеет особое значение из-за ее соответствия структуре японской промышленности.

Со времени нефтяных шоков 1970-х годов Япония в какой-то мере диверсифицировала импорт, но в своем стремлении стабилизировать закупки нефти страна продолжала углублять отношения с Ближним Востоком – его многочисленными нефтедобывающими странами. Исходя из предпосылки использования ближневосточной среднетяжёлой нефти, Япония постепенно меняла выход нефтепродуктов в соответствии с изменениями промышленной структуры страны.

Сырая нефть подается в установку атмосферной перегонки, где под воздействием температуры разделяется на отдельные фракции. Сырая нефть поступает под установку; по мере повышения температуры выделяются средние фракции, включая керосин, дизельное топливо и мазут сорта А, в верхней части установки в определённом соотношении получают сжиженный нефтяной газ и бензин, а при высокой температуре выделяются тяжёлые фракции, такие как мазут.

Ближневосточная нефть средней тяжести отличается сбалансированным составом, а по мере развития промышленной структуры Япония развивала собственные технологии нефтепереработки. Примерно в 1973 году мазут стали использовать в качестве топлива для тепловых электростанций, находилась ему и масса других применений. Между тем процесс автомобилизации накладывался на проблемы загрязнения окружающей среды. Потребление бензина и дизельного топлива как транспортного топлива росло, тогда как спрос на мазут сокращался. В этот период для получения из тяжёлых фракций, включая мазут, более лёгких продуктов – бензина и дизельного топлива – стали внедряться установки каталитического крекинга, относящиеся к вторичным перерабатывающим установкам. В результате выход нефтепродуктов из ближневосточной сырой нефти постепенно пришёл к нынешнему соотношению, оптимизированному под современную структуру японской промышленности.

Альтернативные закупки – не более чем экстренная мера

С тех пор, как в связи с ударами Соединенных Штатов и Израиля по Ирану Ормузский пролив оказался фактически закрыт, я пришёл к выводу, что иного пути, кроме как добиваться возобновления этого маршрута, нет, и призываю правительство, в том числе посредством сбора подписей, стремиться именно к этому, но правительство предпочло делать ставку на «альтернативные закупки нефти за пределами Ближнего Востока» и создание видимости спокойствия.

Из альтернатив предлагают в первую очередь Соединенные Штаты – страну, ставшую крупнейшим в мире производителем благодаря сланцевой нефти. Но по большей части добываемая в Соединенных Штатах нефть – сверхлегкая, и если бензин и нафту из нее можно получить в изобилии, то тяжелых фракций практически не извлечешь. Невозможность получать тяжелые фракции скажется на сельском хозяйстве и рыболовстве, она чревата нехватками судового топлива. Аналогично обстоит дело и с нафтой – если это не тяжёлая ближневосточная нафта, то из неё трудно получить ароматические соединения – бензол, толуол и ксилол, используемые как сырьё для растворителей и красок.

На данный момент нельзя сказать, что сырая нефть и нафта ближневосточного производства совсем недоступна – есть импортный маршрут через порт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, расположенный вне Персидского залива. Есть возможность перебиваться смесью нефти ближневосточного и американского происхождения, но сегодняшние нефтеперерабатывающие предприятия в конечном счете могут использовать соотношение по формуле примерно «восемь частей ближневосточной нефти к двум частям американской», так что это вынудит заботиться о сбалансированности объемов импорта.

Между тем расстояние перевозки из США более чем вдвое превышает расстояние от Ближнего Востока, что резко повышает транспортные расходы. Премьер-министр Такаити Санаэ подчеркивает: «в июле доля альтернативных закупок, не проходящих через Ормузский пролив, достигнет 100%», но осуществляемые в настоящее время альтернативные закупки – это экстренные закупки сырой нефти, которая находится дальше, обходится дороже и хуже подходит Японии, и долго таким образом нам не протянуть.

Хотя благодаря договоренности США и Ирана прекратить боевые действия забрезжила перспектива возобновления импорта нефти с Ближнего Востока, как уже отмечалось, прекращение боевых действий отнюдь не равнозначно возобновлению судоходства. Многое указывает на то, что в зависимости от ситуации для его возобновления может потребоваться несколько месяцев, причем также следует учитывать, что судьба соглашения зависит и от того, что решит предпринять Израиль.

Создание видимости «спокойствия»

Еще одна проблема в связи с нынешним ближневосточным кризисом – подход правительства к реагированию на ситуацию внутри страны. Несмотря на то, что мы находимся в самом разгаре мирового энергетического кризиса, правительство Такаити продолжает говорить об «отсутствии необходимости чрезмерной экономии энергии». К тому же, несмотря на то что причина нехватки нафты состоит в резком сокращении импортных поступлений, оно заявляет о том, что «в целом в Японии объем обеспечивается». На мой взгляд, недоверие вызывает сама позиция, согласно которой проблема заключается не в нехватке поставок, а лишь в сбоях в системе распределения и логистики.

В условиях, когда по всей стране в самых разных отраслях возникает нехватка производных нафты и все громче звучат встревоженные голоса, сколько бы ни продолжали власти твердить о том, что «в общем и целом всего хватает», это вряд ли приведет к решению проблемы. От правительства требуется в первую очередь приложить все возможные дипломатические усилия, чтобы добиться безопасной навигации в Ормузском проливе, то есть, решать коренную причину проблемы и добиваться, чтобы она была решена.

Японии как стране, не располагающей собственными природными ресурсами, необходимо открыто донести до основных отраслей реальное положение дел с нехваткой импорта, разработать график возвращения к нормальной работе и обратиться к населению за сотрудничеством. Это ли не тот честный и естественный подход, который больше всего требуется на данный момент от правительства страны?

Испытания, ждущие японскую экономику

В настоящее время пагубные последствия, такие как нехватка материалов, стремительный взлет цен, прерванное выполнение работ, задержки поставок, прекращение производственных процессов и т. п., распространяются все шире, главным образом, на локальном уровне.

Министерство экономики, торговли и промышленности оценивает майский объем импорта нафты в 1 млн 350 мегалитров, а вместе с внутренним производством в 1 млн килолитров совокупный объем составит всего каких-то 2 млн 350 мегалитров, что фактически не удовлетворяет внутренний спрос, составляющий примерно 3 млн килолитров. К тому же неясно, из каких стран импортирована нафта и какого она состава – реальное положение дел совершенно не гарантирует стабильные поставки растворителей на основе ароматических углеводородов.

В конечном счете следует ожидать, что ситуация так или иначе разрешится, но для этого требуются усилия со стороны власти. Что касается растворителей на основе ароматических углеводородов, соседний Китай является крупной нефтехимической державой и обладает обильными запасами, но из-за заявлений премьер-министра Такаити о возможных непредвиденных обстоятельствах вокруг Тайваня экспорт толуола и ксилола попал под ограничения, и в Японию они не поступают. Настал критический момент, когда для спасения нормальной жизни населения страны следовало бы проявить дипломатическое мастерство в улучшении отношений с Китаем.

С другой стороны, многие японские предприятия обладают высокой способностью адаптироваться к внешним условиям, и, как мне кажется, они предпринимают всё больше усилий для разработки заменителей нафты без поддержки правительства и административных структур. Такие примеры, как упрощение упаковки компанией Calbee или замена пищевых лотков в супермаркетах, говорят о том, что в целях собственного выживания частные предприятия демонстрируют высокую приспосабливаемость к сложным условиям.

В условиях, когда подыскивать альтернативные продукты не из нафты становится все труднее, к сожалению, цены на самые разные предметы будут только расти, а закупки нефти из альтернативных источников будут лишь подстёгивать этот рост. Экономику Японии ждут серьезные испытания. По моему мнению, чтобы их пройти, правительству следует взглянуть в глаза фактам и принять реалистичные меры, причем скоординировав их с усилиями со стороны частного сектора и заручившись поддержкой потребителей. Нам всем нужно преодолеть этот кризис, делая все возможное каждый со своей стороны, и проявить творческий подход и смекалку.

Фотография к заголовку: Нефтеналивной танкер «Идэмицу-мару», принадлежащий дочерней компании «Идэмицу косан», проходит через залив Исэ по прибытии в Японию после того, как впервые после ударов по Ирану прошёл через Ормузский пролив, 25 мая 2026 года, снимок сделан из города Тита префектуры Айти (© Jiji Press)