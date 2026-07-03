Создание Национального совета по разведке и Национального разведывательного управления как часть укрепления совокупного национального потенциала Японии

Двадцать седьмого мая парламент Японии принял Закон об учреждении Национального совета по разведке и Национального разведывательного управления, которым предстоит стать координационным центром государственной разведывательной деятельности. В качестве первого шага по «реформированию разведки», к которому стремится премьер-министр Такаити Санаэ, правительство планирует уже этим летом запустить работу Национального совета по разведке, в состав которого войдут министры, а также Национального разведывательного управления, которое будет отвечать за практическую деятельность. Это одна из основ реализуемых параллельно мер по усилению обеспечения национальной безопасности.

План на основе коалиционного соглашения Либерально-демократической партии и Партии возрождения Японии

Идея учредить Национальный совет по разведке и Национальное разведывательное управление входит в соглашение о формировании коалиционного правительства, заключенное Либерально-демократической партией и Партией возрождения Японии непосредственно перед тем, как (в октябре 2025 года) был сформирован кабинет министров под руководством Такаити Санаэ. Замысел «повысить статус» уже существовавшего Информационно-исследовательского управления Кабинета министров и поставить его на один уровень с Секретариатом Совета национальной безопасности, координирующим внешнюю политику и политику в области национальной безопасности, был практически без изменений воплощён в законе.

В результате функции правительственного «разведывательного сообщества», которые сейчас распределены между Информационно-исследовательским управлением Кабинета министров, Управлением безопасности Национального полицейского управления, Агентством исследований общественной безопасности Министерства юстиции, структурой Генерального директора по международной информации МИД, Разведывательным управлением Министерства обороны и другими органами, будут консолидированы в рамках Национального разведывательного управления. Совет будет рассматривать и обсуждать вопросы так называемой «работы с важной информацией» в том, что касается обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, чрезвычайных ситуаций, а также реагирования на «деятельность иностранных государств по сбору информации» – шпионаж и т. п., поддерживая принятие решений правительством.

В качестве основания для необходимости усиления разведывательного потенциала отмечается, что в последние годы угрозы становятся все сложнее и многообразнее: ограничения экспорта в Японию со стороны Китая, распространение дезинформации через социальные сети, манипулирование общественным мнением, атаки в киберпространстве и многое другое. Кроме того, указывалось, что разделение работы с информацией между различными министерствами и ведомствами создает «вред от фрагментации». Положение требовалось исправить, в связи с чем возникла необходимость (словами канцелярии кабинета министров) в «консолидированной системе, способной снабжать правительство для принятия решений информацией более высокого качества».

Сама Такаити называла это «первым шагом в реформах по усилению разведывательного потенциала»(*1), при проведении которых разведывательному потенциалу отводится столь же важное место, как и внешнеполитическому и оборонному потенциалам, в рамках так называемого «совокупного национального потенциала». Председателем совета будет премьер-министр, а в его состав войдут генеральный секретарь кабинета министров, министр по делам финансовых услуг, председатель Национальной комиссии по общественной безопасности, министр юстиции, министр иностранных дел, министр финансов, министр экономики, торговли и промышленности, министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также министр обороны.

С прицелом на принятие «Закона о борьбе с шпионажем»

Можно сказать, что в сфере создания руководящих структур, связанных с обеспечением национальной безопасности Японии, эта реформа по значимости уступает лишь учреждению в 2014 году при администрации Абэ Синдзо Совета национальной безопасности и Секретариата Совета национальной безопасности. Поскольку этот совет создан по образцу Совета национальной безопасности, который Соединенные Штаты Америки учредили в 1947 году – после окончания Второй мировой войны, его даже называют «японской версией СНБ».

Теперь, с учреждением Национального совета по разведке, Такаити, консолидировав работу с информацией, в качестве следующей реформы ставит целью организовать совет экспертов для подготовки, в частности, Закона о борьбе с шпионажем(*2). Кроме того, в соответствии с коалиционным соглашением ЛДП и Партии возрождения Японии рассматривается и вопрос о создании отдельного органа внешней разведки — предварительно называемого Агентством внешней разведки.

Такое направление разведывательной реформы японского правительства приветствуют пять англоязычных стран – США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия, – входящие в глобальную систему обмена секретной информацией «Пять глаз». Есть и предложения по оказанию поддержки(*3). Развитие взаимодействия Японии и «Пяти глаз» позволяет рассчитывать на качественно новое углубление сотрудничества стран-единомышленников в усилении сбора и обмена информацией об авторитарных соседях Японии – Китае, России и Северной Корее.

Как обеспечить сосуществование с Секретариатом Совета национальной безопасности?

Однако на пути к эффективному функционированию Национального совета по разведке и Национального разведывательного управления остается немало задач. Прежде всего, в вопросах сбора информации требуется в должной мере позаботиться о том, чтобы эта деятельность не ущемляла права частных лиц на неприкосновенность частной жизни. Кроме того, для обеспечения прозрачности разведывательной деятельности и парламентского надзора необходим механизм своевременного и надлежащего информирования парламента.

Несмотря на то, что данная задача ясно изложена в дополнительной парламентской резолюции(*4) к Закону об учреждении, трудно сказать, что правительство Такаити проявляет активную позицию в этом вопросе. В дальнейшей работе по созданию этих структур важной задачей станет конкретизация механизмов обеспечения прозрачности разведывательной деятельности, контроля и подотчетности.

Например, в США с 1970-х годов в обеих палатах Конгресса действуют постоянные специальные комитеты по разведке, которые осуществляют надзор за законностью деятельности Центрального разведывательного управления и других ведомств, контролируя их работу, в частности, через публичные слушания. В Великобритании и Германии тоже созданы аналогичные органы, на которые возложены надзорные функции, а в японском парламенте такого комитета нет.

В части правительства сохраняются возражения против того, что Национальному разведывательному управлению был придан тот же статус, что и ранее созданному Секретариату Совета национальной безопасности. Это объясняется тем, что Секретариат Совета национальной безопасности, на который возложена функция общей координации политики безопасности, и Национальный совет по разведке, отвечающий за сбор и анализ разведывательной информации, оба получат право запрашивать информацию у министерств и ведомств, что может привести к путанице в иерархии управления. Конечно, между Японией и Соединенными Штатами имеются системные различия, но в США Совет национальной безопасности занимает положение главного руководящего центра, наделенного полномочиями разрабатывать национальную стратегию и политику, а также консультировать президента и правительство по вопросам их формирования. В этой стране имеется должность (министерского уровня) директора национальных разведслужб (DNI), ведающего разведывательными органами правительства, но при всей весомости названия данной должности директор разведслужб – не более чем советник по разведке в Совете национальной безопасности.

Усиление разведывательной деятельности – актуальная задача в условиях все более усложняющейся международной обстановки, но для успеха реформ необходимо заручиться пониманием и поддержкой общества. Вопрос о том, как определить роль Национального совета по разведке и Национального разведывательного управления в демократическом государстве и как обеспечить их эффективную работу, требует взвешенного подхода.

Фотография к заголовку: Резиденция премьер-министра, Токио, район Тиёда, снимок сделан в январе 2023 года (© Jiji Press)