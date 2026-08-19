Будет ли реализована «сердцевинная реформа» налогов? Путь к системе налоговых вычетов с выплатами

Механизм «налоговых вычетов в сочетании с выплатами» считается эффективным средством облегчения налогового бремени людям с низким уровнем доходов и стимулирования трудовой занятости. В Японии тоже начиная с 2007 года то и дело звучат призывы рассмотреть введение этой системы, но до реализации дело так и не дошло. Чем это объясняется? На этот раз и премьер-министр Такаити Санаэ, заявляя о намерении провести «сердцевинную реформу» налоговой системы, тоже берет однобокий старт, отдавая приоритет выплате пособий и откладывая на потом ключевой вопрос об источниках финансирования.

Приоритетная реализация части, касающейся «выплат»

Премьер-министр Такаити Санаэ, одержавшая громкую победу на выборах в Палату представителей в феврале 2026 года, в качестве «переходной» меры предлагала обнулить на два года ставку потребительского налога на продукты питания, а уже после этого перейти к «сердцевинной реформе» налогов – ввести систему, сочетающую налоговые вычеты с выплатой пособий. Для обсуждения планов перехода к этой системе запустили механизм надпартийного Национального совета по обсуждению социальной защиты.

После немалых сложностей 16 июля на заседании рабочей группы Национального совета по обсуждению социальной защиты был намечен основной курс: начиная с 2029 финансового года ежегодно и последовательно продвигаться по пути введения системы «выплат, тщательно увязываемых с величиной доходов». Предполагается ориентировать эту систему на «каждого отдельного человека» с целью облегчить бремя налогов и социальных взносов, лежащее на плечах представителей работающих поколений с низким и средним уровнем доходов, а вместе с тем стимулировать стремление к трудовой занятости, эффективно решив проблему так называемого «барьера доходов» (наличия величины годового дохода, при превышении которой резко возрастают налоги и социальные взносы, лишая существенную часть трудовых ресурсов стимула работать больше).

Между тем изначально предполагавшееся введение налоговых вычетов было решено отложить на потом, мотивируя такой подход необходимостью снижения административных расходов и рядом других соображений, – для начала было решено заняться только введением выплаты пособий. Но поскольку позиция, согласно которой вопрос о выплатах следует рассматривать «в увязке с налоговыми вычетами», пользуется серьезной поддержкой, решение предполагает «продолжать рассмотрение», «не ограничиваясь в дальнейшем одной лишь разработкой пособий».

С другой стороны, по вопросу о снижении налога на потребление в третьей декаде июня было сформулировано предложение снизить на двухлетний период с 2027 финансового года ставку налога на потребление на продукты питания до одного процента, а в качестве предварительного шага по введению системы выплат – ввести выплату «пособий, тесно связанных с величиной дохода» на общую сумму до 600 млрд йен, что соответствует одному проценту потребительского налога. Но поскольку оппозиционные партии одна за другой выступают со своими возражениями, от консолидированной позиции пришлось отказаться, и теперь ожидается, что вопрос будет решаться по усмотрению премьер-министра.

Стимулирование желания трудиться у лиц с низкими и средними доходами

Само по себе сочетание налоговых вычетов с выплатами – это система, помимо налоговых вычетов, предоставляемых для того, чтобы облегчить людям бремя подоходного налога, предполагающая, что в случае, если величина положенных человеку налоговых вычетов превышает сумму его налога на доходы, то разница выплачивается ему непосредственно в виде пособия. В разных странах эта система спланирована по-разному. Считается, что первым её начал вводить в Соединенных Штатах Америки в 1975 году президент Джералд Форд, инициировав так называемый «налоговый вычет из подоходного налога на трудовые доходы», предоставляемый при условии наличия у человека трудовых доходов.

В отличие от прежних социальных пособий, эта система была призвана повысить желание трудиться у лиц с низким уровнем дохода за счет того, что в ее рамках был предусмотрен механизм увеличения вычетов с ростом величины доходов (но вместе с тем с достижением определенного уровня доходов величина вычета становилась фиксированной, а при дальнейшем росте дохода размер вычета снижался).

В 1988 году президент США Билл Клинтон ввел систему «налогового вычета за детей», величина которого зависит от того, сколько у человека детей. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр в 1999 году ввел систему «налогового вычета для трудящихся поколений», а в 2003 году был введен «налоговый вычет на детей», консолидировавший политику поддержки воспитания детей за исключением непосредственно пособий на ребенка.

В Канаде в 1991 году при введении GST – налога на добавленную стоимость – в целях смягчения его регрессивного характера были предусмотрены «зачеты GST» для возврата бремени, которым GST ложится на приобретателей предметов повседневной необходимости. К тому же, в 1993 были введены «пособия канадским детям», которые считаются своего рода налоговым вычетом с выплатой, а в 2007 году – выплаты на трудовые доходы. В странах Европы и Южной Корее в 2000-х годах также один за другим вводились налоговые вычеты на трудовые доходы и налоговые вычеты на детей(*1).

Между тем в Японии, если сравнивать с другими промышленно развитыми странами, высок уровень нагрузки социальных взносов на людей с низкими доходами. В частности отмечается, что высока процентная доля бремени, ложащегося на домохозяйства, чьи доходы едва-едва превышают стандарт – домохозяйства с начальным уровнем дохода, с которого надлежит уплачивать социальные взносы(*2). При этом и в Японии все шире распространяется осознание необходимости системы, сочетающей налоговые вычеты и выплаты.

Вопрос, поставленный еще в 2007 году

Итак, почему же в Японии сейчас стали рассматривать вопрос о введении налоговых вычетов с выплатами? Фактически, вопрос о данной системе в качестве задачи для рассмотрения был поднят еще в ноябре 2007 года в докладе правительственного совета по рассмотрению налоговой системы. В то самое время Демократическая партия, ставя целью исправление неравенства, для того чтобы усилить функции перераспределения богатства, потребовала перейти от частичного освобождения от уплаты налогов к системе налоговых вычетов с выплатами. Правительство под руководством Асо Таро в документе под названием «Среднесрочная программа на пути к построению устойчивой системы социального обеспечения и стабильных источников ее финансирования», утвержденном кабинетом министров в декабре 2008 года, тоже предложила, наряду с повышением ставки налога на потребление, рассмотреть возможность в качестве снижения налогового бремени домохозяйств с низким и средним уровнем доходов ввести систему налоговых вычетов в сочетании с выплатами, после чего Либерально-демократическая партия и партия Комэй на выборах в Палату представителей 2009 года включили введение системы налоговых вычетов с выплатами в число своих предвыборных обещаний.

Одержавшая на этих самых выборах большую победу и получившая политическую власть в стране Демократическая партия с целью точного определения величины доходов населения для введения системы налоговых вычетов с выплатами начала подготовку к внедрению системы идентификационных номеров системы социального обеспечения и сбора налогов (карточек «Май намба»). С другой стороны, хотя Демократическая партия дала предвыборное обещание в течение четырех лет ни поднимать ставку налога на потребление, в июне 2010 года Кан Наото, вступив в должность премьер-министра, взял курс на повышение ставки этого налога. Но на июльских выборах в Палату советников его партия утратила большинство. К тому же, внутри партии Одзава Итиро выступил против повышения потребительского налога. Из-за этого сменивший Кана премьер-министр Нода Ёсихико для реализации повышения налога обратился за сотрудничеством к Либерально-демократической партии и партии Комэй.

В качестве меры смягчения регрессивного характера налога на потребление Демократическая партия поставила целью введение системы налоговых вычетов и выплат, но Либерально-демократическая партия и партия Комэй настаивали на введении облегченной ставки потребительского налога на продукты питания и другие товары повседневной необходимости. Фоном для этого послужило то, что предложение о введении облегченной ставки позволило заручиться согласием общества «Сока гаккай», относившегося негативно к повышению потребительского налога. В июне 2012 года был достигнут трехпартийный консенсус, после чего в Законе о всеобъемлющем реформировании налоговой системы было ясно сказано о комплексном изучении вопроса о введении системы, предусматривающей облегченные налоговые ставки, налоговые вычеты с выплатами, а также систему совокупного расчета (механизма, при котором соответственно доходам домохозяйства устанавливается совокупная величина самостоятельно оплачиваемых ею расходов на медицинское обслуживание, уход, воспитание детей и т. п., а при превышении этой величины расходы покрываются за счет выплаты пособий).

Итог: предвыборная борьба свелась к вопросу налога на потребление

На всеобщих выборах в Палату представителей в декабре 2012 года коалиция ЛДП-Комэй одержала большую победу, в результате которой к власти пришло правительство под руководством премьер-министра Абэ Синдзо. На выборах в Палату советников в июле 2013 года партия Комэй дала предвыборное обещание ввести облегченную ставку при повышении ставки налога на потребление до 10%, после чего возникло затяжное противостояние Комэй с Либерально-демократической партией и Министерством финансов, встретившими в штыки идею о введении облегченной налоговой ставки. В конечном итоге в декабре 2015 года было принято решение о введении облегченной ставки потребительского налога на продукты питания и напитки, а также на подписные газеты с частотой выхода не менее двух раз в неделю. Хотя возглавляемый Абэ кабинет министров принял закон об идентификационных номерах «Май намба», полученный в наследство от правительства Демократической партии, во главу угла при этом было поставлено упрощение и повышение эффективности административных процедур, а также предотвращение ненадлежащего получения пособий, а до рассмотрения вопроса о системе налоговых вычетов с выплатами дело так и не дошло. Было отложено и введение системы совокупного расчета медицинских и социальных расходов.

Со времени выборов в Палату представителей 2014 года Демократическая партия (а затем Демократическая прогрессивная и Конституционно-демократическая партии), Партия возрождения Японии, а также партия Комэй последовательно включают в свои предвыборные обещания введение системы налоговых вычетов с выплатами. Но конкретных предложений о том, как должна быть устроена эта система нет, а предвыборные баталии вплоть до повышения ставки налога на потребление в октябре 2019 года сводились к вопросу о замораживании повышений потребительского налога, а затем – о снижении его ставки.

Таким образом, большую роль в том, что введение системы налоговых вычетов с выплатами до сих пор откладывалось, сыграло то, что при повышении ставки потребительского налога Либерально-демократическая партия не испытывала особого стремления что-либо предпринимать в отношении регрессивного характера данного налога (скорее, ее энтузиазм был направлен на снижение ставки корпоративного налога в качестве меры поддержки экономической конъюнктуры), а усилия партии Комэй были направлены на введение облегченной ставки потребительского налога. Вместе с тем в отношении введения системы налоговых вычетов с выплатами следует отметить следующие проблемные места.

Во-первых, очень непростая задача – точно знать величину дохода. Несмотря на прогресс внедрения системы идентификационных номеров «май намба», получать точные сведения о доходах самозанятых лиц и доходах с капитала по-прежнему сложно. Во-вторых, поскольку необходимо коренным образом пересматривать уже существующую систему налогов и социальных гарантий, завязанную на работу разных министерств и ведомств, это сулит правительству высокие административные издержки.

Для того, чтобы прорваться через все эти технические и административные препоны, требуется наличие политического лидерства. В добавок ко всему, в-третьих, система сложна, что затрудняет задачу заручиться поддержкой со стороны населения; более того, чтобы спланировать систему, требуется время, а реализация данной политики лишена незамедлительного эффекта. Хот часть специалистов и отмечает, что поскольку в сравнении с мало- и среднеобеспеченными слоями, больше сокращаются налоги, выплачиваемые хорошо обеспеченным слоем, представляется более рациональным заниматься налоговыми вычетами и выплатами, а не снижением налоговых ставок – даже ставок налога на потребление. Но политики, будучи нацелены на победу на выборах, разумеется, выбирают более простой курс, сулящий больше понимания со стороны избирателей, в частности, они предпочитают снижение ставок налогов вообще и потребительского налога в частности.

Вопрос «сердцевинной реформы» налоговой системы вновь поднят правительством Такаити

Между тем после выборов в Палату советников 2025 года вопрос о социальных выплатах и налоговых вычетах снова пользуется интересом.

Особого внимания в связи с выборами в Палату представителей в октябре 2024 года, когда правящие партии лишились большинства, заслуживает успешный результат Демократической партии для народа, выступавшей под лозунгом «преодоления барьера в 1 млн 30 тыс. йен годового дохода», то есть, повышения минимума, с которого начинается взимание подоходного налога, а также под лозунгом облегчения бремени социальных взносов, которое лежит на плечах работающих поколений. Председатель Тамаки Юитиро выступал за увеличение сумм, которые остаются на руках у представителей работающих поколений после всех выплат, и критиковал правительство за то, что в качестве ответной меры на рост потребительских цен оно выплачивает наличные пособия домохозяйствам, которые не подлежат обложению налогом на проживание, в связи с чем получателями пособий по большей части становятся домохозяйства пожилых людей, живущих на пенсии. При этом расширила свое представительство и партия «Рэйва синсэнгуми», выступающая за полную отмену налога на потребление.

И на выборах в Палату советников в июле 2025 года правящие партии потерпели поражение, а успеха добилась партия Сансэй, выступающая за поэтапное упразднение налога на потребление. В октябре в ходе выборов председателя Либерально-демократической партии победителем стала Такаити Санаэ, выражавшая намерение рассмотреть вопрос о введении системы налоговых вычетов с выплатами.

Фактически Такаити обещает ввести систему налоговых вычетов с выплатами со времени выдвижения своей кандидатуры на пост председателя Либерально-демократической партии в 2021 году. В мае 2012 года, говоря об увеличении числа пользователей системы социальных пособий для самых малообеспеченных (системы «Сэйкацу хого» – «защита жизни»), Такаити отметила: «Если японцы станут народом, который получает все, что можно получить, делая жалобное лицо, который пытается получить все то, что можно, прикидываясь слабым, то Японии просто не станет»(*3). Но продвижение системы налоговых вычетов с выплатами лицам с низкими доходами исходит из понимания того, что, даже пытаясь решить задачу «исправления неравенства», идти следует к налоговой системе, которая предусматривает «стимулирование и поощрение труда»(*4).

«Что с источниками финансирования?» и «Сколько выплачивать?» – главные вопросы остаются без ответа

Поскольку Такаити, сторонница введения системы налоговых вычетов с выплатами, вступив в должность премьер-министра, в феврале 2026 года одержала убедительную победу на выборах в Палату представителей, введение такой системы теперь стало одной из реализуемых задач правительственной политики. Важно и то, что благодаря успеху на выборах Демократической партии для народа, а также партии Сансэй, теперь как в Либерально-демократической партии, так и в Министерстве финансов, а также в Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения стали проявлять больше понимания в отношении тягот и недовольства работающей части прослойки с низкими доходами – понимания, к которому там не слишком стремились прежде. Поддержку таких мер как снижение потребительского налога или величины взносов социального страхования следует воспринимать не как нечто раздуваемое популистами, но как призывы, порождаемые реальным ощущением людей от собственной жизни.

Впрочем, гораздо важнее то, что не решена самая важнейшая задача – не дан ответ на вопрос, каким образом обеспечить источники финансирования «выплат, тщательно увязанных с уровнем доходов». Несмотря на то, что премьер-министр Такаити неоднократно заявляла о том, что она не намерена полагаться на выпуск дефицитных госзаймов, вопрос о конкретных мерах обеспечения устойчивых источников финансирования откладывается на будущее. Реализация таких целей как снижение бремени налогов и социальных выплат для трудящихся с низким и средним уровнем доходов, а также стимулирование трудовой занятости предполагает необходимость наличия соответствующих резервов, но поскольку не определены общие масштабы финансирования, нет возможности определить и конкретные размеры выплат. Вопрос о том, насколько ответственно принимаются решения, заслуживает особого внимания в условиях, когда долгосрочные ставки растут на опасениях ухудшения состояния государственных финансов, а йена продолжает дешеветь.

Фотография к заголовку: председатель Совета по рассмотрению налоговой системы Либерально-демократической партии Онодэра Ицунори (справа) и другие участники перед заседанием рабочей Национального совета по обсуждению социальной защиты, 16 июля 2026 г., в здании парламента (© Jiji Press)