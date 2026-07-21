Визит премьер-министра Такаити Санаэ в Индию: полномасштабный дебют «эволюционировавшей» идеи Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона

С первого по третье июля состоялся визит премьер-министра Японии Такаити Санаэ в Индию, в ходе которого с премьер-министром Нарендрой Моди было достигнуто согласие об усилении комплементарности Японии и Индии по широкому спектру направлений. Отличительной особенностью стало то, что стороны выдвинули на первый план необходимость обеспечения экономической безопасности в целях отпора экономическому давлению со стороны Китая. Таким образом, визит послужил полномасштабным дебютом для выдвинутой премьер-министром Такаити в мае концепции «эволюционировавшей» инициативы Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Созвучность индийской доктрине MAHASAGAR

На встрече лидеров Японии и Индии, состоявшейся 2 июля в Дели, премьер-министры обеих стран, учитывая положение на Ближнем Востоке, а также действия Китая, пришли к единому мнению о необходимости укрепления партнерства в экономике – стабилизации поставок энергоносителей и критически важных ископаемых, а также по другим направлениям. На переговорах также обсуждалось углубление сотрудничества в обеспечении безопасности на море, была достигнута рамочная договоренность об экспорте антенн связи японского производства для оснащения кораблей, а кроме того, стороны условились провести в текущем году переговоры глав своих внешнеполитических и оборонных ведомств (формат «два плюс два»).

В ходе совместного выступления по итогам встречи премьер-министр Такаити дала Индии высокую оценку как «заслуживающему доверия партнеру, разделяющему общий стратегический курс», «добрососедские отношения с которым выходят на новую высоту». Премьер-министр Моди тоже отметил, что «работа двух стран открывает путь к миру, стабильности и прогрессу всего Индо-Тихоокеанского региона». Более того, в совместном заявлении лидеры двух стран пообещали развивать взаимодействие в таких приоритетных областях как сотрудничество в обороне и обеспечении безопасности, обеспечение экономической безопасности, экономическое партнерство, в том числе энергетическое и научно-техническое, а также гуманитарные обмены.

Премьер-министр Моди с энтузиазмом приветствовал идею «эволюции» инициативы Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. В заявлении премьер-министров отмечается, что продвигаемая премьер-министром Моди инициатива партнерства новых индустриальных и развивающихся стран MAHASAGAR «тесно согласуется» с обновленной инициативой Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Таким образом, как внутренней, так и внешней аудитории было направлено послание о созвучности друг другу этих инициатив обеих сторон(*1).

«Апгрейд» идеи Абэ Синдзо

В мае текущего года во время визита во Вьетнам премьер-министр Такаити Санаэ в своем выступлении в Ханое во Вьетнамском государственном университете подробно изложила «эволюционировавшую версию инициативы Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона»(*2). Это было явно сделано с пониманием важной вехи – десятилетия выдвинутой в 2016 году Абэ Синдзо, который был в то время премьер-министром, инициативы «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» (далее в тексте FOIP). Новизна идеи FOIP в версии Абэ Синдзо состояла в выдвижении концепции цельности и неразделимости безопасности в Тихом и Индийском океанах. В свою очередь, FOIP в изложении Такаити Санаэ представляет собой обновленную версию этой идеи с учетом геополитических изменений за истекшие десять лет.

Принимая во внимание такие крайне серьезные изменения международной обстановки как закрытие Ираном Ормузского пролива, соперничество сверхдержав и развитие искусственного интеллекта, Такаити выделила три главных направления работы: (1) выстраивание «экономической экосистемы эпохи данных и искусственного интеллекта», включая повышение устойчивости цепочек поставок энергоносителей и критически важных ископаемых; (2) выработка «общих правил» и «совместный выход к новым фронтирам» объединенными усилиями государственного и частного секторов, (3) расширение «партнерства в области обеспечения экономической безопасности» ради регионального мира и стабильности. Можно утверждать, что все это представляет собой цельный комплекс направлений для дальнейшей работы в дипломатии, обеспечении безопасности, обеспечении экономической безопасности, а также развитии регионального и делового сотрудничества, сохранивший изначальную суть инициативы FOIP(*3).

Ключ – упор на реальную пользу и реальные выгоды

Серьезный результат, достигнутый в ходе визита премьер-министра Такаити в Индию, состоит в том, что были не просто вновь изложены концепции, а умело продемонстрирована позиция, ведущая к реальной пользе и выгодам для обеих сторон. В качестве примера достаточно привести то, что ко встрече премьер-министров было приурочено проведение «Совместного японо-индийского экономического форума», на котором лидеры деловых кругов двух стран, обсудив вопросы сотрудничества и партнерства, обменялись документами о сотрудничестве между японскими и индийскими предприятиями по 129 вопросам.

В поездке премьер-министра сопровождали представители руководства более 150 японских предприятий, при этом и сама Такаити выступила с идеей бизнеса по производству «зеленого аммиака» масштабом 400 тыс. тонн в год. Было также достигнуто согласие по реализации плана совместного японо-индийского бизнеса по использовании в энергетике биомассы – ресурса, который имеется в изобилии в сельской местности в Индии, в частности, в виде навоза.

Индия с ее самым многочисленным в мире населением (более 1,4 млрд жителей) уже в текущем году готовится превзойти Японию по номинальному валовому внутреннему продукту, но в ее энергетике имеются слабости, в частности, в потреблении нефти она зависит от импорта на 90%. Именно из-за этого продолжение закупок Индией добываемой в России нефти, которая находится под санкциями в связи с российским вторжением в Украину, привело к ухудшению индийских отношений с Соединенными Штатами.

Стратегия, предусматривающая сочетание, с одной стороны, сотрудничества в обеспечении безопасности на море и экспорта японского оборонного оборудования, а с другой – сосредоточенности на поиске деловых возможностей, непосредственно связанных с жизнью людей и благополучием населения, приносит свой результат. Более того, то, что Япония и Индия как страны, которые обе подвергаются китайской политике принуждения в вопросе редкоземельных элементов, пообещали сотрудничать друг с другом в создании резервов нефти и повышении устойчивости цепочек поставок (общей сети поставок), ведет к углублению взаимного партнерства.

Станет ли следствием восстановление единства QUAD?

В последние годы ключевое место в работе Японии по укреплению связей с Индией, Австралией и рядом других стран отводится сдерживанию и ограничению военной экспансии и гегемонистских устремлений Китая. Но механизм четырехстороннего диалога Японии, Соединенных Штатов, Австралии и Индии (QUAD), который служил одним из элементов работы по продвижению инициативы FOIP, в настоящее время сталкивается с серьезным испытанием. Причина состоит в отсутствии согласия между Соединенными Штатами и Индией, из-за чего с 2024 года не проводятся проходившие до тех пор ежегодные встречи на высшем уровне.

Индия, уделяя большое внимание многовекторности своей дипломатии, поддерживает дружественные отношения с Россией и входит в объединение БРИКС, основные роли в котором принадлежат Китаю и России. По этой причине и в механизме QUAD ее позиция сильно отличается от тех, которые занимают три остальные участника – Япония, США и Австралия. Президент США Дональд Трамп тоже с недоверием относится к связям с Индией и склонен проявлять все меньшую заинтересованность в QUAD.

Именно в этих обстоятельствах укрепление японо-индийского партнерства приобретает особенно важное значение. И уж тем более нет нужды говорить о том, что без Индии не обойтись и в реализации инициативы FOIP. Премьер-министру Такаити, помимо выстраивания личных доверительных отношений с президентом Трампом, удалось углубить доверие и в отношениях с премьер-министром Моди. Теперь необходимо постараться перекинуть мостик между США и Индией с тем, чтобы вновь объединить QUAD для проведения встреч на высшем уровне.

Фотография к заголовку: рукопожатие премьер-министра Японии Такаити Санаэ и премьер-министра Индии Нарендры Моди (справа) на приветственной церемонии, 2 июля 2026 года, Индия, Дели (© AFP/Jiji Press)