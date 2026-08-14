Цифровая трансформация здравоохранения: система, действительно необходимая Японии

Япония активно внедряет цифровую трансформацию в здравоохранении с целью повышения эффективности и полной оцифровки медицинских записей к 2030 году, однако страна по-прежнему отстает от других развитых стран в этой области. Эксперт в области медицинских технологий анализирует проблемы, связанные с цифровой трансформацией здравоохранения в Японии.

Лидерство в технологиях, отставание в их применении

Я прикрепляю компактный фетальный монитор к животу беременной женщины и говорю ей: «Вот, послушайте сердцебиение вашего малыша».

Выражения лиц всех присутствующих в клинике мгновенно меняются. Это не Япония. Это отдалённая деревня, в нескольких часах езды от ближайшей больницы, где нет постоянно работающего врача, в стране, где роды все еще могут стоить женщине жизни.

Сердцебиение плода отображается на экране в виде кривой. Находящийся далеко врач может увидеть эти данные и при необходимости принять решение о транспортировке пациентки. Одна только такая возможность может стать важной развилкой, от которой зависят жизни матери и ребёнка.

Как основательница компании Melody International, я работаю на переднем крае перинатальной медицины в Японии и за рубежом, используя мобильный фетальный монитор iCTG и телемедицинскую платформу. Бутан, Таиланд, Бразилия, страны Африки, удалённые острова и горные районы Японии. Места различаются, однако вопрос, с которым я снова и снова сталкиваюсь на местах, остаётся одним и тем же:

«Почему необходимая медицинская помощь не доходит до тех, кто в ней нуждается?»

Есть и ещё один вопрос:

«Почему в Японии, обладающей столь передовыми технологиями, цифровая трансформация здравоохранения продвигается так медленно?»

Действительно ли Япония отстаёт в цифровой трансформации здравоохранения?

Нельзя сказать, что Япония ничего не предпринимала. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения продвигает создание общенациональной платформы медицинской информации, сервиса обмена данными электронных медицинских карт и системы электронных рецептов. Например, доля медицинских учреждений, внедривших электронные медицинские карты, ежегодно растёт. Согласно исследованию министерства, проведённому в 2025 году, электронные медицинские карты внедрены в 77,7% больниц и 71,0% клиник(*1).

В то же время по сравнению с Эстонией и Данией, где давно налажен обмен медицинской информацией на общенациональном уровне, темпы Японии действительно выглядят медленными. Согласно исследованию Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии за 2019 год, доля использования электронных медицинских карт в больницах США, Великобритании, Швеции и Сингапура составляла от 85 до 100%, а среди врачей общей практики – от 80 до 99%(*2).

Почему же непосредственно на местах складывается ощущение, что цифровая трансформация не продвигается?

Мой ответ прост: цифровизация здравоохранения в Японии – это вопрос не только технологий, но и доверия, ответственности и нагрузки на тех, кто работает на местах.

Японской медицине трудно меняться именно потому, что она работает на столь высоком уровне

Японская медицина отличается исключительной тщательностью во всём: в приёме пациентов, обследованиях, ведении документации, разъяснении информации пациентам, расчётах и административных процедурах. В рамках сложной системы ей удаётся поддерживать высокое качество медицинской помощи.

Однако именно этот высокий уровень порой становится препятствием для цифровой трансформации.

Бумажные медицинские карты, факсы, телефонные звонки, рукописные медицинские направления. Со стороны всё это может выглядеть неэффективным, но для медицинских учреждений подобные процессы являются частью системы безопасной работы, которая выстраивалась десятилетиями. Поэтому нельзя просто установить новую систему и считать, что работа сразу станет удобнее.

Чем больше действий в системе и ручного ввода данных, тем меньше времени остаётся на пациента. Если происходит сбой системы, возникает вопрос о том, кто будет нести ответственность. Согласно исследованию Японской медицинской ассоциации, проведённому в 2025 году, 54,2% клиник, использующих бумажные медицинские карты, ответили, что внедрение электронных карт для них «невозможно». Наиболее часто назывались две причины: высокая стоимость и опасение, что работа с системой займёт слишком много времени и не позволит уделять пациентам достаточно внимания во время приёма(*3).

В клинической практике приоритет отдаётся не тому, чтобы стало «немного удобнее», а тому, чтобы «ни в коем случае не причинить вреда пациенту». Это не сопротивление переменам. Это естественная осторожность людей, которым доверяют человеческие жизни.

Именно поэтому причины медленной цифровизации японского здравоохранения опасно сводить к утверждениям о том, что «медицинское сообщество сопротивляется», «защита персональных данных слишком строга» или «не хватает ИТ-специалистов». Суть в другом: спроектирована ли система так, чтобы медики могли пользоваться ею спокойно; готовы ли пациенты, понимая её суть, доверить ей свои данные; станет ли работа на местах действительно легче после внедрения.

Перинатальная медицина – область, где необходимость цифровой трансформации видна особенно ясно

Принято говорить, что беременность и роды – не болезнь. Однако иногда ситуация может резко измениться буквально за одно мгновение. Нарушение сердцебиения плода, повышенное артериальное давление у беременной женщины, кровотечение, риск преждевременных родов. Промедление с принятием решения может напрямую угрожать жизни.

В то же время акушеры-гинекологи и акушерки распределены по регионам неравномерно. В Японии также продолжается процесс укрупнения родильных учреждений, из-за чего в некоторых районах беременным женщинам приходится преодолевать большие расстояния. За рубежом ситуация ещё серьёзнее: многие женщины не имеют доступа даже к дородовому наблюдению.

Необходимо не строить крупную больницу в каждой деревне, а создать систему, при которой местные акушерки и медсёстры проводят измерения, находящийся на расстоянии врач проверяет полученные данные и при необходимости быстро принимает решение.

Именно из этой идеи родился iCTG. Фетальный монитор, который прежде находился главным образом в крупных больницах, был превращён в портативное медицинское IoT-устройство. Им может пользоваться прошедший необходимое обучение местный персонал, а находящийся далеко врач получает возможность через облачную систему видеть кривую сердцебиения плода. Это не просто уменьшение размеров медицинского оборудования. Это попытка изменить сам способ, которым медицинская помощь достигает людей.

Прорыв в цифровизации – не в том, чтобы заменить тех, кто работает на местах

Слова «цифровая трансформация здравоохранения» вызывают представление о масштабных системных реформах: огромных информационных платформах, стандартизации, искусственном интеллекте, системе индивидуальных номеров «Мой номер», электронных медицинских картах. Всё это важно. Однако с точки зрения тех, кто работает непосредственно на местах, путь к прорыву начинается с гораздо меньших и более конкретных шагов.

Он в том, чтобы возможности уже работающих медиков доходили немного дальше.

Количество беременных женщин, которых способен наблюдать один акушер-гинеколог, ограниченно. Но если врач может дистанционно контролировать необходимые данные, круг пациенток, которым он способен помочь, расширяется. Акушерка проводит измерения на месте, а врач принимает решение. Беременной женщине не придётся тратить часы на дорогу до больницы: сначала её состояние можно проверить непосредственно в своём районе.

Такая цифровая трансформация не заменяет медицинских работников машинами. Напротив, технологии позволяют доставить профессиональные знания и навыки медиков туда, где они необходимы.

Именно здесь, на мой взгляд, находится путь к прорыву в цифровой трансформации японского здравоохранения.

Не ждать «идеальной общенациональной системы»

Япония – страна, где институциональные механизмы разрабатываются тщательно и последовательно. Это её сильная сторона. Однако одновременно это может стать слабостью: движение не начинается до тех пор, пока не будут подготовлены все необходимые условия.

То же самое происходит с цифровой трансформацией здравоохранения. Приходится ждать утверждения стандартных спецификаций, создания системы субсидий и чёткого разграничения ответственности. Разумеется, обеспечение безопасности и создание необходимой нормативной и организационной базы совершенно необходимы. Но проблемы, с которыми люди сталкиваются на местах, ждать не будут.

Беременные женщины и сегодня испытывают тревогу. В районах, где не хватает врачей, медицинская помощь продолжает оказываться ограниченными силами. В развивающихся странах матери и дети порой погибают, не успев добраться до больницы.

Поэтому необходимо не только стремиться к единой завершённой системе для всей страны, но и накапливать небольшие успешные примеры в отдельных регионах. На удалённых островах, в горных районах, там, где не хватает акушеров-гинекологов, и в регионах, где акушерки играют активную роль. Необходимо развивать системы, которые действительно используются на практике, помогают медикам почувствовать: «так можно продолжать работать», – а пациентам дают возможность сказать: «так спокойнее».

Цифровая трансформация не завершается в момент внедрения системы. Она укореняется лишь тогда, когда система используется на местах, исправляется с учётом практического опыта и постепенно завоёвывает доверие.

Какую модель цифровой трансформации здравоохранения Япония может предложить миру?

Я не думаю, что Япония останется позади других стран в цифровой трансформации здравоохранения. Напротив, я считаю, что именно Япония способна предложить собственный путь.

Это цифровая трансформация, целью которой является не только повышение эффективности.

Объединение медицинских данных имеет большое значение. Но за данными всегда стоят люди. Есть беременная женщина. Есть младенец. Есть врач, которому приходится принимать решение глубокой ночью. Есть акушерка, объезжающая свой район. Есть семьи, испытывающие тревогу.

Японская медицина всегда высоко ценила тепло человеческих рук. Если удастся поддержать эту ценность с помощью технологий, не утратив её, такая модель будет иметь значение для всего мира.

Старение населения, нехватка врачей и региональное неравенство – проблемы не только Японии. Решения, родившиеся в регионах Японии, могут применяться и в других частях мира, где люди сталкиваются с нехваткой медицинской помощи.

Наша цель – «общество, в котором каждая женщина, где бы она ни находилась, может спокойно встретить роды». От медицины, замкнутой в стенах больницы, – к медицине, охватывающей местные сообщества и дома людей. От медицины, которую несут на себе только специалисты, – к медицине, поддерживаемой всей командой. От цифровой трансформации, направленной на сбор данных, – к цифровой трансформации, которая спасает жизни.

Путь к прорыву в цифровой трансформации японского здравоохранения находится не только в огромных системах, которые появятся когда-нибудь в будущем. Он уже существует на местах – рядом с медицинскими работниками, рядом с беременными женщинами и в сердцебиении младенца, который ещё не издал своего первого крика.

Создать общество, в котором это тихое сердцебиение не пропустят, где бы оно ни звучало.

Именно в этом, на мой взгляд, заключается отправная точка цифровой трансформации здравоохранения и новая модель медицинской помощи, которую Япония может предложить миру.

Фотография к заголовку: оказание перинатальной медицинской помощи с использованием iCTG в Чиангмае, Таиланд. Фотография предоставлена компанией Melody International.