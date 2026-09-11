Рост смертности в Японии: резкий рост числа «смертей в изоляции» отражает изменения в семьях

Население Японии сокращается уже 16 лет подряд – число рождений с каждым годом падает, растёт число смертей, и со старением поколения родившихся в период с 1947 по 1949 год Япония столкнётся с ситуацией «общества высокой смертности». Здесь мы рассмотрим влияние этого явления.

Время ожидания в крематориях в Токио может составлять более 8 дней

Япония является одной из ведущих стран мира по продолжительности жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в 2025 году оценивается на уровне 87,33 года для женщин и 81,35 года для мужчин, за последние 80 лет послевоенного периода она выросла более чем на 20 лет.

Однако поколение бэби-бумеров, составляющее значительную часть населения, к 2025 году достигло возраста 75 лет и старше. С этого момента эта группа будет приближаться к рубежу средней продолжительности жизни.

Число смертей в Японии в 2024 году уже достигло 1,605 миллиона в год. Это вдвое больше, чем 788 000 смертей, зарегистрированных в 1989 году, и этот рост проявился всего за 35 лет. При менее чем 700 000 рождений в год темпы сокращения населения, вероятно, ещё больше ускорятся. По состоянию на 1 января 2026 года население Японии впервые за 42 года упало ниже отметки в 120 миллионов человек.

С появлением «общества с высокой смертностью» очередь на кремацию уже стала социальной проблемой.

В Токио, где проживает около 14 миллионов человек, включая иностранцев, в среднем ежедневно умирает около 380 человек. В то же время, в 26 крематориях Токио среднее время ожидания от подачи заявления до кремации составляет около 4 дней с апреля по октябрь и более 8 дней в зимние месяцы, особенно в январе и феврале, когда число смертей достигает максимума. Поскольку тела необходимо охлаждать сухим льдом до кремации, хранилища работают на полную мощность.

При этом социальные работники на местах говорят, что настоящая проблема ситуации в обществе с высоким уровнем смертности заключается не столько в самом количестве смертей, сколько в росте числа людей, умирающих в изоляции, без какой-либо поддержки в конце жизни.

Более 30% пожилых людей живут в одиночестве

На заключительных этапах жизни люди не могут выжить без поддержки окружающих. Однако в Японии одновременно со старением населения стремительно растёт число одиноких людей.

Рассматривая изменения в семейной структуре домохозяйств с пожилыми людьми в возрасте 65 лет и старше, следует отметить, что в 1990 году доля супружеских пар, проживающих вместе, составляла 21,4%, что было выше, чем доля домохозяйств, состоящих только из одного пожилого человека (14,9%). В то время наиболее распространёнными были домохозяйства, состоящие из трёх поколений – родители, дети и внуки (39,5%).

Однако к 2024 году домохозяйства, состоящие только из супружеских пар, составляли 31,8%, а число домохозяйств, состоящих из одного человека, увеличилось более чем вдвое, достигнув 32,7%, превысив число домохозяйств, состоящих из супружеских пар. Доля домохозяйств, состоящих из трёх поколений, сократилась до 6,3%. Домохозяйство, состоящее из супружеской пары, со смертью одного из супругов превращается в домохозяйство из одного человека, а это означает, что люди в более 60% домохозяйств с пожилыми людьми в Японии сегодня потенциально подвержены риску изоляции.

Кабинет министров определяет «смерть в изоляции» как смерть без присутствия кого-либо рядом, когда тело обнаружили более чем через восемь дней после смерти. Согласно оценкам, опубликованным Кабинетом министров на основе данных Национального полицейского агентства, в 2025 году в изоляции умерли 22 222 человека (из которых 15 911 были в возрасте 65 лет и старше). Что касается количества дней до обнаружения тел, то 1953 тела были найдены через три месяца или более», включая 208 тел, найденных через год или более.

Сцены отдельных смертей ужасают. Я сопровождал группы специализированных компаний по очистке, которые восстанавливают места смерти до их первоначального состояния, и прошёлся по нескольким объектам. Полы были настолько завалены остатками пакетиков с лапшой быстрого приготовления, одеждой, а иногда даже пластиковыми бутылками, наполненными мочой, что не оставалось места, куда ступить.

Самую большую проблему для работников представляет запах. Тела начинают быстро разлагаться, и сильный запах сохраняется долгое время. Я хорошо помню слова одного из работников: «Этот запах – безмолвные крики усопших. Мы настроены работать так, чтобы отдать им дань уважения».

Рост числа живущих в одиночестве неженатых мужчин

В последние годы одной из насущных проблем, связанных с растущим числом людей, живущих в одиночестве, стала проблема отсутствия родственников, которые могли бы оказать помощь. Японская система поддержки пожилых людей исходит из предпосылки наличия семьи. В результате на заключительных этапах жизни те, у кого нет родственников, на которых можно было бы положиться, сталкиваются с различными трудностями.

Особенно серьёзной проблемой является требование наличия «гаранта» при госпитализации или поступлении в лечебное учреждение. Если нет соответствующих членов семьи, человеку могут отказать в госпитализации или приёме в учреждение. Хотя правительство выпустило уведомление, призванное предотвратить такие отказы, больницы и учреждения сталкиваются с риском невыплаты расходов на медицинское обслуживание и уход в случае смерти, а также со значительными усилиями, необходимыми для поиска человека, который заберёт тело после смерти.

Кроме того, кто будет кремировать и хоронить тело? Что насчёт разбора вещей покойного и оформления посмертных процедур, таких как получение пенсии и страховых выплат? В современной Японии быстро растёт число людей, которым просто некому доверить эти вопросы, ранее традиционно решаемые естественным образом в присутствии членов семьи.

Фактически, проблема отсутствия семьи беспокоит руководителей служб по уходу и социальных работников больниц уже на протяжении более 10 лет. Поскольку игнорировать её невозможно, ответственные лица занимаются решением вне обычного рабочего времени и без оплаты, и это называлось «теневой работой».

Пожилые мужчины у работников сферы ухода вызывают особую обеспокоенность. Мужчины чаще остаются неженатыми, чем женщины незамужними, и особенно растёт число пожилых мужчин, живущих в одиночестве. Согласно статистике Национального полицейского агентства, на мужчин приходится примерно 80% тех, кто умирает в изоляции.

По оценкам Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения, к 2050 году в одиночестве будут жить 59,7% процента неженатых пожилых мужчин, вдвое больше, чем незамужних женщин (30,2%). Менеджер по уходу в городе Йокогама говорит, что оценка в 60% пожилых мужчин, живущих в одиночестве, которые не состоят в браке и не имеют основного опекуна, – это «пугающая цифра, которую я не хочу слышать».

Власти города Ёкосука показали статистику невостребованных останков на графике

Катализатором для того, чтобы национальные и местные органы власти начали решать проблему людей без семьи, послужил линейный график, созданный в городе Ёкосука, префектура Канагава, с населением около 360 000 человек.

Закон о кладбищах и захоронениях предусматривает, что в случае смерти человека, не имеющего родственников, ответственность за захоронение или кремацию несут местные органы самоуправления по месту смерти. В городе Ёкосука учёт таких останков ведётся с 1963 года. В 2015 году Китами Манабу, специалист по социальному обеспечению в этом городе, построил график изменений количества невостребованных останков с течением времени. Он обнаружил, что количество неопознанных останков с неустановленными родственниками ежегодно оставалось в пределах десяти, тогда как количество случаев, когда родственники отказывались забрать останки даже после того, как городская администрация связалась с ними после установления личности, резко возросло с 30 до 40, затем до 50 и, наконец, до 60 примерно во время краха Lehman Brothers (2008 год).

Этот график наглядно продемонстрировал проблему отсутствия семейной поддержки, с которой сталкивались работники социальных служб по всей Японии. Затем, в мае 2023 года, член Либерально-демократической партии поднял этот вопрос в парламенте, сославшись на этот график и другие доказательства, заявив, что это серьёзная проблема. Тогдашний премьер-министр Кисида Фумио отреагировал положительно, и в правительстве и правящей партии началось движение для решения проблемы. В июне 2026 года на пленарном заседании Палаты советников был принят закон о социальном обеспечении с поправками, усиливающий поддержку пожилых людей, не имеющих семейной поддержки, и была создана система поддержки повседневной жизни, госпитализации и выписки из больниц, а также административных процедур после смерти.

По оценкам Японского исследовательского института, число невостребованных останков по всей стране в 2023 году достигало примерно 42 000 в год. Эта проблема касается не только города Ёкосука, но уже ощущается по всей стране. Более того, трудности испытывают не только те, у кого нет родственников: аналогичные проблемы возникают и у тех, кто не может или не хочет полагаться на близких родственников. Поэтому я считаю, что с этого момента начнётся конкуренция между муниципалитетами в решении этих вопросов.

В городе Ямато префектуры Канагава вышедшие на пенсию сотрудники, знакомые с системой, были вновь приняты на работу в качестве «консультантов по планированию на случай смерти», предоставляя консультации гражданам. В ноябре 2024 года город Сидзуока начал независимую сертификацию предприятий, оказывающих поддержку в планировании на случай смерти. Совет социального обеспечения района Эдогава в Токио пытается удовлетворить потребности людей, желающих быть похороненными в пределах района, путём подготовки могил.

Город Ёкосука, являющийся пионером в этой области, реализует две программы планирования на случай смерти. Программа «Поддержка планирования на случай смерти» ориентирована на граждан с низким доходом и позволяет им заранее заключать договоры с похоронными бюро, а городская администрация контролирует выполнение этих договоров после смерти. Другая программа, «Регистрация планирования на случай смерти», предназначена для всех граждан и предполагает сбор информации из 11 пунктов, включая «контактную информацию на случай чрезвычайной ситуации», «семейного врача» и «местонахождение завещания/памятки о смерти».

Специалист по социальному обеспечению из Китами сказал: «Самое важное – это действия при жизни человека. Можно сказать, что решающее время – это период перед смертью».

Изменение взглядов на смерть и похоронные обычаи в Японии

Структура семьи в Японии изменилась, расширенные семьи уступают место нуклеарным, и решение не вступать в брак или не заводить детей – это личное дело каждого. Само собой разумеется, многие люди остаются одинокими по собственному выбору. Однако, независимо от обстоятельств, общество, в котором всё больше людей тихо умирают без присутствия кого-либо рядом и даже без надлежащих похорон, нельзя назвать здоровым.

Ожидается, что число «смертей в изоляции» достигнет пика в середине 2050-х – 2060-х годов, когда поколение второго бэби-бума (родившихся примерно в 1970-е годы) достигнет 80-летнего возраста. В Японии, которая сталкивается с сокращением населения и огромным бюджетным дефицитом, невозможно полностью возложить на правительство решение проблем, возникающих в результате одновременного роста смертности и изоляции, как с точки зрения людских ресурсов, так и бюджета. По этой причине в долгосрочной перспективе, вероятно, будет расти число ситуаций, которые поменяют взгляды японского народа на жизнь и смерть, их религиозные убеждения и порядок проведения похорон.

Похоронные обычаи меняются с 1990-х годов. Вместо традиционных семейных могил всё больше людей выбирают развеивание праха в океане или захоронение под деревьями, а недорогие, быстрые и скромные «семейные похороны» становятся обычным явлением. Япония по-прежнему сталкивается с проблемой привыкания к ситуации «общества с высокой смертностью» и с «индивидуализацией смерти».

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