Правительство Японии впервые признало Ормузский пролив международным: значение и возможные последствия

Правительство Японии впервые ясно дало понять, что считает Ормузский пролив одним из так называемых «международных проливов», в которых действует предусмотренный международным правом транзитный проход судов. Это представляется вполне естественным с учетом важности импорта энергоносителей, но, как отмечает автор, для Японии как морского государства данный шаг имеет очень важное значение в плане политики обеспечения национальной безопасности.

Зоны прохождения устанавливает ММО

Вследствие того, что в феврале текущего года Соединенные Штаты Америки и Израиль атаковали Иран, Ормузский пролив фактически оказался закрыт, и с тех пор периодически возникают ситуации, при которых нефтяные танкеры и другие суда не имеют возможности проходить через данный пролив.

Ормузский пролив имеет важное значение для международной логистики, будучи воротами в Персидский залив. Поскольку альтернативных маршрутов транспортировки недостаточно, положение серьёзно сказывается на таких странах, как Япония, импортирующих необходимые им энергоносители, в частности, сырую нефть и сжиженный природный газ (*1).

С северной стороны прибрежным государством Ормузского пролива является Иран, а с южной стороны – Оман (его эксклав – полуостров Мусандам выходит к Ормузскому проливу). Ширина Ормузского пролива в самой узкой части составляет около 21 морской мили, и установление как Ираном, так и Оманом своих территориальных морских вод в 12 морских миль с каждой стороны, повлекло бы ситуацию, при которой посередине пролива имеется узкая срединная часть акватории, на которой сходились бы притязания обеих стран на территориальные воды. Соответственно, обе страны считали воды севернее срединной линии иранскими территориальными водами, а воды южнее срединной линии – территориальными водами Омана. При этом суда, проходящие Ормузским проливом, должны следовать коридорами движения, установленными Международной морской организацией, а поскольку в иранских территориальных водах имеются мели, эти коридоры установлены южнее срединной линии – в оманских территориальных водах.



Зона с раздельными коридорами для прохода судов в Ормузском проливе, установленная Международной морской организацией (взято с веб-сайта ММО)

Международные проливы и право транзитного прохода

Хотя Иран и Оман заявляют о том, что Ормузский пролив является их территориальными водами, данный пролив является международным в том смысле, что в проливе допускается транзитный проход в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Конвенция ООН по морскому праву утверждает право транзитного прохода, позволяющее осуществлять «свободу судоходства и полета» с целью «непрерывного и быстрого транзита через пролив судов (включая военные корабли и суда государственных органов всех стран) между одной частью открытого моря или исключительной экономической зоны и другой частью открытого моря или исключительной экономической зоны. Хотя транзитный проход через международные проливы должен подчиняться определенным правилам, вместе с тем он гарантирует свободу прохода и для него отсутствует условие о безвредном проходе, действующее в обычных территориальных водах. Статья 44 Конвенции по морскому праву определяет, что граничащие с международными проливами прибрежные государства «не должны препятствовать транзитному проходу», не допускается и никакого «приостановления транзитного прохода». При прохождении через международный пролив отсутствует необходимость заранее уведомлять о проходе и заранее получать разрешения на проход от прибрежных государств, а также отсутствует необходимость уплачивать прибрежным государствам плату за проход.

Первое заявление Японии о статусе «международного пролива»

До сих пор на вопрос о том, подпадает ли Ормузский пролив под определение международного с точки зрения международного права в смысле, подтверждающем право прохода судов, правительство Японии избегало ясного ответа, мотивируя это тем, что «нашей стране сложно определенно это утверждать» ввиду отсутствия «достаточного опыта государственной практики применения» (29 мая 2014 года, из выступления начальника Департамента международного права МИД Японии на заседании Комитета по внешней политике и обороне Палаты советников парламента).

Однако 13 мая текущего года на заседании Комитета по международным делам Палаты представителей министр иностранных дел Мотэги Тосимицу ясно высказался о том, что поскольку Ормузский пролив «в настоящее время является «проливом, используемым для международного судоходства», а также с учетом принятой Советом Безопасности ООН 11 марта резолюции номер 2817 (в которой говорится о важности уважения «права и свободы судоходства» в Ормузском проливе), «на основании международного права является международным проливом, к которому применяется транзитный проход».

После этого 22 мая на заседании Комитета по международным делам Палаты представителей начальник Департамента международного права Министерства иностранных дел заявил, что с учетом того, что Иран не является участником Конвенции ООН по морскому праву (Иран только подписал этот документ в 1982 году, но до сих пор не ратифицировал), «принимая во внимание накопившуюся в последние годы государственную практику и развитие юридической доктрины, имеет место переход ключевого содержания порядка транзитного прохода, определяемого Конвенцией ООН по морскому праву, в разряд обычного международного права».

Этим заявлением признается, что режим транзитного прохода через международные проливы стал частью обычного международного права, и подтверждается то, что Иран, не будучи участником Конвенции ООН по морскому праву, тоже должен признавать право транзитного прохода (*2).

Более того, в этот же день начальник Департамента международного права Министерства иностранных дел, говоря о том, могут или прибрежные государства международного пролива взимать плату за проход, изложил следующую позицию: «На основании международного права в международных проливах, где осуществляется транзитный проход, не допускается, чтобы прибрежные государства облагали иностранные суда платой за проход только на основании факта прохода» (выделено автором).

Пусть это и говорит о том, что взимание прибрежными государствами платы за проход нарушает международное право, поскольку в настоящий момент предпринимаются определенные попытки выстроить систему управления Ормузским проливом с участием нескольких государств, вместе с тем данная формулировка подразумевает и то, что взимание платы невозможно безусловно считать нарушением международного права в том случае, если плата взимается за обеспечение безопасности прохода, а также управление и контроль над морскими коридорами, меры по спасению и оказанию помощи и т. п.

О возможных последствиях для морской политики и политики обеспечения национальной безопасности Японии

Исходя из парламентских выступлений министра Мотэги и его подчиненных, в МИД согласны с тем, Ормузский пролив представляет собой международный морской пролив. Соответственно, в отношении этого пролива применим режим транзитного прохода, и для японского правительства тем самым созданы юридические основания требовать от правительства Ирана гарантировать свободу прохода через Ормузский пролив, что, в свою очередь, подразумевает недопустимость препятствования проходу судов, приостановки прохода и взимания платы за проход.

Принимая во внимание важность Ормузского пролива для Японии как страны, импортирующей энергоносители, ей выгодна возможность предъявлять требования с вышеизложенных юридических позиций. С другой стороны, если отвлечься от Ормузского пролива и обратить внимание на японские воды, имеются все основания утверждать, что признание Японией Ормузского пролива международным будет иметь для нее крайне важные и непосредственные последствия в плане собственной морской политики и политики обеспечения национальной безопасности.

Можно предположить, что правительство Японии в условиях фактической блокады Ормузского пролива пришло к заключению о том, что Ормузский пролив представляет собой международный пролив, всесторонне взвесив при этом весь обширный спектр различных условий, связанных определением международных проливов, и одновременно уделив особое внимание важности стабильных поставок энергоносителей.

Если же говорить о том, какие последствия влечет нынешнее определение пролива как международного для политики обеспечения национальной безопасности Японии, ввиду небольшого объема статьи ограничимся критериями, используемыми для определения международных проливов.

Географический критерий и критерий практического использования

Министр иностранных дел Мотэги в качестве оснований для принятия решения о признании пролива международным фактически использовал два разных критерия: географический – «Ормузский пролив расположен между открытыми водами либо исключительной экономической зоной в Оманском заливе и открытыми водами либо исключительной экономической зоной в Персидском заливе», и критерий практики использования – «в настоящее время используется как общий международный ресурс для международного судоходства в качестве жизненно важного коридора мировой логистики».

Эти два критерия для принятия решения проистекают из обоснований судебного вердикта Международного суда ООН от 9 апреля 1949 года по так называемому «Делу о проливе Корфу». Международный суд ООН решал, является ли акватория в пределах территориальных вод одной из стран обычными территориальными водами, или же подпадает под понятие пролива (международного пролива), в отношении которого действуют более сильные гарантии права прохода судов. Этот судебный орган постановил, что воды являются международным проливом, исходя из двух критериев: географического – данная акватория связывает одни открытые воды с другими открытыми водами, и практики использования – данные воды действительно используются для международного судоходства (с учетом не частоты проходов, но наличия установленного определенного объема прохода судов).

Эти критерии для принятия решений о том, являются ли те или иные воды международным проливом, будучи впервые определены в 1949 году вердиктом Международного суда ООН по делу о проливе Корфу, впоследствии были отражены в положениях Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 года, после чего преобразовались в определения Международной конвенции ООН по морскому праву, принятой в 1982 году.

У Японии есть целый ряд морских проливов, ширина которых в самом узком месте составляет менее 24 морских миль. К примеру, пролив Токара между островами Якусима и Кутиносима в префектуре Кагосима (шириной 22 морских мили), между островами Акусэкидзима и Кобадзима (18 миль), между островами Токуносима и Окиноэрабудзима (18 миль).

Критерии, которые правительство Японии использовало для признания Ормузского пролива международным, как уже отмечалось, выступают критерием международного права общеприменимого характера. Соответственно, данные критерии применимы и при решениях о том, являются ли международными проливами японские воды. До сих пор правительство Японии придерживалось расплывчатой позиции по поводу применимости этих правил и, как следствие, по вопросу о том, являются ли все эти места международными проливами.

Проход через пролив Токара кораблей ВМФ КНР

Пролив Токара располагается в зоне морского течения Куросио. Это течение проходит в акватории между Тайванем и самым западным японским островом Ёнагуни, после чего входит в Восточно-Китайское море, в Восточно-Китайском море следует в северо-восточном направлении вдоль склона континентального шельфа, проходит через пролив Токара в Тихий океан, где движется в восточном направлении вдоль южных берегов Японии. Течение Куросио – быстрое, многоводное, широкое и глубокое – проходит по глубоководным акваториям. Пролив Токара лучше подходит для прохода подводных лодок в подводном положении, чем другие проливы, связывающие Восточно-Китайское море с Тихим океаном, такие как, к примеру, пролив Мияко или пролив Осуми, имеющие статус «особых зон» (см. примечание *2).

С июня 2016 года корабли Военно-морских сил Китайской Народной Республики (корабли для сбора разведданных, гидрографические суда и т. п.) неоднократно проходили проливом Токара, который находится в пределах японских территориальных вод. Правительство Китая заявляет, что Токара является проливом, используемым для международного судоходства, и по международному праву он соответствует международному проливу, где действует порядок международного транзитного прохода.

Признание этих утверждений будет означать, что в проливе Токара с юридической точки зрения будет допускаться проход подводных лодок в подводном положении. Такая трактовка проистекает из того, что Конвенция ООН по морскому праву (статья 20) обязывает подводные лодки, следующие морскими территориальными водами, проходить через них в надводном положении. А для международных проливов аналогичная обязанность не установлена. Кроме того, над международными проливами возможны свободные полеты авиации. Воздушное пространство над международным проливом является воздушным пространством прибрежных государств, однако пролет через него не рассматривается как нарушение их воздушного пространства, как это было бы в случае обычного воздушного пространства государства.

Фотография к заголовку: суда, стоящие в Ормузском проливе вблизи оманского портового города Хасаб, 17 мая 2026 г. (© AFP / Jiji Press)