Фрегат по технологии «стелс» с малым экипажем типа «Могами» (FFM): гордость Морских сил самообороны и средство поддержки партнерства Японии со странами-единомышленниками

Военно-морские силы Австралии выбрали японский фрегат типа «Могами» в качестве своего многоцелевого фрегата нового поколения. В Австралии по достоинству оценили его высокие характеристики, в числе которых снижение демаскирующих факторов «стелс» и малочисленность экипажа. Поскольку большой интерес к приобретению таких кораблей проявляет и Новая Зеландия, они начинают играть важную роль на пути к расширению оборонного партнерства Японии со странами-единомышленниками.

Решение ВМС Австралии приобрести корабли серии FFM

«До сих пор оборона Японии на 95% обеспечивалась за счет собственных сил, а также альянса с США. Теперь же, когда в отношении приверженности Соединенных Штатов двустороннему альянсу все больше неясности, необходимо еще больше наращивать собственные оборонные усилия Японии и одновременно повышать значение сотрудничества со странами-единомышленниками. Так пояснил сложившуюся ситуацию в конце прошлого финансового года высокопоставленный правительственный чиновник, связанный с оборонной политикой действующего кабинета под руководством премьер-министра Такаити Санаэ. Его слова весьма ярко иллюстрируют то, что партнерские отношения со странами-единомышленниками сейчас начинают занимать в японской оборонной политике более важное место, чем когда-либо прежде.

Особенно важную роль в этом партнерстве Японии с единомышленниками играют фрегаты обновленной серии FFM, которые, помимо функциональной универсальности, отличает малочисленность экипажа, производство по технологии снижения демаскирующих признаков «стелс», совместимость с ВМС США, а также сравнительно невысокая стоимость. В августе 2025 года новые фрегаты FFM — усовершенствованный вариант типа «Могами» — были выбраны Австралией для своих военно-морских сил в качестве многофункционального фрегата нового поколения. При этом японское предложение обошло кандидатов-соперников из Германии, Южной Кореи, Испании и других стран. Это привлекло большое внимание как в Японии, так и за рубежом, поскольку впервые после смягчения Трех принципов передачи оборонного оборудования и технологий было принято решение о передаче за рубеж оборонного оборудования, обладающего летальными возможностями.



Фрегат «Могами» (FFM-1) Морских сил самообороны (источник: веб-сайт Морских сил самообороны Японии)



Фрегат «Юбэцу» (FFM-8) Морских сил самообороны (источник: веб-сайт Морских сил самообороны Японии)

Однако важность кораблей серии FFM не ограничивается только их выдающимися характеристиками и тем, что они символизируют разворот в японской политике оборонного производства. Если взглянуть на эти корабли шире – от разработки и закупки вплоть до практического использования, то становится ясно, насколько глубоко данная серия как таковая связана с партнерством Японии со странами-единомышленниками. На корабли серии FFM возложена важная роль, состоящая в том, что за их счет Япония не только усиливает собственный оборонный потенциал в условиях ограниченных ресурсов, но вместе с тем расширяет сотрудничество в области обороны с теми странами, с которыми она разделяет общие взгляды.

Разработка исходя из необходимости реагировать на ситуации «серой зоны»

Чтобы понять, каковы фрегаты серии FFM, следует рассмотреть условия, на фоне которых разрабатывали эти корабли. Первый тип кораблей серии FFM — «Могами» — был задуман в рамках Основных положений программы национальной обороны 2013 года, в которых особое внимание уделялось реагированию на ситуации «серой зоны». Тогда, на фоне таких факторов как появление морского пиратства и активизация морской деятельности Китая, японское правительство выработало политику сдерживания действий оппонентов посредством постоянного наблюдения и отслеживания, а также проведения регулярных тренировок и учений. Для этого было необходимо наращивать объем операций, выполняемых кораблями сопровождения, но Морские силы самообороны не располагали достаточным количеством таких кораблей даже для выполнения в достаточной мере повседневных задач. В этот момент и был выработан курс, с одной стороны, на снижение заданного количества минных тральщиков, не подходящих для выполнения такого рода задач, а с другой – на обеспечение возможности выполнять функции тральщиков новыми фрегатами и увеличение посредством такого подхода количества имеющихся в распоряжении кораблей сопровождения. В результате и родился тип «Могами», приоритет при разработке которого отдавался выполнению рутинных задач и снижению затрат.

Но в обновленных Основных положениях программы национальной обороны 2018 года – года, предшествовавшего началу строительства, при сохранении акцента на ситуации «серой зоны» произошло смещение политики в направлении осознания необходимости обзавестись оборонным потенциалом на случай конфликтов высокой интенсивности. В трех основных документах стратегии национальной обороны 2022 года акцент еще более сместился на конфликты высокой интенсивности. Соответственно, возможности, пригодные не только для выполнения повседневных задач, но и для ведения боевых действий в условиях конфликта высокой интенсивности. В результате строительство первоначально запланированных 22 фрегатов типа «Могами» было ограничено двенадцатью единицами, а в 2023 году было объявлено о планах вместо них закупить 12 новых фрегатов FFM.

Первый прецедент «плана-оферты» для фрегатов

Итак, серия FFM появилась вследствие возникшей необходимости из соображений национальной обороны, но выдающимся дизайном она во многом обязана опыту, полученному посредством партнерских отношений со странами-единомышленниками. При выборе фрегатов типа «Могами» впервые при закупке кораблей этого класса был применен метод конкурса проектных предложений. Фоном для этого послужил ряд факторов, самым важным среди которых был опыт, полученный во время предложения Австралии приобрести подводные лодки типа «Сорю». В 2015 году, когда Япония участвовала в отборе подводной лодки следующего поколения, который проводила Австралия, австралийская сторона прибегла к подходу, при котором с целью стимулировать оригинальный подход среди претендентов она не стала заранее выставлять подробные спецификации подлодки, предложила участникам представить не только проект самой подводной лодки, но и предложения по управлению программой и организации строительства, включая постройку в Австралии. Это очень напоминает впоследствии принятый Министерством обороны Японии метод «плана-оферты». И хотя в случае с субмаринами Япония в итоге проиграла в процессе отбора, благодаря полученному опыту в национальном Министерстве обороны осознали действенность такого подхода, а в результате метод «плана-оферты» применили и в случае с типом «Могами», а в дальнейшем – с обновленной серией FFM.

Без такого подхода серия FFM вряд ли смогла бы удостоиться столь высоких отзывов, какие она получает сегодня. В прошлом при строительстве фрегатов Министерство обороны использовало метод, при котором сначала утверждались требуемые функции и базовый проект, после чего судостроительные компании вели ценовую борьбу посредством тендера, из-за чего возможности предприятий блеснуть своими технологическими наработками и искусностью проектирования оказывались ограничены. Метод «плана-оферты», напротив, снимает все эти ограничения, что и побуждает участников делать более выдающиеся предложения. Компания Mitsubishi Heavy Industries, сыгравшая главную роль в разработке серии FFM, помимо знаний в области радарных технологий и проектирования малозаметности, накопленных в своем авиационном подразделении, задействовала и знания о комплексных системных технологиях, обретенные при разработке космических ракет. Технологии автоматизации, позволяющие снижать численность экипажа, круговая планировка командного поста, – все это плоды такого творческого подхода.

Так опыт, накопленный при попытке предложения Австралии приобрести подводные лодки, изменил подход самой Японии к закупке фрегатов и обернулся рождением типа «Могами». Далее обновленная серия FFM, которая появилась благодаря продолжению этого успешного подхода, привела к нынешней передаче оборонного оборудования Австралии.

Снижение численности экипажа как возможность для партнерства с единомышленниками

Родившаяся таким образом серия FFM играет важную роль и в формировании партнерских отношений со странами-единомышленниками в условиях, когда Морские силы самообороны ограничены как в личном составе, так и в количестве кораблей.

В повседневной работе к Морским силам самообороны обычно предъявляются два требования. Первое состоит в том, чтобы, наряду с постоянным выполнением операций по наблюдению и надзору, посредством совместных учений и деятельности по демонстрации присутствия сдерживать возникновение ситуаций «серой зоны» и вооруженных конфликтов. Еще одно – даже при относительно невысокой вероятности возникновения быть готовыми к конфликту высокой интенсивности, который чреват огромными потерями в случае, если он все-таки возникнет. Морским силам самообороны приходится распределять ограниченный бюджет, личный состав, корабли и время на выполнение двух этих требований.

Однако совместные учения со странами-единомышленниками и деятельность по демонстрации присутствия сопряжены с немалой нагрузкой. Поскольку при развертывании в Индо-Тихоокеанском регионе или направлении на учения в Австралию в отдельные годы фрегаты находятся в зарубежном развертывании более полугода, в течение всего этого времени данный корабль и его экипаж невозможно задействовать для выполнения других обязанностей или мер боевой подготовки. В результате оказываются ограничены ресурсы, которые можно было бы направить на тренировки и учения по сценариям конфликта высокой интенсивности.

Серия FFM вносит существенный вклад в ослабление остроты данной дилеммы. Будучи подготовлены к дальним походам и обладая ограниченной зависимостью от кораблей снабжения, имея возможность подолгу находиться за рубежом, управляемые малочисленным экипажем, эти корабли позволяют, в числе прочего, ограничить нагрузку на личный состав, с нехваткой численности которого сталкиваются Морские силы самообороны. К тому же закупка большого числа однотипных кораблей позволяет рассчитывать на повышение эффективности обучения личного состава, снабжения и материально-технического обслуживания. Возложение такого рода задач на серию FFM позволяет больше распределять особо высокофункциональные боевые корабли, и в первую очередь те, которые оснащены системой «Иджис», на учения и тренировки по отработке сценариев обороны самой Японии. Отражением такого распределения ролей можно считать и то, что при реорганизации Морских сил самообороны фрегаты типа «Могами» были включены не в состав надводных боевых групп, основу которых составляют высокоэффективные боевые корабли, а в патрульно-оборонительные группы вместе с ракетными катерами и патрульными кораблями.

Не будь серии FFM, Морским силам самообороны, вероятно, пришлось бы столкнуться с еще большей остротой дилеммы распределения сил и средств между повседневным партнерством со странами-единомышленниками и подготовкой на случай конфликта высокой интенсивности. Несмотря на вероятное наличие проблемы чрезмерной нагрузки на каждого члена экипажа ввиду его малочисленности, серия FFM выполняет важную роль в решении сложной задачи по эффективному распределению личного состава и корабельных ресурсов для совмещения повседневного сотрудничества со странами-единомышленниками с подготовкой к возможному вооруженному конфликту.

Укрепление военно-морских сил стран-единомышленников через передачу оборонного оборудования

Серия FFM обладает потенциалом смягчения остроты структурных затруднений, с которыми сталкиваются не только Морские силы самообороны Японии, но и ВМС стран-единомышленников. ВМС Австралии, планирующие приобрести 11 кораблей обновленной серии FFM, столкнулись с двумя основными сложностями.

Во-первых, из-за ограниченных кораблестроительных мощностей Австралия не может эффективно преобразовывать такие ресурсы, как оборонный бюджет, в реальный военно-морской потенциал. Несмотря на то, что Австралия обладает определенными возможностями строительства боевых кораблей, их постройка требует больших расходов и времени, как это видно в случае с фрегатами «Хантер». В противоположность этому, тип «Могами» изначально планировался с большим вниманием к сдерживанию расходов на постройку, и хотя закупочная цена новых фрегатов FFM выросла, ожидается снижение затрат на протяжении всего их жизненного цикла. Вдобавок, поскольку строить их можно за сравнительно короткие сроки, это позволяет гораздо быстрее оборачивать вкладываемые ресурсы в реальный военно-морской потенциал.

Вторая сложность – острая нехватка личного состава. Обновленные корабли FFM могут управляться гораздо меньшим экипажем, нежели прежние корабли такой же величины. Поэтому и для Военно-морских сил Австралии, испытывающих трудности с обеспечением наличия личного состава точно так же, как Морские силы самообороны, такие корабли являются действенной альтернативой, позволяющей обеспечивать необходимое количество боевых кораблей при ограниченных человеческих ресурсах. С аналогичными задачами сталкивается и Новая Зеландия, проявляющая интерес к обновленной серии FFM.

Конечно, это не значит, что корабли серии FFM являются оборонным оборудованием, подходящим для всех стран-единомышленников Японии. Но для стран, которым необходимо наращивать военно-морской потенциал как в количественном, так и в качественном отношении при ограниченных возможностях кораблестроения и обеспечения личным составом, они являются действенным вариантом. Поставки таких кораблей не только укрепляют связи с Японией в области национальной обороны, но и позволяют смягчить остроту ограничения возможностей, с которым сталкиваются страны-единомышленники, что, в свою очередь, ведет к усилению их военно-морского потенциала. В конечном счете, это позволяет рассчитывать на эффект повышения сдерживающего потенциала и стабильности всего региона в целом.

Будущее партнерства со странами-единомышленниками

Впредь важность партнерства со странами-единомышленниками в политике национальной обороны Японии будет только возрастать, и, по всей вероятности, без взаимодействия с ними национальную оборону Японии будет просто трудно представить. В этих условиях серия FFM может стать важным средством реализации этого курса.

Корабли серии FFM обладают ограниченной величиной и возможностями, если ставить их в ряду всех надводных боевых кораблей. Их ценность, скорее, состоит в том, что, наряду с поддержкой деятельности по демонстрации присутствия и проведения совместных учений со странами-единомышленниками, они позволяют усилить военно-морской потенциал стран-единомышленников посредством передачи оборонного оборудования. В условиях, когда по поводу вовлеченности Соединенных Штатов в региональные дела появляется все больше неясности, серия FFM может сыграть важную роль в том, чтобы страны-единомышленники в Индо-Тихоокеанском регионе взаимно дополняли возможности друг друга и формировали «совместный потенциал сдерживания».

В этом смысле корабли серии FFM — не просто фрегаты. Выходя за рамки боевых возможностей отдельного корабля, связывая воедино собственный оборонный потенциал Японии с возможностями стран-единомышленников, они выступают стратегической платформой для перехода к общерегиональному потенциалу сдерживания.

Фотография к заголовку: Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро (в переднем ряду справа) и заместитель премьер-министра (и по совместительству министр обороны) Австралии Ричард Марлз (в переднем ряду слева) после подписания меморандума об экспорте кораблей типа «Могами» в ходе визита Коидзуми в Мельбурн, 18 апреля 2026 г. (© AFP/Jiji Press)