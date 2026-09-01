Бывший министр цифровых технологий Макисима: «Председателя МУС Аканэ следует защитить»

Международный уголовный суд (МУС) под председательством Аканэ Томоко является центром международного сообщества, призванным отстаивать верховенство права. Хотя Соединённые Штаты, включившие Аканэ в свой санкционный список, являются союзником Японии, Япония должна твёрдо заявить о своей позиции.

Произошло то, что никогда не должно было случиться

Международный уголовный суд (МУС) имеет огромное значение в продвижении верховенства права в противовес верховенству силы во всём мире. Япония последовательно подчеркивала важность МУС. Каждый раз, когда председатель Аканэ возвращалась в Японию, она встречалась с несколькими членами парламента и уже давно высказывала опасения, что может подвергнуться санкциям. После заявления США 18 августа я почувствовала, что этот день всё-таки настал, и произошло то, чего никогда не должно было случиться.

Утром 19 августа по японскому времени я опубликовала на X сообщение о том, что «санкции США нельзя игнорировать» и «нестабильность независимости МУС является серьёзной проблемой для международного сообщества». В ответ многие прокомментировали, что МУС не следует расформировывать и что председателя Аканэ следует защитить. Я считаю, что в японском обществе в целом много людей, разделяющих мои взгляды.

Некоторые задаются вопросом: «Следует ли защищать председателя МУС только потому, что она японка?». Конечно, это не ограничивается вопросом о её гражданстве. Однако Япония ставит перед собой политическую цель увеличить число японских граждан среди сотрудников, работающих в международных организациях, особенно на важных должностях. Если Япония поддерживает выборы человека, занявшего важную должность председателя, а затем санкции США помешают Японии поддержать этого человека, то возникает вопрос – а кто захочет возглавить международную организацию в будущем? Это также и необходимый вопрос дипломатической стратегии.



Аканэ Томоко, председатель Международного уголовного суда (МУС), которая была внесена в санкционный список администрации Трампа, принимает участие в онлайн-пресс-конференции, организованной Японским национальным пресс-клубом (26 августа 2026 г., Kyodo Images)

Национальная безопасность и верховенство права не являются предметом компромисса

Комментарий «Я сожалею об этом» от премьер-министра Такаити Санаэ, сделанный 19 августа, подвергся критике за чрезмерную сдержанность, отчасти из-за неудачного перевода на английский язык (unfortunate). Однако её чёткое заявление от 25 августа о том, что «эти меры (санкции США) несовместимы с позицией Японии», было встречено с одобрением. В Японии невозможно обсуждать безопасность, не упоминая Соединённые Штаты, но безопасность и верховенство права не являются взаимоисключающими понятиями. Даже с союзниками бывают ситуации, когда необходимо сказать то, что нужно сказать.

Анализируя заявления американской стороны, я считаю, что в них присутствует ряд вводящих в заблуждение логических структур. В США высказываются опасения, что «американские солдаты могут быть арестованы Международным уголовным судом», но это на самом деле маловероятно. В армии США есть военные трибуналы, и функционирует судебная система. МУС играет лишь вспомогательную роль. Если в США недостаточно понимания деятельности МУС, и если в заявлениях встречаются логические несоответствия, Японии следует сотрудничать с другими странами для предоставления исчерпывающих объяснений.

В Соединённых Штатах внутренняя политика, особенно выборы, часто связана с внешней политикой и политикой безопасности. Мы должны учитывать это при сборе информации, её анализе и соответствующем реагировании на ситуацию. Европа отлично справляется с поддержанием организации МУС.

Главный офис МУС находится в Гааге, Нидерланды. Правительство Нидерландов уже приняло меры для обеспечения безопасности председателя Аканэ. 26 августа я посетила посольство Нидерландов в Токио вместе с членом Палаты представителей Идэ Ёсэем, чтобы выразить благодарность послу Хиллесу Бесхоор Плугу и подтвердить наше дальнейшее сотрудничество.

«Верховенство права» в японском образовании

До объявления санкций, во время моей деловой поездки в Нидерланды, я слышала, что судьи МУС, возвращаясь в свои страны, рискуют быть задержанными, если они проезжают транзитом через государства, не являющиеся членами МУС и критикующие эту организацию, что затрудняет им даже путешествия на самолёте. Директор Аканэ больше не может въехать в Соединённые Штаты или присутствовать на Генеральной Ассамблее ООН. Даже при возвращении в Японию ей, возможно, придётся лететь прямым рейсом из Нидерландов, стараясь при этом не приземляться нигде.

По стечению обстоятельств, темой ежегодного конкурса эссе по международной политике и дипломатии, проводимого Международным бюро Либерально-демократической партии в этом году, стало «верховенство права». Это было ещё до введения санкций, но работы представил широкий круг людей, от учеников средних школ до аспирантов и работающих взрослых. Один старшеклассник в своём эссе упомянул, что и председатель Международного уголовного суда (МУС), и председатель Международного суда (МС) – японцы. Когда мы пригласили победителей на встречу 15 июля для обмена идеями, я с удивлением узнала, что «верховенство права» – часто встречающаяся тема на вступительных экзаменах в престижные частные средние школы.

Тот факт, что санкции против председателя Аканэ получили широкое освещение в новостях, безусловно, способствовал лучшему пониманию важности верховенства права для национальных интересов Японии.

Интервьюер: Кога Осаму, исполнительный директор Nippon.com

Фотографии: Номура Кадзуюки

Фотография к заголовку: Макисима Карэн, депутат Палаты представителей