Похищение граждан Японии Северной Кореей: хронология событий

Похищение граждан Японии Северной Кореей: хронология событийПолитика Общество
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Ёкота Сигэру, отец похищенной Ёкоты Мэгуми, умер 5 июня 2020 года в возрасте 87 лет. Ранее он возглавлял Ассоциацию семей жертв, похищенных Северной Кореей, и в этой роли он путешествовал по всей Японии со своей женой Саки, призывая к решению проблемы похищенных. Северная Корея похищала японских граждан в 1970-е и 1980-е годы.
В 2002 году пятеро похищенных были возвращены в Японию после визита премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро в Северную Корею в том же году. Затем в 2004 году к ним в Японию приехало восемь членов их семей. С тех пор, однако, никакого дополнительного существенного прогресса достигнуто не было. Здесь мы рассмотрим основные события, касающиеся проблемы похищений.
|Ноябрь 1977
|Ёкота Мэгуми пропадает по дороге домой из средней школы в Ниигате, преф. Ниигата (с конца 1970-х до начала 1980-х годов происходит ряд похищений японцев)
|Март 1997
|Создание Ассоциации семей жертв, похищенных Северной Кореей
|Май 1997
|Правительство Японии впервые заявляет о «большой вероятности» того, что 10 японцев, включая Ёкоту Мэгуми, были похищены Северной Кореей
|Сентябрь 2002
|Премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро посещает Северную Корею. Затем лидер северной Кореи Ким Чен Ир признаёт проблему похищения, существование которой он отрицал в течение многих лет, и приносит извинения. Ким заявляет, что восемь из похищенных уже умерли, а пятеро остались живы.
|Октябрь 2002
|Пятеро похищенных возвращаются в Японию: Тимура Ясуси и его жена Фукиэ, Хасуикэ Каору с женой Юкико, и Сога Хитоми
|Май 2004
|Премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро вновь посещает Северную Корею, пятеро детей семей Хасуикэ и Тимура воссоединились со своими родителями в Японии
|Июль 2004
|Американский муж Сога Хитоми Чарльз Дженкинс и двое их детей воссоединились с ней в Японии
|Ноябрь 2004
|Консультации на рабочем уровне между Японией и Северной Кореей проводятся в Пхеньяне. Северная Корея передаёт предполагаемые останки Ёкоты Мэгуми, но правительство Японии в декабре на основании судебных доказательств определяет, что эти останки не принадлежали ей
|Октябрь 2006
|Северная Корея проводит испытание ядерного оружия. В ответ правительство Японии вводит санкции, которые включают в себя полный запрет на импорт из Северной Кореи
|Август 2008
|Консультации на рабочем уровне между Японией и Северной Кореей проводятся в Шеньяне, Китай. Северная Корея обещает вновь расследовать проблему похищений
|Май 2009
|Северная Корея проводит второе ядерное испытание
|Декабрь 2011
|Смерть Ким Чен Ира
|Апрель 2012
|Ким Чен Ын официально становится новым лидером Северной Кореи
|Март 2013
|Северная Корея проводит третье ядерное испытание
|Март 2014
|Родители Йокоты Мегуми встречаются с ее дочерью Ким Юн-гён в Улан-Баторе, Монголия
|Май 2014
|Проведены межправительственные консультации между Японией и Северной Кореей. Итоговое Стокгольмское соглашение включает в себя обещание Северной Кореи провести повторное расследование вопроса о похищении
|Январь 2016
|Северная Корея проводит четвёртое ядерное испытание
|Февраль 2016
|Северная Корея объявляет о полном прекращении расследования вопроса о похищении
|Сентябрь 2016
|Северная Корея проводит пятое ядерное испытание
|Ноябрь 2017
|Президент США Дональд Трамп посещает Японию, где встречается с членами семьи похищенных
|Апрель 2018
|Президент Южной Кореи Мун Чжэ-ин поднимает вопрос о похищенных японцах во время саммита с лидером Северной Кореи. В ответ Ким Чен Ын говорит президенту Муну, что готов обсудить этот вопрос с Японией
|Июнь 2018
|Первый саммит между США и Северной Кореей состоялся в Сингапуре
|Февраль 2019
|Второй саммитмежду США и Северной Кореейсостоялся в Ханое, Вьетнам
|Февраль 2020
|Скончалась Аримото Каёко, мать похищенной Аримото Кэйко
|Июнь 2020
|Скончался Ёкота Сигэру, отец похищенной Ёкоты Мэгуми. Он был бывшим руководителем Ассоциации семей жертв, похищенных Северной Кореей
Создано Nippon.com на основе информации Штаба по проблеме похищений, правительства Японии и сообщений СМИ
Фотография к заголовку: Пять похищенных японцев возвращаются в Японию на зафрахтованном правительством самолёте в октябре 2002 года (© Jiji)
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