Похищение граждан Японии Северной Кореей: хронология событий

Обзор ключевых событий, связанных с похищениями японских граждан Северной Кореей в конце 1970-х и начале 1980-х годов.

Ёкота Сигэру, отец похищенной Ёкоты Мэгуми, умер 5 июня 2020 года в возрасте 87 лет. Ранее он возглавлял Ассоциацию семей жертв, похищенных Северной Кореей, и в этой роли он путешествовал по всей Японии со своей женой Саки, призывая к решению проблемы похищенных. Северная Корея похищала японских граждан в 1970-е и 1980-е годы.

В 2002 году пятеро похищенных были возвращены в Японию после визита премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро в Северную Корею в том же году. Затем в 2004 году к ним в Японию приехало восемь членов их семей. С тех пор, однако, никакого дополнительного существенного прогресса достигнуто не было. Здесь мы рассмотрим основные события, касающиеся проблемы похищений.

Ноябрь 1977 Ёкота Мэгуми пропадает по дороге домой из средней школы в Ниигате, преф. Ниигата (с конца 1970-х до начала 1980-х годов происходит ряд похищений японцев) Март 1997 Создание Ассоциации семей жертв, похищенных Северной Кореей Май 1997 Правительство Японии впервые заявляет о «большой вероятности» того, что 10 японцев, включая Ёкоту Мэгуми, были похищены Северной Кореей Сентябрь 2002 Премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро посещает Северную Корею. Затем лидер северной Кореи Ким Чен Ир признаёт проблему похищения, существование которой он отрицал в течение многих лет, и приносит извинения. Ким заявляет, что восемь из похищенных уже умерли, а пятеро остались живы. Октябрь 2002 Пятеро похищенных возвращаются в Японию: Тимура Ясуси и его жена Фукиэ, Хасуикэ Каору с женой Юкико, и Сога Хитоми Май 2004 Премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро вновь посещает Северную Корею, пятеро детей семей Хасуикэ и Тимура воссоединились со своими родителями в Японии Июль 2004 Американский муж Сога Хитоми Чарльз Дженкинс и двое их детей воссоединились с ней в Японии Ноябрь 2004 Консультации на рабочем уровне между Японией и Северной Кореей проводятся в Пхеньяне. Северная Корея передаёт предполагаемые останки Ёкоты Мэгуми, но правительство Японии в декабре на основании судебных доказательств определяет, что эти останки не принадлежали ей Октябрь 2006 Северная Корея проводит испытание ядерного оружия. В ответ правительство Японии вводит санкции, которые включают в себя полный запрет на импорт из Северной Кореи Август 2008 Консультации на рабочем уровне между Японией и Северной Кореей проводятся в Шеньяне, Китай. Северная Корея обещает вновь расследовать проблему похищений Май 2009 Северная Корея проводит второе ядерное испытание Декабрь 2011 Смерть Ким Чен Ира Апрель 2012 Ким Чен Ын официально становится новым лидером Северной Кореи Март 2013 Северная Корея проводит третье ядерное испытание Март 2014 Родители Йокоты Мегуми встречаются с ее дочерью Ким Юн-гён в Улан-Баторе, Монголия Май 2014 Проведены межправительственные консультации между Японией и Северной Кореей. Итоговое Стокгольмское соглашение включает в себя обещание Северной Кореи провести повторное расследование вопроса о похищении Январь 2016 Северная Корея проводит четвёртое ядерное испытание Февраль 2016 Северная Корея объявляет о полном прекращении расследования вопроса о похищении Сентябрь 2016 Северная Корея проводит пятое ядерное испытание Ноябрь 2017 Президент США Дональд Трамп посещает Японию, где встречается с членами семьи похищенных Апрель 2018 Президент Южной Кореи Мун Чжэ-ин поднимает вопрос о похищенных японцах во время саммита с лидером Северной Кореи. В ответ Ким Чен Ын говорит президенту Муну, что готов обсудить этот вопрос с Японией Июнь 2018 Первый саммит между США и Северной Кореей состоялся в Сингапуре Февраль 2019 Второй саммитмежду США и Северной Кореейсостоялся в Ханое, Вьетнам Февраль 2020 Скончалась Аримото Каёко, мать похищенной Аримото Кэйко Июнь 2020 Скончался Ёкота Сигэру, отец похищенной Ёкоты Мэгуми. Он был бывшим руководителем Ассоциации семей жертв, похищенных Северной Кореей

Создано Nippon.com на основе информации Штаба по проблеме похищений, правительства Японии и сообщений СМИ

Фотография к заголовку: Пять похищенных японцев возвращаются в Японию на зафрахтованном правительством самолёте в октябре 2002 года (© Jiji)

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