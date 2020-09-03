Три генеральных секретаря кабинета, ставших премьер-министрами с начала эпохи Хэйсэй: по сроку пребывания на посту Суга Ёсихидэ превосходит всех

Три генеральных секретаря кабинета, ставших премьер-министрами с начала эпохи Хэйсэй: по сроку пребывания на посту Суга Ёсихидэ превосходит всехПолитика
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Если говорить о политиках, которые более остальных находятся на виду общественности вслед за премьер-министром, то это прежде всего генеральный секретарь кабинета министров. Дважды в день на пресс-конференциях генерального секретаря кабинета министров он раскрывает основные направления политики правительства, выступая своего рода «пресс-секретарем» кабинета. Между тем работа, ориентированная вовне, является лишь частью его обязанностей – миссии, возложенные на генсека кабмина, многочисленны и разнообразны: согласование политики в министерствах и ведомствах, переговоры внутри кабинета министров, роль связного между премьер-министром и партиями, реагирование на кризисные ситуации и скандалы.
Генсека называют «фрейлиной премьер-министра» или его «правой рукой», и зачастую на этом посту оказываются близкие к премьер-министру политики влиятельных фракций, обладающие высокой способностью улаживать и договариваться. Временами они пользуются огромным влиянием в качестве «теневого премьера», но в большинстве своем это люди штабной работы, так что среди 29 человек, прошедших работу на посту генерального секретаря кабинета министров с начала эпохи Хэйсэй в 1989 году, премьер-министрами стали только трое: Обути Кэйдзо, Фукуда Ясуо и Абэ Синдзо.
Нынешний генсек кабинета министров Суга Ёсихидэ занимает эту должность со времени начала работы второго правительства под руководством Абэ – с 26 декабря 2012 года. Поддерживая Абэ, который стал абсолютным рекордсменом по продолжительности непрерывного пребывания на посту лидера, по состоянию на 1 сентября Суга, проработав генсеком кабмина 2807 дней, тоже с каждым днем продолжает обновлять исторический рекорд, оставив далеко позади всех своих предшественников на этом посту.
Суга родился старшим сыном в семье фермера в префектуре Акита и приехал в столицу по коллективному трудоустройству. Это рабочий человек, который закончил вуз и оплачивал расходы на обучение, зарабатывая на почасовых работах. Получив опыт работы в частном секторе, он стал секретарем бывшего министра внешней торговли и промышленности Оконоги Хикосабуро, после чего дважды избирался депутатом Городского законодательного собрания города Йокогама, а в 1996 году Суга впервые одержал победу на выборах в депутаты Палаты представителей. В составе первого кабинета министров под руководством Абэ Синдзо в 2006 году он находился на посту министра по общенациональным делам, местной автономии и связи.
В то время он был скорее неприметен. Взлет известности произошел после того, как именно он получил прозвище «дядюшка Рэйва»: Суга Ёсихидэ стал человеком, официально провозвестившим, как будет назваться календарная эпоха, наступившая с восшествием на престол нового императора.
Суга – очевидный фаворит на выборах кандидата на смену объявившему о выходе в отставку премьер-министра Абэ Синдзо. Станет ли он вслед за Абэ четвертым по счету политиком с опытом работы генсеком кабинета, занявшим пост премьер-министра?
Генеральный секретарь кабинета министров Суга – рекордсмен по пребыванию на посту
|Генсек кабмина
|Глава правительства
|Продолжительность пребывания на посту
|Суга Ёсихидэ
|Абэ
|2807 (к 1 сентября 2020 г.)
|Фукуда Ясуо
|Мори, Коидзуми
|1289
|Хори Сигэру
|Ёсида, Сато
|1258
|Готода Масахару
|Накасонэ
|1075
|Миядзава Киити
|Судзуки
|864
Примечание: Фукуда Ясуо работал генеральным секретарем кабмина при двух правительствах подряд, в то время как продолжительность нахождения на посту Хори Сигэру представляет собой сумму двух периодов в 1951-1952 годах и в 1968-1971 годах.
За всю историю конституционного правления на посту генсека кабинета министров побывала единственная женщина: Морияма Маюми работала на этом посту во время первого правительства Кайфу Тосики. Она вступила в эту должность вследствие скандала с предшественником, перейдя на нее с другого поста в составе кабинета – руководителя природоохранного ведомства того времени.
Генеральные секретари кабинета министров с начала эпохи Хэйсэй (зелёным выделены те, кто впоследствии стали премьер-министрами)
|Имя генсека кабинета министров
|Глава правительства
|Срок на посту
|Суга Ёсихидэ
|Абэ
|2012/12/26-2020
|Фудзимура Осаму (Демократическая партия)
|Нода Ёсихико
|2011/09/02-2012/12/26
|Эдано Юкио (Демократическая партия)
|Кан Наото
|2011/01/14-2011/09/02
|Сэнгоку Ёсито (Демократическая партия)
|Кан Наото
|2010/06/08-2011/01/14
|Хирано Хирофуми (Демократическая партия)
|Хатояма
|2009/09/16-2010/06/08
|Кавамура Такэо
|Асо Таро
|2008/09/24-2009/09/16
|Матимура Нобутака
|Фукуда Ясуо
|2007/09/26-2008/09/24
|Ёсано Каору
|Абэ
|2007/08/27-2007/09/26
|Сиодзаки Ясухиса
|Абэ
|2006/09/26-2007/08/27
|Абэ Синдзо
|Коидзуми
|2005/10/31-2006/09/26
|Хосода Хироюки
|Коидзуми
|2004/05/07-2005/10/31
|Фукуда Ясуо
|Мори/Коидзуми
|2000/10/27-2004/05/07
|Накагава Хидэнао
|Мори
|2000/07/04-2000/10/27
|Аоки Микио
|Обути / Мори
|1999/10/05-2000/07/04
|Нонака Хирому
|Обути Кэйдзо
|1998/07/30-1999/10/05
|Мураока Канэдзо
|Хасимото
|1997/09/11-1998/07/30
|Кадзияма Сэйроку
|Хасимото
|1996/01/11-1997/09/11
|Носака Кокэн (Социалистическая партия)
|Мураяма Томиити
|1995/08/08-1996/01/11
|Игараси Кодзо (Социалистическая партия)
|Мураяма Томиити
|1994/06/30-1995/08/08
|Кумагаи Хироси (Партия обновления Японии)
|Хата Цутому
|1994/04/28-1994/06/30
|Такэмура Масаёси (Новая партия «сакигакэ»)
|Хосокава Морихиро
|1993/08/09-1994/04/28
|Коно Ёхэй
|Миядзава Киити
|1992/12/12-1993/08/09
|Като Коити
|Миядзава Киити
|1991/11/05-1992/12/12
|Сакамото Мисодзи
|Кайфу Тосики
|1990/02/28-1991/11/05
|Морияма Маюми
|Кайфу Тосики
|1989/08/25-1990/02/28
|Ямасита Токуо
|Кайфу Тосики
|1989/08/10-1989/08/25
|Сиокава Масадзюро
|Уно Сосукэ
|1989/06/03-1989/08/10
|Обути Кэйдзо
|Такэсита Ватару
|1987/11/06-1989/06/03
Примечание: Фукуда Ясуо работал генеральным секретарем кабмина при двух правительствах подряд, в то время как продолжительность нахождения на посту Хори Сигэру представляет собой сумму двух периодов в 1951-1952 годах и в 1968-1971 годах.
(Статья на японском языке опубликована в мае 2019 г. Материал обновлен в части продолжительности срока пребывания на посту Суги Ёсихидэ по состоянию на 1 сентября 2020 года)
Фотография к заголовку: Jiji Press