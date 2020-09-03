Три генеральных секретаря кабинета, ставших премьер-министрами с начала эпохи Хэйсэй: по сроку пребывания на посту Суга Ёсихидэ превосходит всех

Должность генерального секретаря кабинета министров – это важный пост, требующий способности улаживать и согласовывать, а также немедленно реагировать на неожиданности. Генерального секретаря кабмина называют «правой рукой» главы правительства. В большинстве случаев генсеком кабмина становится политик влиятельной фракции с высокими способностями координировать работу. Из всех 28 генеральных секретарей кабинета министров с начала календарной эры Хэйсэй в 1989 году к настоящему времени премьер-министрами стали лишь трое. Увидим ли мы четвертого?

Если говорить о политиках, которые более остальных находятся на виду общественности вслед за премьер-министром, то это прежде всего генеральный секретарь кабинета министров. Дважды в день на пресс-конференциях генерального секретаря кабинета министров он раскрывает основные направления политики правительства, выступая своего рода «пресс-секретарем» кабинета. Между тем работа, ориентированная вовне, является лишь частью его обязанностей – миссии, возложенные на генсека кабмина, многочисленны и разнообразны: согласование политики в министерствах и ведомствах, переговоры внутри кабинета министров, роль связного между премьер-министром и партиями, реагирование на кризисные ситуации и скандалы.

Генсека называют «фрейлиной премьер-министра» или его «правой рукой», и зачастую на этом посту оказываются близкие к премьер-министру политики влиятельных фракций, обладающие высокой способностью улаживать и договариваться. Временами они пользуются огромным влиянием в качестве «теневого премьера», но в большинстве своем это люди штабной работы, так что среди 29 человек, прошедших работу на посту генерального секретаря кабинета министров с начала эпохи Хэйсэй в 1989 году, премьер-министрами стали только трое: Обути Кэйдзо, Фукуда Ясуо и Абэ Синдзо.

Нынешний генсек кабинета министров Суга Ёсихидэ занимает эту должность со времени начала работы второго правительства под руководством Абэ – с 26 декабря 2012 года. Поддерживая Абэ, который стал абсолютным рекордсменом по продолжительности непрерывного пребывания на посту лидера, по состоянию на 1 сентября Суга, проработав генсеком кабмина 2807 дней, тоже с каждым днем продолжает обновлять исторический рекорд, оставив далеко позади всех своих предшественников на этом посту.

Суга родился старшим сыном в семье фермера в префектуре Акита и приехал в столицу по коллективному трудоустройству. Это рабочий человек, который закончил вуз и оплачивал расходы на обучение, зарабатывая на почасовых работах. Получив опыт работы в частном секторе, он стал секретарем бывшего министра внешней торговли и промышленности Оконоги Хикосабуро, после чего дважды избирался депутатом Городского законодательного собрания города Йокогама, а в 1996 году Суга впервые одержал победу на выборах в депутаты Палаты представителей. В составе первого кабинета министров под руководством Абэ Синдзо в 2006 году он находился на посту министра по общенациональным делам, местной автономии и связи.

В то время он был скорее неприметен. Взлет известности произошел после того, как именно он получил прозвище «дядюшка Рэйва»: Суга Ёсихидэ стал человеком, официально провозвестившим, как будет назваться календарная эпоха, наступившая с восшествием на престол нового императора.

Суга – очевидный фаворит на выборах кандидата на смену объявившему о выходе в отставку премьер-министра Абэ Синдзо. Станет ли он вслед за Абэ четвертым по счету политиком с опытом работы генсеком кабинета, занявшим пост премьер-министра?

Генеральный секретарь кабинета министров Суга – рекордсмен по пребыванию на посту

Генсек кабмина Глава правительства Продолжительность пребывания на посту Суга Ёсихидэ Абэ 2807 (к 1 сентября 2020 г.) Фукуда Ясуо Мори, Коидзуми 1289 Хори Сигэру Ёсида, Сато 1258 Готода Масахару Накасонэ 1075 Миядзава Киити Судзуки 864

Примечание: Фукуда Ясуо работал генеральным секретарем кабмина при двух правительствах подряд, в то время как продолжительность нахождения на посту Хори Сигэру представляет собой сумму двух периодов в 1951-1952 годах и в 1968-1971 годах.

За всю историю конституционного правления на посту генсека кабинета министров побывала единственная женщина: Морияма Маюми работала на этом посту во время первого правительства Кайфу Тосики. Она вступила в эту должность вследствие скандала с предшественником, перейдя на нее с другого поста в составе кабинета – руководителя природоохранного ведомства того времени.

Генеральные секретари кабинета министров с начала эпохи Хэйсэй (зелёным выделены те, кто впоследствии стали премьер-министрами)

Имя генсека кабинета министров Глава правительства Срок на посту Суга Ёсихидэ Абэ 2012/12/26-2020 Фудзимура Осаму (Демократическая партия) Нода Ёсихико 2011/09/02-2012/12/26 Эдано Юкио (Демократическая партия) Кан Наото 2011/01/14-2011/09/02 Сэнгоку Ёсито (Демократическая партия) Кан Наото 2010/06/08-2011/01/14 Хирано Хирофуми (Демократическая партия) Хатояма 2009/09/16-2010/06/08 Кавамура Такэо Асо Таро 2008/09/24-2009/09/16 Матимура Нобутака Фукуда Ясуо 2007/09/26-2008/09/24 Ёсано Каору Абэ 2007/08/27-2007/09/26 Сиодзаки Ясухиса Абэ 2006/09/26-2007/08/27 Абэ Синдзо Коидзуми 2005/10/31-2006/09/26 Хосода Хироюки Коидзуми 2004/05/07-2005/10/31 Фукуда Ясуо Мори/Коидзуми 2000/10/27-2004/05/07 Накагава Хидэнао Мори 2000/07/04-2000/10/27 Аоки Микио Обути / Мори 1999/10/05-2000/07/04 Нонака Хирому Обути Кэйдзо 1998/07/30-1999/10/05 Мураока Канэдзо Хасимото 1997/09/11-1998/07/30 Кадзияма Сэйроку Хасимото 1996/01/11-1997/09/11 Носака Кокэн (Социалистическая партия) Мураяма Томиити 1995/08/08-1996/01/11 Игараси Кодзо (Социалистическая партия) Мураяма Томиити 1994/06/30-1995/08/08 Кумагаи Хироси (Партия обновления Японии) Хата Цутому 1994/04/28-1994/06/30 Такэмура Масаёси (Новая партия «сакигакэ») Хосокава Морихиро 1993/08/09-1994/04/28 Коно Ёхэй Миядзава Киити 1992/12/12-1993/08/09 Като Коити Миядзава Киити 1991/11/05-1992/12/12 Сакамото Мисодзи Кайфу Тосики 1990/02/28-1991/11/05 Морияма Маюми Кайфу Тосики 1989/08/25-1990/02/28 Ямасита Токуо Кайфу Тосики 1989/08/10-1989/08/25 Сиокава Масадзюро Уно Сосукэ 1989/06/03-1989/08/10 Обути Кэйдзо Такэсита Ватару 1987/11/06-1989/06/03

Примечание: Фукуда Ясуо работал генеральным секретарем кабмина при двух правительствах подряд, в то время как продолжительность нахождения на посту Хори Сигэру представляет собой сумму двух периодов в 1951-1952 годах и в 1968-1971 годах.

(Статья на японском языке опубликована в мае 2019 г. Материал обновлен в части продолжительности срока пребывания на посту Суги Ёсихидэ по состоянию на 1 сентября 2020 года)

Фотография к заголовку: Jiji Press