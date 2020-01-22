Поколение послевоенного бэби-бума, поколение мыльного пузыря и поколение ютори в Японии: кто они?

Вы тоже сокрушаетесь, что «современная молодёжь уже не та»? А в молодости слышали от окружающих: «Справятся ли с работой набранные в нынешнем году новички»? Каждое поколение – это зеркало своей эпохи.

Поколение «данкай» (год рождения 1947-1949)

Поколение первого послевоенного бэби-бума. Их юношеские годы пришлись на самый разгар студенческого движения. Они устроились на работу в период интенсивного экономического роста, в эпоху мыльного пузыря им было около 40 лет – самый трудоспособный возраст. Эти люди не понаслышке знают, что такое «рост экономики».

Термин «данкай» впервые появился в книге «Поколение-глыба» (Данкай-но сэдай) Сакаия Тайти, ныне покойного высокопоставленного чиновника Управления по планированию экономики. Когда вышла книга, он работал в Министерстве экономики и торговли. Ввиду своей многочисленности поколение данкай влияло не только на конъюнктуру в сфере найма и потребления, но и на государственную политику. В наши дни, в условиях низкой рождаемости, поколение данкай вступает в 75-летний возраст, в связи с чем прогнозируется резкий рост расходов на медицину и социальное обеспечение.

«Новое поколение» (год рождения 1960-1969)

Термин введён специалистом по экономической антропологии Куримото Синъитиро. В период поступления в вузы студенческое движение уже затихло, поэтому уровень их интереса к политике невысок. Их детство пришлось на период экономического роста, поэтому люди, родившиеся во время войны и знакомые с послевоенным дефицитом, вменяют им отсутствие стойкости и здравого смысла, а также избалованность. Сейчас это поколение вступило в 50-летний возраст и наступила их очередь осуждать современную молодежь за отсутствие стойкости.

Поколение мыльного пузыря (год рождения 1965-1969)

Эти люди трудоустраивались в период, когда вовлечённые в экономику мыльного пузыря предприятия стремились набрать побольше персонала. Реклама энергетического напитка с фразой «Сможешь работать 24 часа в сутки?» была крайне популярна. Длинный рабочий день ни у кого не вызывал сомнений, а корпоративные банкеты, выезды на гольф, маджонг и прочее общение вне рабочего времени стало общепринятым явлением.

В 1986 году вступил в действие Закон «О равных возможностях при трудоустройстве мужчин и женщин», изменивший жизнь женщин. Если раньше женщины после окончания старшей школы и двухлетнего колледжа устраивались на работу, а затем увольнялись в связи с вступлением в брак, то теперь им открылся новый путь – учиться в университете и работать наравне с мужчинами.

Поколение заморозки найма (год рождения 1971-1982)

Термин «период заморозки найма» впервые появился в 11-м номере «Журнала о трудоустройстве» за 1992 год, издаваемого компанией Recruit, а в 1994 году удостоился специальной премии «Неологизмы и популярные слова». Синоним – «потерянное поколение» (lost generation).

После краха мыльного пузыря в японской экономике началась длительная стагнация. Предприятия сократили набор персонала, и молодёжь, не имея возможности устроиться в штат, шла на временную работу или работу по контракту. Те, кому повезло попасть в штат, немедленно сталкивались с кризисом в компании, сокращением затрат и увольнениями.

Продолжая оставаться на низкооплачиваемой внештатной работе, это поколение вступило в возраст 35-45-лет, однако обзавестись семьями им так и не удалось. В этой связи правительство Японии решает принять меры по содействию трудоустройству.

Поколение второго бэби-бума (данкай джуниор, годы рождения 1971-1974)

Дети послевоенного поколения данкай, вторая волна бэби-бума в Японии. Являются составной частью «поколения заморозки найма».

Поколение ютори (год рождения 1987-2004)

Их школьные годы пришлись на период образовательной реформы, совершившей переход «от зазубривания к свободному обучению». Они предпочитают не зарабатывать деньги сверхурочной работой, а стремятся достичь баланса между работой и личной жизнью и огорчают своих начальников отказом от приглашения к совместной выпивке. В отличие от представителей поколения мыльного пузыря, мечтавших о покупке брендовой сумки или модного автомобиля, не отличаются склонностью к вещизму.

Со школьных лет пользуются смартфонами и соцсетями, придают большое значение горизонтальным связям и эмпатии. В глазах поколения эпохи мыльного пузыря, привыкшего открыто заявлять о себе, выглядят слишком пресными и безжизненными.

Поколение миллениалов (годы рождения после 1980)

Выходит в самостоятельную жизнь в начале XXI века. Термин «миллениалы» появился в США в сфере маркетинга, затем проник в Японию. Временные рамки практически совпадают с поколением ютори.

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