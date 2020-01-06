Молодёжь в Японии всё чаще стремится в города вдали от столицы

Когда-то переезд в провинцию считался одним из вариантов провести остаток жизни на пенсии, но в последнее время региональные города начали привлекать и молодёжь.

Некоммерческая организация, занимающаяся налаживанием контактов между людьми, желающими переехать из больших городов в регионы, с местными администрациями, отмечает, что у неё становится больше молодых клиентов.

В 2008 году около 70% пользователей «Фурусато кайки сиэн сэнта» составляли люди в возрасте 50 лет и старше, но в 2018 году более 70% клиентов моложе 50 лет. Раньше многие пользователи хотели переехать в регионы, чтобы начать «вторую жизнь» после выхода на пенсию, но теперь, похоже, всё больше людей трудоспособного возраста и ещё воспитывающие детей рассматривают возможность переселения как способ обеспечить лучшую обстановку для жизни.

Местные муниципалитеты активно стремятся привлечь новых жителей, чтобы остановить сокращение населения. В 2018 году муниципалитеты провели 539 конференций и семинаров в центре по переезду в регион. Вместо того, чтобы акцентировать внимание на «переселении», муниципалитеты апеллируют к интересам людей, подчёркивая местную кухню или морские виды спорта. Число людей, консультирующихся с центром о перемещении, с каждым годом неуклонно растёт.

Когда-то переезд в регион в представлениях людей был связан с проживанием в сельской местности, но по мере того, как всё больше молодых людей проявляют интерес к переезду, растёт спрос на жизнь городского типа в региональных столицах или ключевых региональных городах, где люди могут найти работу, нормальный транспорт и не должны радикально менять свой привычный образ жизни.

Согласно опросу пользователей, некоторые из наиболее популярных вариантов переселения – это места с лёгким доступом к столичному региону, такие как префектуры Нагано, Яманаси и Сидзуока. Префектура Хоккайдо заняла шестнадцатое место в опросе 2017 года, но поднялась на третье место в 2018 году. Одна из причин, по-видимому, заключается в активном подходе префектуры к саморекламе, включая еженедельные семинары по переселению, которые муниципалитеты Хоккайдо проводят в центре.

Самые популярные места для переезда

1 2 3 2018 Нагано Сидзуока Хоккайдо 2017 Нагано Яманаси Сидзуока 2016 Яманаси Нагано Сидзуока 2015 Нагано Яманаси Симанэ 2014 Яманаси Нагано Окаяма Составлено Nippon.com на основе данных «Фурусато кайки сиэн сэнта»

Фотография к заголовку: © Pixta