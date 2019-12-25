Каблуки, макияж и серьги: правила японских компаний о внешнем виде сотрудников

Недавно на волне интернет-кампании о проблемах женщин общественное внимание обратили на правила внешнего вида. Что думают сотрудники об обязательном использовании туфель на каблуках и других подобных правилах?

В ходе недавнего опроса о гендерных различиях в правилах компаний, проведенном Японской конфедерацией профсоюзов (Рэнго), 57,1% респондентов ответили, что у них есть правила в отношении одежды и внешнего вида на рабочем месте. Среди тех, кто указал, что существуют разные правила для мужчин и женщин, 22,6% ответивших сказали, что правила относились к одежде, в 9,1% случаев касались того, какие цвета можно носить, и 16,8% о типе обуви.

В основном правила определяли, что мужчины должны носить костюм (19,4%), мужчины должны носить галстук (19,6%), мужчинам запрещено носить серьги (32,9%), женщины должны делать макияж (15,1%). Существовали также правила о высоте каблуков для женщин на рабочих местах у 19,4% респондентов.

На вопрос о своём отношении к правилам, касающимся одежды и внешнего вида, 49,8% мужчин и 60,0% женщин ответили, что, по их мнению, чем меньше правил, тем лучше. Такие респонденты, вместе с ответившими, что внешний вид следует оставить на усмотрение сотрудников, и теми, кто сказал, что вообще не должно быть никаких правил, в общем количестве составили около 70% мужчин и 80% женщин.

В случаях, когда правила различались в зависимости от пола, чаще мужчины, чем женщины считали это данностью, с которой ничего нельзя поделать, в то время как всё больше женщин хотят одинаковых правил для всех.

В 2019 году началось движение за изменение представлений о правилах как данности, с которой нужно смириться. Благодаря публикации независимой писательницы Исикавы Юми в Твиттере движение #KuToo, протестующее против принуждения женщин носить высокие каблуки на работе, распространилось по всей стране. Такой хэштег был выбран, во-первых, из-за созвучия с #MeToo, а во-вторых, он образован из японских слов куцу (обувь) и куцу: (страдание).

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