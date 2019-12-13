Новогодний подарок детям в Японии: сколько денег дарят детям на Новый год?

В Японии принято на Новый год делать детям подарки – обычно это красивый конверт с деньгами.

Для японских детей Новый год – это время подарков. На какие суммы могут рассчитывать дети, которые хотят купить обычно им недоступные дорогие игрушки или игры?

Компания «Мэйко нэттоваку дзяпан», которая занимается индивидуальным образованием, провела опрос среди родителей. На вопрос, какую сумму они считают нормальной для новогоднего подарка, родители младшеклассников (4-6 годы обучения) часто отвечали, что это около 3000 йен (38,8% ответов). Родители детей средней ступени школы дарят около 5000 йен (44,4% ответов).

Как дети распоряжаются деньгами? На их собственное усмотрение этот вопрос оставляют только 20% родителей; в 80% случаев родители решают, как потратить часть этих денег или всю сумму. На что тратят деньги дети? Чаще всего – это игрушки и игры (71,9%), деньги откладывают на потом (70,1%), покупают печатную продукцию – книги, манга, журналы (39,1%).

На вопрос, как сказываются подарки-отосидама на бюджете, «обременительно» или «скорее обременительно» ответили 77,2% респондентов, причём очень часто (76,9%, возможно несколько ответов) из-за необходимости дарить деньги детям родственников, в 35,8% случаев – своим детям. «Если ребёнок получил денежный подарок, то нужно отблагодарить, родители советуются, как вернуть друзьям или родственникам такую же сумму» (родители ученика 5 класса школы), «Новогодние праздники – это расходы, и приходится учитывать даже небольшие деньги» (родители ученика 2 класса средней ступени школы).

Видимо, по этим причинам 49,6% ответивших считают, что такие подарки стоит дарить до окончания старшей школы, и прекратить после поступления ребёнка в университет. Новогодние подарки-отосидама приносят детям радость. Будем надеяться, что и для родителей этот обычай не будет слишком обременительным.

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