Рекордно низкое 121-е место Японии в рейтинге гендерного равенства: отставание в политической и экономической сфере

Рекордно низкое 121-е место Японии в рейтинге гендерного равенства: отставание в политической и экономической сфереОбщество
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В «Глобальном докладе о гендерном неравенстве 2019» Всемирного экономического форума Япония заняла 121-е место среди 153 стран, опустившись на 11 пунктов по сравнению с 2018 годом. Это самая низкая позиция среди стран G7.
Место женщин в обществе определяется на основе статистических данных по четырём параметрам – «уровень участия в политике», «участие и возможность участия в экономической деятельности», «образование» и «здравоохранение». Место страны в рейтинге ВЭФ подсчитывается на основе балльной системы, где максимальной оценкой является единица (реализация принципов гендерного равенства), а минимальной – ноль (полное отсутствие гендерного равенства). Среди стран «Большой семёрки» лидирует Германия, она на 10 месте, за ней идут Франция (15 место), Великобритания (21 место), Канада (19 место), США (53 место) и Италия (76 место), и лишь Япония не входит даже в первую сотню.
|Место в рейтинге (место в прошлом году)
|Страна
|Баллы
|1 (1)
|Исландия
|0,877
|2 (2)
|Норвегия
|0,842
|3 (4)
|Финляндия
|0,832
|4 (3)
|Швеция
|0,820
|5 (5)
|Никарагуа
|0,804
|6 (7)
|Новая Зеландия
|0,799
|7 (9)
|Ирландия
|0,798
|8 (29)
|Испания
|0,795
|9 (6)
|Руанда
|0,791
|10 (14)
|Германия
|0,787
|15 (12)
|Франция
|0,781
|19 (16)
|Канада
|0,772
|21 (15)
|Великобритания
|0,767
|53 (51)
|США
|0,724
|76 (70)
|Италия
|0,707
|81 (75)
|Российская Федерация
|0,706
|106 (103)
|КНР
|0,676
|120 (121)
|ОАЭ
|0,655
|121 (110)
|Япония
|0,652
По данным открытых материалов Всемирного экономического форума
По характеристикам образования и здравоохранения Япония получила наивысшую оценку, в области экономики переместилась со 117 на 115 место, однако по параметрам разницы в оплате труда и количеству женщин на руководящих должностях она сильно отстаёт, а по вовлечённости женщин в политическую жизнь страны скатилась со 125 на 144 место. Количество женщин-депутатов в законодательном органе страны составляет всего 10,1%.
Фотография к заголовку: PIXTA