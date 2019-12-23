Рекордно низкое 121-е место Японии в рейтинге гендерного равенства: отставание в политической и экономической сфере

По данным Всемирного экономического форума, по гендерному равенству Япония занимает 121-е место – рекордно низкое за время составления рейтинга и самое низкое среди развитых стран. Правительство Абэ Синдзо декларирует развитие потенциала женщин как важную цель своей стратегии, но до её реализации пока далеко.

В «Глобальном докладе о гендерном неравенстве 2019» Всемирного экономического форума Япония заняла 121-е место среди 153 стран, опустившись на 11 пунктов по сравнению с 2018 годом. Это самая низкая позиция среди стран G7.

Место женщин в обществе определяется на основе статистических данных по четырём параметрам – «уровень участия в политике», «участие и возможность участия в экономической деятельности», «образование» и «здравоохранение». Место страны в рейтинге ВЭФ подсчитывается на основе балльной системы, где максимальной оценкой является единица (реализация принципов гендерного равенства), а минимальной – ноль (полное отсутствие гендерного равенства). Среди стран «Большой семёрки» лидирует Германия, она на 10 месте, за ней идут Франция (15 место), Великобритания (21 место), Канада (19 место), США (53 место) и Италия (76 место), и лишь Япония не входит даже в первую сотню.

Место в рейтинге (место в прошлом году) Страна Баллы 1 (1) Исландия 0,877 2 (2) Норвегия 0,842 3 (4) Финляндия 0,832 4 (3) Швеция 0,820 5 (5) Никарагуа 0,804 6 (7) Новая Зеландия 0,799 7 (9) Ирландия 0,798 8 (29) Испания 0,795 9 (6) Руанда 0,791 10 (14) Германия 0,787 15 (12) Франция 0,781 19 (16) Канада 0,772 21 (15) Великобритания 0,767 53 (51) США 0,724 76 (70) Италия 0,707 81 (75) Российская Федерация 0,706 106 (103) КНР 0,676 120 (121) ОАЭ 0,655 121 (110) Япония 0,652 По данным открытых материалов Всемирного экономического форума

По характеристикам образования и здравоохранения Япония получила наивысшую оценку, в области экономики переместилась со 117 на 115 место, однако по параметрам разницы в оплате труда и количеству женщин на руководящих должностях она сильно отстаёт, а по вовлечённости женщин в политическую жизнь страны скатилась со 125 на 144 место. Количество женщин-депутатов в законодательном органе страны составляет всего 10,1%.

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