Образование в Японии от детского сада до конца старших классов может обходиться в 18,3 млн йен

Образование в Японии от детского сада до конца старших классов может обходиться в 18,3 млн йенОбщество
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По данным исследования расходов на обучение детей, проведенного Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии в 2018 году, при обучении в частных образовательных учреждениях за пятнадцать лет, от детского сада до конца старших классов, расходы родителей в среднем составляли рекордные 18,3 млн йен (сюда входят плата за уроки и питание, транспортные расходы, внеклассовые мероприятия, обучение в дзюку – школах для подготовки к экзаменам). Это более чем втрое превышает аналогичные расходы в общественных (государственных и муниципальных) школах (5,41 млн йен).
Такие исследования проводятся раз в два года с 1994 года. В этот раз собраны действительные ответы о расходах на одного ребёнка от 24 748 опекунов в 1140 учебных заведениях (детские сады, младшие, средние и старшие школы).
Таблица ниже показывает общую сумму расходов на образование и долю расходов на обычную школу и на дзюку, школы углублённой подготовки к экзаменам. В расходы на обычную школу, помимо платы за занятия, включено и всё связанное с посещением школы – сборы Ассоциации родителей и учителей (PTA), расходы на учебники, школьные образовательные поездки и экскурсии, школьную форму, проезд в школу и т. п., исключая только расходы на питание.
Структура расходов на образование по типу школ
|Общие расходы на образование
|(Расходы на общее образование)
|(Расходы на подготовительные школы)
|Детский сад (Общественные)
|223 647
|120 738
|7788
|Детский сад (Частные)
|527 916
|331 378
|27 401
|Младшая школа (Общественные)
|321 281
|63 102
|53 313
|Младшая школа (Частные)
|1 598 691
|904 164
|252 790
|Средняя школа (Общественные)
|488 397
|138 961
|202 965
|Средняя школа (Частные)
|1 406 433
|1 071 438
|153 365
|Старшая школа (полный день) (Общественные)
|457 380
|280 487
|106 884
|Старшая школа (полный день) (Частные)
|969 911
|719 051
|129 313
Источник: исследование расходов на обучение детей Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии за 2018 г.
Особенно велика разница в расходах на общественное и частное образование в младшей школе. Предыдущее исследование, проведенное в 2016 году, показало, что на обучение в общественной школе тратили в среднем 322 310 йен в год, а в частной – 1 528 237 йен.
Оплата учебных занятий в частных младших школах составляла 485 337 йен, обязательные школьные взносы и другие расходы – 231 425 йен. В частных средних школах эти суммы составляли 428 574 йены и 305 130 йен соответственно.
Расходы на учёбу на подготовительных курсах у детей, посещающих частные детские сады, младшие и средние школы, достигли новой рекордной отметки.
Фотография к заголовку: © SoutaBank/PIXTA
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