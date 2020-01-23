Образование в Японии от детского сада до конца старших классов может обходиться в 18,3 млн йен

За образование в младшей школе в общественных школах родители платят в среднем 320 тысяч йен в год (около 3000 долларов). В частных школах эта сумма в пять раз больше, около 1,6 млн йен, и при обучении в частных детских садах и школах общая сумма за пятнадцать лет до окончания старших классов может составить более 18 миллионов йен.

По данным исследования расходов на обучение детей, проведенного Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии в 2018 году, при обучении в частных образовательных учреждениях за пятнадцать лет, от детского сада до конца старших классов, расходы родителей в среднем составляли рекордные 18,3 млн йен (сюда входят плата за уроки и питание, транспортные расходы, внеклассовые мероприятия, обучение в дзюку – школах для подготовки к экзаменам). Это более чем втрое превышает аналогичные расходы в общественных (государственных и муниципальных) школах (5,41 млн йен).

Такие исследования проводятся раз в два года с 1994 года. В этот раз собраны действительные ответы о расходах на одного ребёнка от 24 748 опекунов в 1140 учебных заведениях (детские сады, младшие, средние и старшие школы).

Таблица ниже показывает общую сумму расходов на образование и долю расходов на обычную школу и на дзюку, школы углублённой подготовки к экзаменам. В расходы на обычную школу, помимо платы за занятия, включено и всё связанное с посещением школы – сборы Ассоциации родителей и учителей (PTA), расходы на учебники, школьные образовательные поездки и экскурсии, школьную форму, проезд в школу и т. п., исключая только расходы на питание.

Структура расходов на образование по типу школ

Общие расходы на образование (Расходы на общее образование) (Расходы на подготовительные школы) Детский сад (Общественные) 223 647 120 738 7788 Детский сад (Частные) 527 916 331 378 27 401 Младшая школа (Общественные) 321 281 63 102 53 313 Младшая школа (Частные) 1 598 691 904 164 252 790 Средняя школа (Общественные) 488 397 138 961 202 965 Средняя школа (Частные) 1 406 433 1 071 438 153 365 Старшая школа (полный день) (Общественные) 457 380 280 487 106 884 Старшая школа (полный день) (Частные) 969 911 719 051 129 313 Источник: исследование расходов на обучение детей Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии за 2018 г.

Особенно велика разница в расходах на общественное и частное образование в младшей школе. Предыдущее исследование, проведенное в 2016 году, показало, что на обучение в общественной школе тратили в среднем 322 310 йен в год, а в частной – 1 528 237 йен.

Оплата учебных занятий в частных младших школах составляла 485 337 йен, обязательные школьные взносы и другие расходы – 231 425 йен. В частных средних школах эти суммы составляли 428 574 йены и 305 130 йен соответственно.

Расходы на учёбу на подготовительных курсах у детей, посещающих частные детские сады, младшие и средние школы, достигли новой рекордной отметки.

Фотография к заголовку: © SoutaBank/PIXTA

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