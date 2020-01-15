Годовщина землетрясения Хансин-Авадзи: уроки бедствия в крупных городах

Великое восточно-японское землетрясение, вызвавшее огромные разрушения на тихоокеанском побережье региона Тохоку, в некоторой степени затмило память о землетрясении Хансин-Авадзи в Кобе и Осака, однако не стоит забывать опыт сильного землетрясения в крупном городе – не исключено, что такое может случиться и в Токио.

Землетрясение Хансин-Авадзи в районе Осака и Кобе произошло в 5:46 17 января 1995 года. Эпицентр находился в северной части острова Авадзи, в густонаселённом городском регионе. Магнитуда землетрясения составила 7,3, впервые превысив отметку в 7 за всю историю наблюдений. Погибло 6434 человека, разрушено около 640 000 домов, и на тот момент это было крупнейшее землетрясение за послевоенный период.

Землетрясение Хансин-Авадзи Великое восточно-японское землетрясение Время 5:46 17 января 1995 г. 14:46 11 марта 2011 г. Магнитуда 7,3 9,0 Эпицентр Север о-ва Авадзи Акватория Санрику Тип Подземное Морское Пострадавший регион Район крупных городов Территории аграрной, лесной и морской промышленности Префектуры с интенсивностью землетрясения выше 6 Хёго Иватэ, Мияги, Фукусима, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Тиба Цунами Предупреждение о цунами в несколько десятков сантиметров; ущерба не было В г. Сома преф. Фукусима более 9,3 м; в г. Мияко преф. Иватэ более 8,5 м; в г. Фунато преф. Иватэ более 8 м и т. д. Особенности разрушений Разрушения построек, сильные пожары, особенно в р-не Нагата г. Кобе Масштабные разрушения от цунами в прибрежной зоне Погибшие и пропавшие без вести Погибло 6434человека, пропало без вести 3 человека (около 90% погибло при разрушениях домов, падении мебели и т. п.) Погибло19 689 человек, пропало без вести 2563 человека (90% утонуло в цунами) Разрушения домов 104 906 121 995 Сумма ущерба 9 трлн йен (оценка преф. Хёго) 16, 9 трлн йен (оценка Кабинета министров)

Во время Великого восточно-японского землетрясения в 2011 году, когда погибло около 20 000 человек, огромный ущерб был вызваны цунами, тогда как при землетрясении под городскими районами во время землетрясения Хансин-Авадзи сильнее всего сказались обрушения построек и сопутствующие пожары. Наличие множества старых деревянных домов, не соответствующих стандартам сейсмической защиты, привело к тому, что большинство погибших было раздавлено при разрушениях – это привело к тому, что правительство проложило курс на усиление защиты от землетрясений. В 1998 году был принят Закон о помощи в восстановлении условий жизни пострадавших, направленный на помощь тем, кто потерял жильё во время землетрясения.

1995 год ещё называют «первым годом эпохи волонтёрства». Для восстановления пострадавших регионов было создано множество волонтёрских организаций, в этой деятельности приняло участие в общей сложности более миллиона человек. В 1998 году парламентским актом был принят Закон о содействии особой некоммерческой деятельности (Закон об НКО), способствовавший тому, что волонтёрская деятельность во время стихийных бедствий стала общественной нормой, и впоследствии во время Великого восточно-японского землетрясения, землетрясений в Кумамото и других бедствий такие организации сыграли важную роль в восстановлении пострадавших регионов.

Фотография к заголовку: Район Нагата в Кобе 17 января 1995 года (предоставлено преф. Хёго)

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