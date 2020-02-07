Японские дети слабеют: влияют ли игры и смартфоны?Общество
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Агентство спорта опубликовало результаты «Исследования физической силы, способностей к физической активности и связанной с ней деятельности 2019 года». Общая оценка физической силы, составленная по данным ряда испытаний, у учеников младших и средних классов снизилась. Особенно заметно снижение этого показателя у мальчиков, из них у учеников младшей школы этот показатель оказался самым низким с момента начала таких исследований с 2008 году.
Исследование проводилось с апреля по июль 2019 года, было обследовано 2 млн 10 тысяч школьников, большая часть из них – ученики 5 года младшей школы и 2 года средней. Проводилось восемь испытаний – на силу сжатия кисти, подъём туловища из положения лёжа, растяжка при прижимании головы к коленям, прыжки в сторону с возвратом, челночный бег на 20 метров (ученики средних классов могли выбирать бег в течение определённого времени), бег на 50 метров, прыжок в длину с места, метание мяча для софтбола (в средних классах – мяча для гандбола), и полученные результаты фиксировались по 80-балльной шкале.
Данные общей оценки физических данных показывает, что с 2018 года она в младшей школе снизилась у мальчиков 5 года обучения с 54,2 до 53,6, у девочек – с 55,9 до 55,6, на втором году средней школы у мальчиков – с 42,2 до 41,6, у девочек – с 50,4 до 50 баллов.
Агентство спорта в качестве причин снижения физической формы указывает рост количества полных детей, увеличение количества детей, которые не едят завтрак, рост длительности «экранного времени», которое они проводят за экранами телевизоров, игр, смартфонов и т. п. Детей также спрашивали о продолжительности времени, проведенного перед экраном в будние дни. «5 часов и более» ответило 15,4% учеников и 9,2% учениц 5-го класса младшей школы, и 11,8% учеников и 10,1% учениц 2-го года средней школы.
Время, проведенное перед экраном телевизора, смартфона и т. п. (%)
|5-й класс младшей школы
|2-й класс средней школы
|мальчики
|девочки
|мальчики
|девочки
|5 часов и более
|15,4
|9,2
|11,8
|10,1
|4-5 часов
|9,3
|7,5
|8,3
|8,3
|3-4 часа
|14,2
|11,9
|16,6
|16,2
|2-3 часа
|20,2
|18,1
|26,8
|25,7
|1-2 часа
|24,2
|26,4
|26,8
|27,3
|До 1 часа
|14,4
|23,4
|8,5
|11,6
|Нет
|2,3
|3,5
|1,1
|0,9
Составлено по данным Агентства спорта
Количество детей с ожирением составило 11,1% среди учеников и 8,1% среди учениц 5-го года младшей школы, и соответственно 8,6% и 6,6% на 2-м году средней школы. Каждый из этих показателей на 0,3-0,7 процентных пункта выше по сравнению с предыдущим годом, и у таких детей наблюдаются более низкая оценка общих физических данных.
Фотография к заголовку: Fast&Slow/PIXTA