Японские дети слабеют: влияют ли игры и смартфоны?

Как показало исследование Агентства спорта, японские дети сейчас стали явно физически слабее. В качестве причин оно указывает на увеличение времени, проводимого за экранами теле телевизоров, игр и смартфонов.

Агентство спорта опубликовало результаты «Исследования физической силы, способностей к физической активности и связанной с ней деятельности 2019 года». Общая оценка физической силы, составленная по данным ряда испытаний, у учеников младших и средних классов снизилась. Особенно заметно снижение этого показателя у мальчиков, из них у учеников младшей школы этот показатель оказался самым низким с момента начала таких исследований с 2008 году.

Исследование проводилось с апреля по июль 2019 года, было обследовано 2 млн 10 тысяч школьников, большая часть из них – ученики 5 года младшей школы и 2 года средней. Проводилось восемь испытаний – на силу сжатия кисти, подъём туловища из положения лёжа, растяжка при прижимании головы к коленям, прыжки в сторону с возвратом, челночный бег на 20 метров (ученики средних классов могли выбирать бег в течение определённого времени), бег на 50 метров, прыжок в длину с места, метание мяча для софтбола (в средних классах – мяча для гандбола), и полученные результаты фиксировались по 80-балльной шкале.

Данные общей оценки физических данных показывает, что с 2018 года она в младшей школе снизилась у мальчиков 5 года обучения с 54,2 до 53,6, у девочек – с 55,9 до 55,6, на втором году средней школы у мальчиков – с 42,2 до 41,6, у девочек – с 50,4 до 50 баллов.

Агентство спорта в качестве причин снижения физической формы указывает рост количества полных детей, увеличение количества детей, которые не едят завтрак, рост длительности «экранного времени», которое они проводят за экранами телевизоров, игр, смартфонов и т. п. Детей также спрашивали о продолжительности времени, проведенного перед экраном в будние дни. «5 часов и более» ответило 15,4% учеников и 9,2% учениц 5-го класса младшей школы, и 11,8% учеников и 10,1% учениц 2-го года средней школы.

Время, проведенное перед экраном телевизора, смартфона и т. п. (%)

5-й класс младшей школы 2-й класс средней школы мальчики девочки мальчики девочки 5 часов и более 15,4 9,2 11,8 10,1 4-5 часов 9,3 7,5 8,3 8,3 3-4 часа 14,2 11,9 16,6 16,2 2-3 часа 20,2 18,1 26,8 25,7 1-2 часа 24,2 26,4 26,8 27,3 До 1 часа 14,4 23,4 8,5 11,6 Нет 2,3 3,5 1,1 0,9 Составлено по данным Агентства спорта

Количество детей с ожирением составило 11,1% среди учеников и 8,1% среди учениц 5-го года младшей школы, и соответственно 8,6% и 6,6% на 2-м году средней школы. Каждый из этих показателей на 0,3-0,7 процентных пункта выше по сравнению с предыдущим годом, и у таких детей наблюдаются более низкая оценка общих физических данных.

Фотография к заголовку: Fast&Slow/PIXTA

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