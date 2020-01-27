Сакура-2020: прогноз цветения

Весной, когда набухают почки сакуры, на душе становится светлее – для японцев цветение сакуры ещё с эпохи Хэйан наполнено особым смыслом, и традиция праздновать это событие восходит к очень давним временам, о ней писал ещё Ёсида Кэнко в своих «Записках на досуге»...

В метеорологической обсерватории Окинавы 6 января отметили раскрытие цветов сакуры сорта хикандзакура в парке Суэёси. Цветение наступило на 12 дней раньше средней даты.



Цветущая хикандзакура (© Okinawa Convention＆Visitors Bureau)

В Японии насчитывается девять основных сортов сакуры, с учётом гибридов и других сортов можно насчитать более сотни, а с искусственно выведенными – двести или триста разновидностей этих деревьев. Поскольку они цветут в разное время, то в Японии, расположенной на вытянутом с севера на юг архипелаге, с января по май в каком-нибудь регионе всегда можно застать цветущие сакуры.

По опубликованным 23 января данным Японской метеорологической компании, главный офис которой находится в Осаке, цветение самого распространённого сорта сакуры, сомэй-ёсино, среди 14 регионов страны впервые начнётся в Токио 18 марта, на восемь дней раньше средней даты, 20 марта – в Коти и Нагое, в Фукуоке – с 21 марта, в Киото – с 23 марта, в Осаке – с 25 марта.



Источник: Японская метеорологическая компания

В более холодных регионах сакура расцветает позднее. По прогнозам, она начнёт цвести 5 апреля в Сэндае, 7 апреля в Нагано, 23 апреля в Аомори и 1 мая в Саппоро.

Метеорологическая компания делает свои прогнозы на основе данных наблюдений на примерно 1000 пунктах по всей стране. В вычислениях учитывают такие факторы, как температура во время сна и роста деревьев.

Зима в Японии выдалась необычайно тёплой, и, согласно прогнозам, в марте температура будет выше обычной, и это ускорит период цветения на несколько дней во многих регионах.

Сезон сакуры, вероятно, продлится до апреля в большинстве западных и восточных регионов, и полный расцвет придётся на конец марта и начало апреля, до середины апреля в северо-восточном регионе Тохоку и до начала мая на Хоккайдо.

Впрочем, в случае похолодания и изменения погодных условий сроки могут измениться, и Японская метеорологическая компания будет регулярно обновлять прогноз на основе новейших данных.

Цветение сакуры в крупных городах

Начало цветения Полный расцвет Середина марта 18 Токио 20 Коти, Нагоя Конец марта 21 Фукуока 22 Хиросима 23 Киото 25 Осака, Вакаяма 26 Токио 27 Кагосима 27 Коти 30 Нагоя 31 Канадзава 31 Фукуока Начало апреля 1 Хиросима, Киото 2 Осака, Вакаяма 5 Сэндай 6 Канадзава 7 Нагано 7 Кагосима Середина апреля 11 Сэндай 13 Нагано Конец апреля 23 Аомори 27 Аомори Начало мая 1 Саппоро 5 Саппоро Составлено Nippon.com по данным Японской метеорологической корпорации.

Фотография к заголовку: Сакура в Канадзава, преф. Исикава (предоставлено администрацией г. Канадзава)

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