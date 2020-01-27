Сакура-2020: прогноз цветения

Сакура-2020: прогноз цветенияТуризм
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В метеорологической обсерватории Окинавы 6 января отметили раскрытие цветов сакуры сорта хикандзакура в парке Суэёси. Цветение наступило на 12 дней раньше средней даты.
В Японии насчитывается девять основных сортов сакуры, с учётом гибридов и других сортов можно насчитать более сотни, а с искусственно выведенными – двести или триста разновидностей этих деревьев. Поскольку они цветут в разное время, то в Японии, расположенной на вытянутом с севера на юг архипелаге, с января по май в каком-нибудь регионе всегда можно застать цветущие сакуры.
По опубликованным 23 января данным Японской метеорологической компании, главный офис которой находится в Осаке, цветение самого распространённого сорта сакуры, сомэй-ёсино, среди 14 регионов страны впервые начнётся в Токио 18 марта, на восемь дней раньше средней даты, 20 марта – в Коти и Нагое, в Фукуоке – с 21 марта, в Киото – с 23 марта, в Осаке – с 25 марта.
В более холодных регионах сакура расцветает позднее. По прогнозам, она начнёт цвести 5 апреля в Сэндае, 7 апреля в Нагано, 23 апреля в Аомори и 1 мая в Саппоро.
Метеорологическая компания делает свои прогнозы на основе данных наблюдений на примерно 1000 пунктах по всей стране. В вычислениях учитывают такие факторы, как температура во время сна и роста деревьев.
Зима в Японии выдалась необычайно тёплой, и, согласно прогнозам, в марте температура будет выше обычной, и это ускорит период цветения на несколько дней во многих регионах.
Сезон сакуры, вероятно, продлится до апреля в большинстве западных и восточных регионов, и полный расцвет придётся на конец марта и начало апреля, до середины апреля в северо-восточном регионе Тохоку и до начала мая на Хоккайдо.
Впрочем, в случае похолодания и изменения погодных условий сроки могут измениться, и Японская метеорологическая компания будет регулярно обновлять прогноз на основе новейших данных.
Цветение сакуры в крупных городах
|Начало цветения
|Полный расцвет
|Середина марта
|18 Токио
|20 Коти, Нагоя
|Конец марта
|21 Фукуока
|22 Хиросима
|23 Киото
|25 Осака, Вакаяма
|26 Токио
|27 Кагосима
|27 Коти
|30 Нагоя
|31 Канадзава
|31 Фукуока
|Начало апреля
|1 Хиросима, Киото
|2 Осака, Вакаяма
|5 Сэндай
|6 Канадзава
|7 Нагано
|7 Кагосима
|Середина апреля
|11 Сэндай
|13 Нагано
|Конец апреля
|23 Аомори
|27 Аомори
|Начало мая
|1 Саппоро
|5 Саппоро
Составлено Nippon.com по данным Японской метеорологической корпорации.
Фотография к заголовку: Сакура в Канадзава, преф. Исикава (предоставлено администрацией г. Канадзава)