Паспорт Японии – на первом месте в мировом рейтинге

Паспорт Японии – на первом месте в мировом рейтингеОбщество
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В январе 2020 года британская консалтинговая компания Henley & Partners в глобальном рейтинге Passport Index поставила японский паспорт на первое место.
Индекс показывает, сколько из 199 стран и регионов по всему миру владельцы паспортов могут посещать без предварительной визы. Обладатели японского паспорта могут въезжать в 191 страну без визы. На втором месте Сингапур с 190 странами, за ним следуют Южная Корея и Германия (189 стран и регионов).
В 2019 году первое место делили Япония и Сингапур, однако в июне 2019 года обладателям японских паспортов разрешили безвизовый въезд в Бразилию, что вывело Японию на первое место. Самый слабый паспорт – у Афганистана с безвизовым доступом только в 26 стран.
Рейтинг паспортов с наибольшим безвизовым доступом
|Количество стран
|Паспорт
|191
|Япония
|190
|Сингапур
|189
|Германия, Южная Корея
|188
|Финляндия, Италия
|187
|Испания, Дания, Люксембург
|186
|Франция, Швеция
|185
|Австрия, Ирландия, Нидерланды, Португалия, Швейцария
|184
|США, Великобритания, Бельгия, Греция, Норвегия
Паспорта с наименьшим безвизовым доступом
|29
|Сирия
|28
|Ирак
|26
|Афганистан
Хотя Япония в 2010 году экономически отстала от Китая и стала третьей по величине экономикой в мире, она по-прежнему остаётся среди лидеров, и другие страны надеются, что расходы японских туристов стимулируют их экономику. Стабильное общество и низкий уровень преступности убеждают в том, что японские граждане вряд ли будут проживать и работать нелегально или ходатайствовать о предоставлении статуса беженца.
Много ли японцев путешествует по миру с такими сильными паспортами? К концу 2018 года действительных паспортов было почти 30 миллионов, то есть только один на каждых четырёх граждан – получается, что многие японцы не выезжают из страны.
Фотография к заголовку: © Pakutaso