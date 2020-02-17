Паспорт Японии – на первом месте в мировом рейтинге

Японский паспорт даёт владельцу право на безвизовый въезд в 191 страну и регион, что вывело его на первое место в мире.

В январе 2020 года британская консалтинговая компания Henley & Partners в глобальном рейтинге Passport Index поставила японский паспорт на первое место.

Индекс показывает, сколько из 199 стран и регионов по всему миру владельцы паспортов могут посещать без предварительной визы. Обладатели японского паспорта могут въезжать в 191 страну без визы. На втором месте Сингапур с 190 странами, за ним следуют Южная Корея и Германия (189 стран и регионов).

В 2019 году первое место делили Япония и Сингапур, однако в июне 2019 года обладателям японских паспортов разрешили безвизовый въезд в Бразилию, что вывело Японию на первое место. Самый слабый паспорт – у Афганистана с безвизовым доступом только в 26 стран.

Рейтинг паспортов с наибольшим безвизовым доступом

Количество стран Паспорт 191 Япония 190 Сингапур 189 Германия, Южная Корея 188 Финляндия, Италия 187 Испания, Дания, Люксембург 186 Франция, Швеция 185 Австрия, Ирландия, Нидерланды, Португалия, Швейцария 184 США, Великобритания, Бельгия, Греция, Норвегия

Паспорта с наименьшим безвизовым доступом

29 Сирия 28 Ирак 26 Афганистан

Хотя Япония в 2010 году экономически отстала от Китая и стала третьей по величине экономикой в ​​мире, она по-прежнему остаётся среди лидеров, и другие страны надеются, что расходы японских туристов стимулируют их экономику. Стабильное общество и низкий уровень преступности убеждают в том, что японские граждане вряд ли будут проживать и работать нелегально или ходатайствовать о предоставлении статуса беженца.

Много ли японцев путешествует по миру с такими сильными паспортами? К концу 2018 года действительных паспортов было почти 30 миллионов, то есть только один на каждых четырёх граждан – получается, что многие японцы не выезжают из страны.

Фотография к заголовку: © Pakutaso