Собаки-проводники в Японии: 928 работающих собак при потребности в 3000

Воспитание собаки-проводника, которая живёт рядом с незрячими людьми, требует времени и сил. В Японии их чуть больше 900, и около 3000 человек хотели бы иметь такую собаку. Как справиться с их нехваткой?

По подсчётам благотворительной организации Японское общество социального обеспечения незрячих людей, к концу марта 2019 года было 928 работающих собак-проводников (как официально называют собак-поводырей), что на 13 меньше, чем в предыдущем году, и их число уменьшается девять лет подряд. Это сильно отличается от ситуации в Европе и США, проблема обеспечения незрячих людей собаками весьма актуальна.

В 1970-е годы с незрячими людьми работало всего около 100-200 собак, во второй половине 1980-х годов их количество выросло до 600, а во второй половине 2000-х оно превысило тысячу. Однако после 2010 года оно снижается. В последние годы воспитывается примерно по 120-150 таких собак, это число не слишком меняется.

Согласно данным ежегодного отчёта Международной федерации собак-проводников (IGDF) за 2018 год, в Великобритании насчитывается немногим менее 5000 таких собак, в США – до 10 000, в Австралии – больше тысячи. Если учитывать население стран, то Япония пока сильно отстаёт.

Количество собак-проводников по странам

Всего в мире Около 22 000 Великобритания До 5000 Франция Более 1000 Германия Около 600 США До 10 000 Австралия Более 1000

(Составлено по данным ежегодного отчёта Международной федерации собак-проводников (IGDF) за 2018 год)

Как сообщает общественный фонд Японское общество собак-проводников, в Японии официально признано незрячими 310 000 человек, и по оценкам число тех, кто потенциально хотел бы иметь собаку-проводника, составляет примерно 3000 человек. В качестве причин снижения количества собак-проводников фонд указывает нежелание стареющих владельцев таких собак заводить новую, вторую или третью в их жизни, слабый прирост количества новых владельцев ввиду недостатка информированности и по другим причинам, смена поколений инструкторов и реформы рабочего режима, из-за чего в воспитании собак возникают новые проблемы.

Собаки-проводники от двух месяцев до года живут в обычных семьях у волонтёров, после чего до двух лет проходят тренировку в учебном центре. После сдачи экзамена они тренируются уже со своими будущими владельцами, и потом становятся полноценными собаками-проводниками, которые служат примерно до десятилетнего возраста. Всего в Японии 11 организаций, включая Японское общество собак-проводников, занимаются подготовкой таких собак, которых безвозмездно передают владельцам. Фурукава Акира, директор Японского общества собак-проводников, говорит: «Уменьшение количества собак-проводников вызывает опасения. Мы хотели бы определить проблемные вопросы и ставим перед собой реалистичную цель довести их число до 1200».

Фотография к заголовку: Nori/PIXTA