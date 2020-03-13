Многие пожилые люди в Японии поддерживают разрешение работать до 70 лет

В Японии всё больше людей стремится не к спокойной старости на пенсии, а к продолжению активной рабочей жизни до 70 лет.

По мере старения и сокращения населения Японии нарушается баланс между теми, кто платит пенсионные отчисления и пенсионерами. Сейчас ведутся дебаты о возможности расширить занятость для энергичных пожилых людей, которые хотят работать.

Исследование, проведенное в декабре 2019 года Японской конфедерацией профсоюзов (Рэнго), показало, что 69,8% опрошенных знают об обсуждении в правительстве вопроса о расширении занятости для пожилых людей; 71,4% одобряют идею продвижения политики для обеспечения возможностей трудоустройства в возрасте до 70 лет. Особенно высоким уровень одобрения был у тех, кому скоро 70, то есть в возрастной группе 65-69 лет, он составил 87%.

Опрос показал, что большинство из работающих людей старше 60 лет в настоящее время работают по восемь часов в день пять дней в неделю. Ежемесячная заработная плата колеблется между 50 000 и 250 000 йен, при этом средняя зарплата составляет 189 000 йен. Средняя заработная плата среди тех, кто работал на постоянной основе, была выше – 331 000 йен, что более чем вдвое превышает зарплату в 130 000 йен у людей на временной занятости с краткосрочными контрактами.

Исследование показало, что среди работающих людей старше 60 лет подавляющее большинство (70%) удовлетворены обязанностями и условиями своей работы, но только 44% из них удовлетворены зарплатой.

Основные названные причины, по которым люди работают, – зарабатывать на жизнь и сохранять здоровье.

Фотография к заголовку: © Pixta

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