В январе в Японию приехало меньше иностранных гостей

Количество иностранных гостей, приезжающих в Японию, несколько сокращалось и до распространения нового коронавируса COVID-19 из-за уменьшения потока туристов из Южной Кореи.

Количество иностранных туристов в Японии в январе 2020 года сократилось на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Статистика Национальной туристической организации Японии показала, что в январе Японию посетило 2 661 000 человек. После дипломатической размолвки с Южной Кореей число путешественников из этой страны с августа 2019 года упало, что привело к снижению общего количества туристов.

Зато число китайских посетителей выросло на 22,6% до 925 000, это новый рекорд для января. Этому росту способствовало создание новых маршрутов полётов и увеличение количества рейсов, а также то, что период китайских новогодних праздников в этом году проходил 24-30 января, а не в феврале, как в 2019 году.

Из других стран Азии приезжало больше гостей; из Гонконга, Малайзии, Филиппин и Вьетнама приехало более чем на 40% больше, чем годом ранее. Увеличение числа посетителей из Соединенных Штатов на 13,7% также привело к новому рекорду в 117 000 человек за январь.

В ответ на рост случаев заболевания новым коронавирусом правительство Китая запретило продажу туров с 27 января, что привело к значительному сокращению числа китайцев, путешествующих за границу, в том числе в Японию. Поскольку об этом объявили в конце месяца, уменьшение количества групповых туров мало повлияло на число посетителей за январь, но эксперты ожидают резкого снижения общего числа в феврале, так что неясно, удастся ли правительству Японии в этом году достигнуть целевого показателя в 40 миллионов иностранных посетителей.

Фотография к заголовку: © Jiji