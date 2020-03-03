«Я не знаю», «Какая разница?»: в Японии менее 30% восемнадцатилетних поддерживают мнение Греты Тунберг о глобальном потеплении

В сентябре 2019 года молодая шведская экологическая активистка Грета Тунберг выступила на Саммите ООН по изменению климата, заявив: «На вас смотрят все будущие поколения. И если вы осознанно нас предадите, вот что я вам скажу: мы вас никогда не простим». Она призвала к изменению подхода к климатической политике. Молодёжь 18 лет в ходе опроса в основном отвечала: «Я не знаю», «Не имею представления». О чём же речь?

Газеты и телевидение практически ежедневно сообщают о глобальном потеплении – например, об усилении тайфунов и ливней, о влиянии повышения температуры морской воды на рыбные ресурсы. Тем не менее, в ходе проведенного фондом Nippon Foundation опроса восемнадцатилетних японцев только 67% сказали, что знают о риске глобального потепления, а треть респондентов, 33%, ответили отрицательно.

На вопрос, что они думают о пятом месте Японии в мире по величине выброса углекислого газа, 68,8% ответили, что выбросы следует сократить, и только 12,9% выбрали вариант «это неизбежный результат социальной деятельности». 80,0% из тех, кто знает о риске глобального потепления, сказали, что выбросы следует уменьшить, так же ответило 46,1% людей, не знающих о риске; 41,5% этой группы ответили «не знаю».

В соответствии с международным Парижским соглашением, заключённым для противодействия глобальному потеплению, Япония установила среднесрочную цель по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 финансовому году на 26% по сравнению с уровнем 2013 финансового года. На вопрос, является ли эта цель достаточной по сравнению с другими странами, почти половина респондентов, 47,6%, ответили, что не знают. Так ответило 75,4% респондентов, не знающих о риске глобального потепления.

75,8% из тех, кто не знает о риске глобального потепления, не понимают также значения заявления президента Трампа о выходе из Парижского соглашения.

О общем можно отметить, что те, кто не знает о риске потепления, не могут определиться с ответами на конкретные вопросы и часто отвечают «не знаю».

В сентябре 2019 года экологическая активистка Грета Тунберг призвала к борьбе с потеплением на саммите ООН по изменению климата, что вызвало волну протестов молодёжи во всём мире, в том числе школьные забастовки. Только 29,6% респондентов в Японии ответили: «Я сочувствую», а 52,9% сказали: «Не знаю». В частности, те, кто не знал о риске глобального потепления, имели лишь небольшой процент сочувствия (14,8%), «не сочувствую» ответило 11,8% из них.

На предложение ответить в свободной форме о том, что, по их мнению, необходимо для противодействия глобальному потеплению, в ответах звучало «важны усилия каждого», «каждый должен осознать, что это касается и его тоже», «нужно самому приложить усилия к уменьшению выброса парниковых газов, насколько возможно». Таким образом, ответы часто касались поведения отдельных людей, а не призывали к масштабным социальным реформам.

Фотография к заголовку: Грета Тунберг на пресс-конференции на 25-й конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменениях климата (COP25) 9 декабря 2019 года (Jiji Press)