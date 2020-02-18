Борьба с коронавирусом в Японии: если температура держится четвёртый день, звоните на горячую линию!

Общество Туризм

В Японии всё больше случаев заболевания новой формой коронавируса. Если вы подозреваете, что заболели – не стоит ехать в больницу на поезде или в автобусе, вначале проконсультируйтесь по телефону!
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В связи с распространением новой формы коронавируса министерство здравоохранения Японии опубликовало порядок консультирования и обращений за медицинской помощью.

Что нужно делать, прежде чем обратиться к врачу?

Если у вас температура или наблюдаются другие симптомы простуды

  • Воздержитесь от посещения школы или работы
  • Ежедневно измеряйте температуру и ведите записи　

Если у вас наблюдаются следующие симптомы, звоните в Центр вернувшихся из-за рубежа и контактировавших с ними!

  • Симптомы простуды и/или температура выше 37,5 на протяжении более 4 дней
  • Чувствуется общая слабость и/или затруднение дыхания

В каждой префектуре созданы консультационные центры, найти их можно на вебсайте министерства здравоохранения (на англ. языке).

В случае подозреваемой инфекции вам посоветуют специализированное медицинское учреждение.

Наденьте медицинскую маску и обратитесь в медучреждение, воздержитесь от посещения общественных мест и транспорта.

Людям, склонным к сильному ухудшению самочувствия, рекомендуется обращаться за консультацией как можно скорее

Пожилым людям, а также страдающим хроническими болезнями, такими как диабет, хронические заболевания органов дыхания, проходящим терапию гемодиализом и беременным женщинам рекомендуют обращаться по телефону за консультацией, если слабость, температура и т. п. симптомы длятся на протяжении двух дней.

Туристы, посещающие Японию, могут обратиться на горячую линию Национальной организации по туризму (работает круглосуточно без выходных); в случае повышения температуры или затруднения дыхания им порекомендуют конкретное медицинское учреждение. Горячая линия обслуживается операторами, говорящими на нескольких языках.

Телефон: 050-3816-2787

Языки: английский, китайский, корейский, японский.

Фотография к заголовку:  PIXTA

туризм коронавирус