Борьба с коронавирусом в Японии: если температура держится четвёртый день, звоните на горячую линию!Общество Туризм
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В связи с распространением новой формы коронавируса министерство здравоохранения Японии опубликовало порядок консультирования и обращений за медицинской помощью.
Что нужно делать, прежде чем обратиться к врачу?
Если у вас температура или наблюдаются другие симптомы простуды
- Воздержитесь от посещения школы или работы
- Ежедневно измеряйте температуру и ведите записи
Если у вас наблюдаются следующие симптомы, звоните в Центр вернувшихся из-за рубежа и контактировавших с ними!
- Симптомы простуды и/или температура выше 37,5 на протяжении более 4 дней
- Чувствуется общая слабость и/или затруднение дыхания
В каждой префектуре созданы консультационные центры, найти их можно на вебсайте министерства здравоохранения (на англ. языке).
В случае подозреваемой инфекции вам посоветуют специализированное медицинское учреждение.
Наденьте медицинскую маску и обратитесь в медучреждение, воздержитесь от посещения общественных мест и транспорта.
Людям, склонным к сильному ухудшению самочувствия, рекомендуется обращаться за консультацией как можно скорее
Пожилым людям, а также страдающим хроническими болезнями, такими как диабет, хронические заболевания органов дыхания, проходящим терапию гемодиализом и беременным женщинам рекомендуют обращаться по телефону за консультацией, если слабость, температура и т. п. симптомы длятся на протяжении двух дней.
Туристы, посещающие Японию, могут обратиться на горячую линию Национальной организации по туризму (работает круглосуточно без выходных); в случае повышения температуры или затруднения дыхания им порекомендуют конкретное медицинское учреждение. Горячая линия обслуживается операторами, говорящими на нескольких языках.
Телефон: 050-3816-2787
Языки: английский, китайский, корейский, японский.
Фотография к заголовку: PIXTA