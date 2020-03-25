Путешествие на край Японии: где находятся самая северная, южная, западная и восточная точки страны?

Япония не имеет сухопутных границ с другими странами. Куда бы мы ни направились, в конце концов мы выйдем к морю. Здесь мы расскажем о крайних точках на севере, востоке, юге и западе Японии.

По данным Национального геокосмического института, самой восточной точкой Японии является остров Минамиторисима (Токио), самая западная находится на острове Ёнагуни (преф. Окинава), самая южная – на острове Окиноторисима (Токио), и самая северная – это остров Эторофу (Хоккайдо). Токио – один из крупнейших мегаполисов мира, и поскольку острова Огасавара административно относятся к столичному округу, на территории округа оказались самая южная и восточная точки страны. Эторофу относится к Северным территориям, Минаминоторисима и Окиноторисима – необитаемые острова, поэтому попасть туда на общественном транспорте невозможно. А самые крайние точки Японии, куда можно попасть на регулярном морском и воздушном транспорте, мы представим ниже.

Восток: мыс Носаппу (Хоккайдо)



(Фотография: PIXTA)

Мыс Носаппу (43°23'07” с.ш. 145°49'01” в.д., Хоккайдо)

«Носаппу» происходит от выражения нос саму на айнском языке, «у мыса». Мыс известен тем, что зимой сюда доплывают льды из более северных широт, когда-то его называли «мысом плавучих льдов», но с потеплением в последнее время бывают годы без льда. В городе Нэмуро его любовно именуют «городом, который первый встречает солнце».

Запад: остров Ёнагуни (преф. Окинава)



(Фотография: PIXTA)

Остров Ёнагуни (24°27'05” с.ш. 122°55'57” в.д., преф. Окинава, уезд Яэяма, пос. Ёнагуни)

Самый западный остров Японии расположен в 1900 километрах от Токио, его площадь составляет 28,96 кв. км. Он далеко даже от главного острова префектуры Окинава, в 509 км к юго-западу, и в 127 километрах от острова Исигаки. До Тайваня отсюда 111 километров, и несколько раз в году можно видеть тайваньские горы.

Юг: остров Хатэрумадзима (преф. Окинава)



(Фотография: PIXTA)

Остров Хатэрумадзима (24°2'44” с.ш. 123°47'18” в.д., преф. Окинава, уезд Яэяма, пос. Такэтоми)

Говорят, что название отсрова произошло от выражения хатэ-но урума, «кораллы границы». Побережье Нисихама с белоснежным песком и прозрачной водой выделяется своей красотой даже среди других пляжей Яэяма, а особый цвет здешнего моря получил название хатэрума буру, «синяя Хатэрума». Благодаря слабой искусственной освещённости и мягким ветрам остров хорошо для астрономических наблюдений и здесь есть астрономический наблюдательный пункт. С острова лучше всего в Японии наблюдается Южный Крест.

Север: мыс Соя (Хоккайдо)



(Фотография: PIXTA)

Мыс Соя (45°31'35” с.ш. 141°55'09” в.д., Хоккайдо, г. Вакканай)

Мыс Соя находится на территории города Вакканай, для которого выбрали поэтической наименование «край Японии». При взгляде с мыса с трёх сторон перед собой вы видите море, и впереди можете иногда увидеть остров Сахалин, расположенный в 43 километрах. Путешественник периода Эдо Мамия Риндзо отплывал на Сахалин как раз отсюда.

Фотография к заголовку: Море на Ёнагуни (© PAKUTASO)