Девять лет после Великого восточно-японского землетрясения: восстановление пострадавших регионов

Девять лет прошло после Великого восточно-японского землетрясения, вызвавшего огромное цунами и опустошившего прибрежные районы тихоокеанского побережья северо-восточной части Японии. Как идёт восстановление жизни в пострадавших регионах?

48 000 эвакуированных

По данным Агентства по восстановлению, на 1 февраля 2020 года насчитывалось приблизительно 48 000 человек, живущих в эвакуации после землетрясения. Это на 6000 человек меньше, чем в прошлом году. Завершено строительство приблизительно 30 000 домов, это 99% от запланированного количества. В январе 2020 года из сборного временного дома переселилось последнее домохозяйство в городе Исиномаки преф. Мияги. Этот город особенно сильно пострадал от цунами.

За прошлый год количество связанных с землетрясением смертей (в результате физических заболеваний и самоубийств, вызванных эвакуацией после землетрясения), увеличилось на 38.

2019 2020 Известное количество погибших во время землетрясения 15897 15899 По данным Национального управления полиции на 10 декабря 2019 г. Пропавшие без вести 2534 2529 По данным Национального управления полиции на 10 декабря 2019 г. Смерти в связи с землетрясением 3701 3739 По данным Агунтства по восстановлению на конец сентября 2019 г. Живущие в эвакуации Около 54 000 Около 48 000 По данным Агунтства по восстановлению на январь 2020 г.

Железнодорожная линия Дзёбан будет полностью восстановлена

По данным Агентства по восстановлению, к концу 2016 финансового года проекты, связанные с развитием городов – восстановление домов в районах, пострадавших от стихийных бедствий, редислокация групп по предотвращению стихийных бедствий и передел земель – были практически завершены. К концу 2019 финансового года проводились работы над 99% запланированных прибрежных защитных сооружений, и 66% строительства завершено. Кроме того, 14 марта будет полностью открыта железнодорожная линия Дзёбан, которая остановилась из-за землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1».

Стоимость отгрузки промышленных товаров в трёх пострадавших префектурах (Иватэ, Мияги и Фукусима) восстановилась до уровня, предшествовавшего землетрясению. Агентство по восстановлению заявило, что проект восстановления сельскохозяйственных земель будет в основном завершён к концу марта 2020 года. Идёт восстановление береговой инфраструктуры рыболовства, такой как рыболовецкие порты, в префектуре Фукусима, хотя этому мешают репутационные последствия аварии на АЭС.

Промышленность

2014 2018 2019 Пострадавшие от цунами сельскохозяйственные земли, восстановленные после катастрофы 63% 89% 92% Восстановленные рыбоперерабатывающие предприятия 80% 95% 96%

(Агентство по восстановлению, март 2019 г.)

На чемпионате мира по регби, проходившем в Японии в 2019 году, в сентябре в городе Камаиси в префектуре Иватэ была проведена игра первой лиги, впечатлившая зрителей во всём мире.



Матч Кубка мира по регби между Фиджи и Уругваем; дети начальной школы с национальными флагами двух стран, 25 сентября 2019 г., преф. Иватэ, стадион Камаиси-Унадзуми фукко (Jiji Press)

Фукусима сегодня: постепенное сокращение зон эвакуации

В связи с выбросом радиоактивных материалов после аварии на АЭС «Фукусима-1» некоторые территории в Футаба, Окума и Намиэ возле АЭС по-прежнему остаются зонами эвакуации. На АЭС «Фукусима-1» продолжаются работы по выводу электростанции из эксплуатации.

Есть три типа зон эвакуации, 1) зоны с высоким уровнем радиации, куда запрещён вход и вряд ли восстанавливаемые, 2) зоны с ограничениями для жителей и 3) зоны отмены инструкции по эвакуации, где ведётся подготовка к восстановлению и реконструкции для возвращения жителей. С апреля 2014 года количество двух последних постепенно сокращается, и остаются только те, куда невозможно вернуться. Часть жителей возвращается в восстановленные районы.

В полностью эвакуированном городе Окума с населением около 10 000 человек приказ об эвакуации был частично отменён в апреле 2019 года, и некоторые жители наконец возвратились в западную часть города. В марте 2020 года отменён приказ об эвакуации для линий JR и станций в городах Футаба, Окума и Томиока после открытия линии JR Дзёбан.

По данным префектуры Фукусима, по состоянию на февраль 2020 года в эвакуации живёт около 40 000 человек, из которых около 30 000 живут за пределами префектуры. Обеззараживание домов и общественных помещений в префектуре в основном завершено, радиация в воздухе снижается.

Оправданы трое бывших руководителей TEPCO

Токийский окружной суд 19 сентября 2019 сентября вынес решение в отношении трёх бывших членов правления TEPCO, в том числе бывшего президента Tokyo Electric Power Co. Кацумата Цунэхиса, признав их невиновными.

Исполняющий обязанности прокурора юрист требовал для них пяти лет заключения. Председатель суда Нагабути Кэнъити постановил, что никто не мог предвидеть гигантское цунами, которое стало причиной катастрофы. Исполняющий обязанности прокурора настаивал на том, что между 2008 и 2009 годами все трое слышали предупреждение о возможном цунами более 10 метров, но суд постановил, что их реакция не была несоответствующей ситуации.

В судебном процессе с участием семей погибших 23 детей в начальной школе Окава в городе Исиномаки в связи с требованием возмещения убытков в размере около 2,3 миллиарда йен городу и префектуре на заседании малой коллегии Верховного суда в октябре 2019 года решено отклонить апелляцию, дело завершило решение Высокого суда в г. Сэндай, согласно которому город и префектура должны заплатить около 1 млрд 436 млн йен за недостатки системы предотвращения стихийных бедствий в школе.

Фотография к заголовку: Поезд на станции Футаба в ходе опытной эксплуатации на линии Дзёбан, которая остановилась из-за Великого восточно-японского землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1», 18 декабря 2019 г., г. Футаба, преф. Фукусима (Jiji Press)

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