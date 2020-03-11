Девять лет после Великого восточно-японского землетрясения: восстановление пострадавших регионов

Девять лет после Великого восточно-японского землетрясения: восстановление пострадавших регионовОбщество
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48 000 эвакуированных
По данным Агентства по восстановлению, на 1 февраля 2020 года насчитывалось приблизительно 48 000 человек, живущих в эвакуации после землетрясения. Это на 6000 человек меньше, чем в прошлом году. Завершено строительство приблизительно 30 000 домов, это 99% от запланированного количества. В январе 2020 года из сборного временного дома переселилось последнее домохозяйство в городе Исиномаки преф. Мияги. Этот город особенно сильно пострадал от цунами.
За прошлый год количество связанных с землетрясением смертей (в результате физических заболеваний и самоубийств, вызванных эвакуацией после землетрясения), увеличилось на 38.
|2019
|2020
|Известное количество погибших во время землетрясения
|15897
|15899
|По данным Национального управления полиции на 10 декабря 2019 г.
|Пропавшие без вести
|2534
|2529
|По данным Национального управления полиции на 10 декабря 2019 г.
|Смерти в связи с землетрясением
|3701
|3739
|По данным Агунтства по восстановлению на конец сентября 2019 г.
|Живущие в эвакуации
|Около 54 000
|Около 48 000
|По данным Агунтства по восстановлению на январь 2020 г.
Железнодорожная линия Дзёбан будет полностью восстановлена
По данным Агентства по восстановлению, к концу 2016 финансового года проекты, связанные с развитием городов – восстановление домов в районах, пострадавших от стихийных бедствий, редислокация групп по предотвращению стихийных бедствий и передел земель – были практически завершены. К концу 2019 финансового года проводились работы над 99% запланированных прибрежных защитных сооружений, и 66% строительства завершено. Кроме того, 14 марта будет полностью открыта железнодорожная линия Дзёбан, которая остановилась из-за землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1».
Стоимость отгрузки промышленных товаров в трёх пострадавших префектурах (Иватэ, Мияги и Фукусима) восстановилась до уровня, предшествовавшего землетрясению. Агентство по восстановлению заявило, что проект восстановления сельскохозяйственных земель будет в основном завершён к концу марта 2020 года. Идёт восстановление береговой инфраструктуры рыболовства, такой как рыболовецкие порты, в префектуре Фукусима, хотя этому мешают репутационные последствия аварии на АЭС.
Промышленность
|2014
|2018
|2019
|Пострадавшие от цунами сельскохозяйственные земли, восстановленные после катастрофы
|63%
|89%
|92%
|Восстановленные рыбоперерабатывающие предприятия
|80%
|95%
|96%
(Агентство по восстановлению, март 2019 г.)
На чемпионате мира по регби, проходившем в Японии в 2019 году, в сентябре в городе Камаиси в префектуре Иватэ была проведена игра первой лиги, впечатлившая зрителей во всём мире.
Фукусима сегодня: постепенное сокращение зон эвакуации
В связи с выбросом радиоактивных материалов после аварии на АЭС «Фукусима-1» некоторые территории в Футаба, Окума и Намиэ возле АЭС по-прежнему остаются зонами эвакуации. На АЭС «Фукусима-1» продолжаются работы по выводу электростанции из эксплуатации.
Есть три типа зон эвакуации, 1) зоны с высоким уровнем радиации, куда запрещён вход и вряд ли восстанавливаемые, 2) зоны с ограничениями для жителей и 3) зоны отмены инструкции по эвакуации, где ведётся подготовка к восстановлению и реконструкции для возвращения жителей. С апреля 2014 года количество двух последних постепенно сокращается, и остаются только те, куда невозможно вернуться. Часть жителей возвращается в восстановленные районы.
В полностью эвакуированном городе Окума с населением около 10 000 человек приказ об эвакуации был частично отменён в апреле 2019 года, и некоторые жители наконец возвратились в западную часть города. В марте 2020 года отменён приказ об эвакуации для линий JR и станций в городах Футаба, Окума и Томиока после открытия линии JR Дзёбан.
По данным префектуры Фукусима, по состоянию на февраль 2020 года в эвакуации живёт около 40 000 человек, из которых около 30 000 живут за пределами префектуры. Обеззараживание домов и общественных помещений в префектуре в основном завершено, радиация в воздухе снижается.
Оправданы трое бывших руководителей TEPCO
Токийский окружной суд 19 сентября 2019 сентября вынес решение в отношении трёх бывших членов правления TEPCO, в том числе бывшего президента Tokyo Electric Power Co. Кацумата Цунэхиса, признав их невиновными.
Исполняющий обязанности прокурора юрист требовал для них пяти лет заключения. Председатель суда Нагабути Кэнъити постановил, что никто не мог предвидеть гигантское цунами, которое стало причиной катастрофы. Исполняющий обязанности прокурора настаивал на том, что между 2008 и 2009 годами все трое слышали предупреждение о возможном цунами более 10 метров, но суд постановил, что их реакция не была несоответствующей ситуации.
В судебном процессе с участием семей погибших 23 детей в начальной школе Окава в городе Исиномаки в связи с требованием возмещения убытков в размере около 2,3 миллиарда йен городу и префектуре на заседании малой коллегии Верховного суда в октябре 2019 года решено отклонить апелляцию, дело завершило решение Высокого суда в г. Сэндай, согласно которому город и префектура должны заплатить около 1 млрд 436 млн йен за недостатки системы предотвращения стихийных бедствий в школе.
Фотография к заголовку: Поезд на станции Футаба в ходе опытной эксплуатации на линии Дзёбан, которая остановилась из-за Великого восточно-японского землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1», 18 декабря 2019 г., г. Футаба, преф. Фукусима (Jiji Press)