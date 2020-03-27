Три знаменитых японских парка: эстетика периода Эдо в наши дни

Культура История

Три знаменитых образца садово-паркового искусства, парки Мито-Кайракуэн, Кага-Кэнрокуэн и Окаяма-Горакуэн, создали японские феодалы-даймё в период Эдо, сотни лет назад. Эти памятники искусства радуют глаз и в наши дни, привлекая множество посетителей из-за рубежа.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Три знаменитых парка, Кайракуэн, Кэнрокуэн и Горакуэн, созданы в характерном для периода Эдо (1603-1868) стиле тисэн кайюсики тэйэн, «парки с прогулочными тропинками вокруг пруда». Они отличаются от садов, устроенных так, чтобы из кабинета усадьбы, к примеру, открывался радующий взор пейзаж, их красотой любуются, гуляя по проложенным вокруг пруда тропинкам.

Кайракуэн

Парк был создан в 1842 году по распоряжению 9-го правителя княжества Мито Токугавы Нариаки. Название парка происходит из иероглифов, которыми записано выражение китайского философа Мэн-цзы: «Хороша радость того, кто радуется вместе с народом», и в «Записях о Кайракуэн» сказано, что название выражает его стремление радоваться с народом.

Вначале доступ в парк имели представители воинского сословия, служители святилищ, монахи и прочие связанные с религией люди, но постепенно парк открыли и для широкой публики.

Парк известен красотой цветущих слив, их здесь около 3000 деревьев около сотни разновидностей. Весной здесь цветут сакуры, в начале лета – рододендроны, а в разгар лета манят прохладой рощи бамбука вида мосо и криптомерий суги. Осенью здесь любуются осенними цветами и красками осени.

(Фотография предоставлена префектурой Ибараки)
(Фотография предоставлена префектурой Ибараки)

(Фотография предоставлена префектурой Ибараки)
(Фотография предоставлена префектурой Ибараки)

  • Вебсайт (на японском языке)
  • Адрес: Ibaraki-ken Mito-shi Tokiwa-cho 1-chome
  • Цена: 300 йен для взрослых, 150 йен для школьников и людей старше 70 лет (от открытия до 9:00 утра всем бесплатно)
  • Как добраться: 20 минут на автобусе от северного выхода станции JR Мито линии Токива

Кэнрокуэн

Это парк, построенный семьёй Маэда княжества Кага на 11,4 гектарах прилегающих к замку Канадзава земель. Его создавали на протяжении 180 лет начиная со времён пятого правителя княжества Маэды Цунанори (1643-1724).

Прекрасные пейзажи парка показывают красоту каждого времени года, но особенно знамениты зимние пейзажи, когда ветви деревьев подвязывают верёвками (юкидзури), чтобы они не сломались под тяжестью снега. На открытках и в путеводителях часто можно увидеть каменный фонарь торо на двух ножках: из-за сходства его формы с котодзи, кобылками для кото, он получил название котодзи-торо.

Парк расположен между замком Канадзава и Художественным музеем XXI века Канадзавы. В рейтинге Michelin Green Guide Japan парку присвоены три звезды.

(Фотография предоставлена г. Канадзава)
(Фотография предоставлена г. Канадзава)

(Фотография предоставлена г. Канадзава)
(Фотография предоставлена г. Канадзава)

  • Вебсайт (на английском языке)
  • Адрес: Ishikawa-ken Kanazawa-shi Marunouchi 1-1
  • Цена: 320 йен для взрослых (старше 18 лет), 100 йен для детей (от6 до 18 лет)
  • Как добраться: 15-20 минут на автобусе «Корокуэн сятору» или «Дзёкамати Канадзава сюю басу» от станции JR Канадзава

Коракуэн

Большой парк, который построил по собственному замыслу второй правитель княжества Окаяма Икэда Цунамаса (1638-1714). Парк был открыт для жителей княжества, сам Цунамаса, любивший театр Но, выступал там, и в отсутствие правителя во время обязательных поездок в Эдо парк открывали в определённые дни. Парк пережил наводнение 1939 года и авианалёты в 1945 году, но был восстановлен по картинам и схемам периода Эдо, демонстрируя практически без изменений воплощённые в нём представления о прекрасном.

Парк с видом на замок Окаяма, высящийся над водной гладью озера, является излюбленным  местом фотографирования, и в рейтинге Michelin Green Guide Japan парку присвоены три звезды.

(Фотография предоставлена Туристической ассоциацией преф. Окаяма)
(Фотография предоставлена Туристической ассоциацией преф. Окаяма)

(Фотография предоставлена Туристической ассоциацией преф. Окаяма)
(Фотография предоставлена Туристической ассоциацией преф. Окаяма)

  • Вебсайт (на японском языке)
  • Адрес: Okayama-shi Kita-ku Korakuen 1-5
  • Цена: 410 йен для взрослых (старше 15 лет), 140 йен для пожилых (65 лет и старше), дети бесплатно
  • Как добраться: пешком от станции JR Окаяма 25 минут, на автобусе 10-15 минут

Фотография к заголовку: Бамбуковая роща в парке Кайракуэн (предоставлено администрацией Кайракуэн)

искусство Сады парки