Три знаменитых японских парка: эстетика периода Эдо в наши дни

Три знаменитых образца садово-паркового искусства, парки Мито-Кайракуэн, Кага-Кэнрокуэн и Окаяма-Горакуэн, создали японские феодалы-даймё в период Эдо, сотни лет назад. Эти памятники искусства радуют глаз и в наши дни, привлекая множество посетителей из-за рубежа.

Три знаменитых парка, Кайракуэн, Кэнрокуэн и Горакуэн, созданы в характерном для периода Эдо (1603-1868) стиле тисэн кайюсики тэйэн, «парки с прогулочными тропинками вокруг пруда». Они отличаются от садов, устроенных так, чтобы из кабинета усадьбы, к примеру, открывался радующий взор пейзаж, их красотой любуются, гуляя по проложенным вокруг пруда тропинкам.

Кайракуэн

Парк был создан в 1842 году по распоряжению 9-го правителя княжества Мито Токугавы Нариаки. Название парка происходит из иероглифов, которыми записано выражение китайского философа Мэн-цзы: «Хороша радость того, кто радуется вместе с народом», и в «Записях о Кайракуэн» сказано, что название выражает его стремление радоваться с народом.

Вначале доступ в парк имели представители воинского сословия, служители святилищ, монахи и прочие связанные с религией люди, но постепенно парк открыли и для широкой публики.

Парк известен красотой цветущих слив, их здесь около 3000 деревьев около сотни разновидностей. Весной здесь цветут сакуры, в начале лета – рододендроны, а в разгар лета манят прохладой рощи бамбука вида мосо и криптомерий суги. Осенью здесь любуются осенними цветами и красками осени.



(Фотография предоставлена префектурой Ибараки)



(Фотография предоставлена префектурой Ибараки)

Вебсайт (на японском языке)

Вебсайт (на японском языке) Адрес: Ibaraki-ken Mito-shi Tokiwa-cho 1-chome

Цена: 300 йен для взрослых, 150 йен для школьников и людей старше 70 лет (от открытия до 9:00 утра всем бесплатно)

Как добраться: 20 минут на автобусе от северного выхода станции JR Мито линии Токива

Кэнрокуэн

Это парк, построенный семьёй Маэда княжества Кага на 11,4 гектарах прилегающих к замку Канадзава земель. Его создавали на протяжении 180 лет начиная со времён пятого правителя княжества Маэды Цунанори (1643-1724).

Прекрасные пейзажи парка показывают красоту каждого времени года, но особенно знамениты зимние пейзажи, когда ветви деревьев подвязывают верёвками (юкидзури), чтобы они не сломались под тяжестью снега. На открытках и в путеводителях часто можно увидеть каменный фонарь торо на двух ножках: из-за сходства его формы с котодзи, кобылками для кото, он получил название котодзи-торо.

Парк расположен между замком Канадзава и Художественным музеем XXI века Канадзавы. В рейтинге Michelin Green Guide Japan парку присвоены три звезды.



(Фотография предоставлена г. Канадзава)



(Фотография предоставлена г. Канадзава)

Вебсайт (на английском языке)

Вебсайт (на английском языке) Адрес: Ishikawa-ken Kanazawa-shi Marunouchi 1-1

Цена: 320 йен для взрослых (старше 18 лет), 100 йен для детей (от6 до 18 лет)

Как добраться: 15-20 минут на автобусе «Корокуэн сятору» или «Дзёкамати Канадзава сюю басу» от станции JR Канадзава

Коракуэн

Большой парк, который построил по собственному замыслу второй правитель княжества Окаяма Икэда Цунамаса (1638-1714). Парк был открыт для жителей княжества, сам Цунамаса, любивший театр Но, выступал там, и в отсутствие правителя во время обязательных поездок в Эдо парк открывали в определённые дни. Парк пережил наводнение 1939 года и авианалёты в 1945 году, но был восстановлен по картинам и схемам периода Эдо, демонстрируя практически без изменений воплощённые в нём представления о прекрасном.

Парк с видом на замок Окаяма, высящийся над водной гладью озера, является излюбленным местом фотографирования, и в рейтинге Michelin Green Guide Japan парку присвоены три звезды.



(Фотография предоставлена Туристической ассоциацией преф. Окаяма)



(Фотография предоставлена Туристической ассоциацией преф. Окаяма)

Вебсайт (на японском языке)

Вебсайт (на японском языке) Адрес: Okayama-shi Kita-ku Korakuen 1-5

Цена: 410 йен для взрослых (старше 15 лет), 140 йен для пожилых (65 лет и старше), дети бесплатно

Как добраться: пешком от станции JR Окаяма 25 минут, на автобусе 10-15 минут

Фотография к заголовку: Бамбуковая роща в парке Кайракуэн (предоставлено администрацией Кайракуэн)