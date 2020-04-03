2019 год был самым тёплым в Японии за всю историю измерений

2019 год в Японии оказался самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений, а количество осадков в некоторых регионах превысило средний показатель примерно на 20%. Является ли это следствием глобального потепления?

По данным Метеорологического агентства Японии, в 2019 году температура воздуха в Японии превышала среднюю за 1981-2010 годы на 0,92 градуса, и с момента начала измерений в 1898 году стала рекордной. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2016 году, тогда температура превышала среднюю на 0,88 градуса.

Особенно жарко было в восточной части страны, на 1,1 градуса выше среднего показателя. По регионам, в Канто-Косин и Токай температура была выше средней на 1,1 градуса, В Тохоку, Хокурику и Кинки – на 1 градус, в Тюгоку и северной части Кюсю – на 0,9 градуса, на Хоккайдо, Сикоку в южной части Кюсю и на Окинаве – на 0,8 градуса.

Какой была в 2019 году среднегодовая температура в разных городах Японии? В г. Нара она составила 16,3 градуса, на 1,4 выше средней, в г. Акита – 12,9, выше на 1,2 градуса, в г. Гифу – 17, выше на 1,2, в каждом из них зарегистрированы рекордные показатели. В г. Саппоро в среднем было 9,8 градуса, на 0,9 выше средней температуры, в Токио – 16,5, выше на 1,1 градуса, в Нагоя – 17, выше на 1,2 градуса, в Фукуоке – 17,9, на 0,9 градуса выше средней, то есть везде было теплее, чем обычно.

С другой стороны, увеличилось количество осадков. На Окинаве выпало на 27% больше, чем обычно, в южной части Кюсю – на 14% больше, на 10% больше на тихоокеанском побережье Тохоку и в регионе Токай. На Миякэдзиме, которая входит в столичный округ Токио, количество осадков было на 40% выше и достигло 4124 мм, в г. Татэяма преф. Тиба – на 41%, 2528 мм, достигнув рекордной отметки.

На побережье Японского моря в северной и восточной частях страны осадков выпало на 14-15% меньше, чем в среднем в год; так, годовое количество составило лишь 70% от среднего в пос. Куттян (1038,5 мм) и в г. Вакканай (749 мм) на Хоккайдо – здесь, наоборот, зарегистрирован рекорд минимума осадков.

Фотография к заголовку: В 2019 году рекордная для Японии температура была зарегистрирована в г. Тайнай в преф. Ниигата. Перед станцией JR Накадзё объявление предостерегает людей о необходимости принимать меры против теплового удара (© Jiji)