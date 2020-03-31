Население Японии по префектурам 100 лет назад: интересная статистика

В 2020 году исполняется сто лет с момента первой переписи населения Японии. Как выглядела демография страны век назад?

В Японии каждые пять лет проводится перепись населения, следующий раз – в мае 2020 года. В этом же году исполняется ровно сто лет с момента первой переписи 1920 года. Как выглядела демографическая картина страны тогда? В этой статье мы представляем демографический рейтинг по префектурам. Если посмотреть на первую двадцатку, мы увидим, что сейчас население очень сконцентрировано в «Тихоокеанском поясе»; в 1920 году это ещё было не настолько выражено. Среди семи префектур (точнее, столичного округа и шести префектур) региона Канто Тотиги и Гумма не входили в первые двадцать, а префектура Канагава, вторая по количеству населения сейчас после Токио, находилась на пятнадцатом месте.

Картина населённости префектур в 1920 году вызывает удивление – неужели Ниигата когда-то была на седьмом месте? А это традиционно рисоводческий регион, и в период Эдо она была важным морским портом, куда заходили суда китамаэбунэ, перевозившие товары по Японскому морю. Благодаря этому она процветала и была средоточием богатств, местом, куда стремились люди. Ещё в период Мэйдзи она одно время лидировала по населённости, но с перемещением торговых путей с моря на сушу постепенно стала сдавать позиции.

20 самых населённых префектур Японии в 1920 и 2019 годах

1920 2019 Токио 3 699 428 Токио 13 942 856 Осака 2 587 847 Канагава 9 200 166 Хоккайдо 2 359 183 Осака 8 823 453 Хёго 2 301 799 Айти 7 552 873 Фукуока 2 188 249 Сайтама 7 337 330 Айти 2 089 762 Тиба 6 279 026 Ниигата 1 776 474 Хёго 5 463 609 Нагано 1 562 722 Хоккайдо 5 248 552 Сидзуока 1 550 387 Фукуока 5 110 113 Хиросима 1 541 905 Сидзуока 3 639 226 Кагосима 1 415 582 Ибараки 2 868 041 Фукусима 1 362 750 Хиросима 2 807 987 Ибараки 1 350 400 Киото 2 583 140 Тиба 1 336 155 Мияги 2 303 160 Канагава 1 323 390 Ниигата 2 222 004 Сайтама 1 319 533 Нагано 2 049 023 Киото 1 287 147 Гифу 1 988 931 Кумамото 1 233 233 Тотиги 1 942 312 Окаяма 1 217 698 Гумма 1 937 626 Нагасаки 1 136 182 Окаяма 1 891 346

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии

Фотография к заголовку: © PAKUTASO