Население Японии по префектурам 100 лет назад: интересная статистика

Население Японии по префектурам 100 лет назад: интересная статистикаОбщество История
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В Японии каждые пять лет проводится перепись населения, следующий раз – в мае 2020 года. В этом же году исполняется ровно сто лет с момента первой переписи 1920 года. Как выглядела демографическая картина страны тогда? В этой статье мы представляем демографический рейтинг по префектурам. Если посмотреть на первую двадцатку, мы увидим, что сейчас население очень сконцентрировано в «Тихоокеанском поясе»; в 1920 году это ещё было не настолько выражено. Среди семи префектур (точнее, столичного округа и шести префектур) региона Канто Тотиги и Гумма не входили в первые двадцать, а префектура Канагава, вторая по количеству населения сейчас после Токио, находилась на пятнадцатом месте.
Картина населённости префектур в 1920 году вызывает удивление – неужели Ниигата когда-то была на седьмом месте? А это традиционно рисоводческий регион, и в период Эдо она была важным морским портом, куда заходили суда китамаэбунэ, перевозившие товары по Японскому морю. Благодаря этому она процветала и была средоточием богатств, местом, куда стремились люди. Ещё в период Мэйдзи она одно время лидировала по населённости, но с перемещением торговых путей с моря на сушу постепенно стала сдавать позиции.
20 самых населённых префектур Японии в 1920 и 2019 годах
|1920
|2019
|Токио
|3 699 428
|Токио
|13 942 856
|Осака
|2 587 847
|Канагава
|9 200 166
|Хоккайдо
|2 359 183
|Осака
|8 823 453
|Хёго
|2 301 799
|Айти
|7 552 873
|Фукуока
|2 188 249
|Сайтама
|7 337 330
|Айти
|2 089 762
|Тиба
|6 279 026
|Ниигата
|1 776 474
|Хёго
|5 463 609
|Нагано
|1 562 722
|Хоккайдо
|5 248 552
|Сидзуока
|1 550 387
|Фукуока
|5 110 113
|Хиросима
|1 541 905
|Сидзуока
|3 639 226
|Кагосима
|1 415 582
|Ибараки
|2 868 041
|Фукусима
|1 362 750
|Хиросима
|2 807 987
|Ибараки
|1 350 400
|Киото
|2 583 140
|Тиба
|1 336 155
|Мияги
|2 303 160
|Канагава
|1 323 390
|Ниигата
|2 222 004
|Сайтама
|1 319 533
|Нагано
|2 049 023
|Киото
|1 287 147
|Гифу
|1 988 931
|Кумамото
|1 233 233
|Тотиги
|1 942 312
|Окаяма
|1 217 698
|Гумма
|1 937 626
|Нагасаки
|1 136 182
|Окаяма
|1 891 346
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии
Фотография к заголовку: © PAKUTASO