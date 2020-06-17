Шесть национальных парков Хоккайдо

Богатые экосистемы, уникальные геологические особенности и другие достопримечательности шести национальных парков, расположенных на Хоккайдо.

1. Национальный парк «Рисири-Рэбун-Саробэцу»



Утёсы острова Рэбун (предоставлено Министерством окружающей среды)



Вид на гору Рисири летом (предоставлено Министерством окружающей среды)

Самый северный национальный парк Японии отличается богатым разнообразием ландшафтов: здесь можно увидеть горы, утёсы, болота и прибрежные дюны. С расположенной в море горы Рисири (также известной как «Рисири Фудзи»), представляющей собой конус идеальной формы, альпинистам открываются великолепные виды на океан.

Посетители острова Рэбун имеют возможность увидеть редкие альпийские растения, такие как орхидеи Cypripedium macranthos, растущие в низинах, в то время как западная сторона острова представляет собой величественные нагромождения утёсов и скал.

На равнине Саробэцу расположено одно из крупнейших в Японии высокогорных торфяных болот, служащее перевалочным пунктом таким диким перелетным птицам, как гуси и утки.

(Дата создания: 20 сентября 1974 г. Площадь: 24 166 га

2. Национальный парк «Сирэтоко»



Луг Фурэпэ зимой (предоставлено природоохранным фондом «Сирэтоко»)



Подземные воды, просачивающиеся сквозь скальную породу и образующие водопад Фурэпэ, попадают прямо в море; этот водопад также известен как «Девичьи слезы» (предоставлено природоохранным фондом «Сирэтоко»)

Национальный парк «Сирэтоко», чье название происходит от айнского выражения sir etok, что означает «край земли», находится в самой восточной части Японии. Величественные ландшафты «Сирэтоко» образованы вулканической активностью и дрейфующими льдами. Экосистема парка отличается разнообразием фауны. Здесь можно увидеть множество животных, включая таких крупных млекопитающих, как бурые медведи и косатки, а также крупных хищных птиц, находящихся под угрозой исчезновения. Одно из назначений парка – сохранение этого разнообразия. В июле 2005 года национальный парк «Cирэтоко» был зарегистрирован как объект Всемирного природного наследия.

Самый популярный пейзаж в парке – роскошные леса и горный хребет Сирэтоко, отражающийся в водах озера, расположенного в девственной чаще (см. фото заголовка).

(Дата создания: 1 июня 1964 г. Площадь: 38 636 га.)

3. Национальный парк «Акан-Масю»



Озеро Оннэто представляет собой водоем с береговой линией протяженностью 2,5 километра, расположенный у подножия горы Мэакан. В зависимости от сезона, погоды и угла обзора цвет озерных вод изменяется от синего до изумрудно-зеленого вплоть до темно-синего



Вид на гору Оакан в зимний период

Парк расположен на территории трех вулканических кратеров – Акан, Куссаро и Масю, входящих в вулканический пояс Тисима. Для Японии необычно расположение вулкана и озера в такой непосредственной близости. Естественные леса, сформированные в основном субарктическими хвойными породами, покрывают большую часть парка; это один из национальных парков Японии, где сохранился подлинный ландшафт доисторической эпохи.

Регион Акан известен величественными вершинами Оакан и Мэакан, а также удивительными панорамами озер Акан и Оннэто. Регион Масю, чьи лесные пейзажи меняются от сезона к сезону, включает в себя одно из наиболее прозрачных озер в мире – озеро Масю, а также озеро Куссаро, на которое можно взглянуть сверху с окружающих вершин и горных перевалов.

(Дата создания: 4 декабря 1934 г. Площадь: 91 413 га)

4. Национальный парк «Кусиросицугэн»



Панорама болота Кусиро на фоне заходящего солнца (предоставлено «Пакутасо»)



Паровоз следует через болото Кусиро

Парк включает в себя крупнейший в Японии болотный массив, территория которого охватывает реку Кусирогава с притоками, протекающую через восточную часть Хоккайдо, а также окружающие холмы. Этот район является ценным биотопом с богатейшей флорой, где обитает множество представителей фауны, в том числе признанный «памятником природы» японский журавль.

Болота долгое время считались бесполезными из-за трудностей, связанных с возделыванием на заболоченных почвах сельскохозяйственных культур. Но борьба с нехваткой продовольствия после Второй мировой войны привела к увеличению площади культивируемых земель, а рост городов и разработка холмов стали причиной сокращения водно-болотных угодий и высыханию почв. Но местные исследователи и экологические группы объединились в движение за признание ценности болот, в результате чего этот район стал первым объектом в Японии, зарегистрированным в 1980 году по Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях международного значения, а семь лет спустя получил статус национального парка.

(Дата создания: 31 июля 1987 г. Площадь: 28 788 га)

5. Национальный парк «Дайсэцудзан»



Вид на гору Асахидакэ и замерзший пруд Кагами в зимний период (предоставлено Министерством окружающей среды)



Цветы на склонах Нипэсоцу (предоставлено Министерством окружающей среды)

Этот национальный парк расположен в центральной части Хоккайдо. Территория вулканической группы Дайсэцу, куда входит и высочайшая вершина Хоккайдо, гора Асахидакэ (2291 метр), известна как «Крыша Хоккайдо» и включает в себя ряд великолепных горных пиков, простирающихся от горы Томурауси до горных хребтов Токати и Исикари, а также верховья крупнейших рек Хоккайдо – Исикаригава и Токатигава.

Высота этих горных вершин достигает 2000 метров, но из-за высокой широты района в природной среде эквивалентна 3000-метровым горам острова Хонсю. Многокрасочное альпийское разнотравье высокогорных лугов включает эндемики «Дайсэцудзан» – Oxytropis japonica (астрагал) и Lagotis yesoensis. Именно за яркие цвета айны называют эту область Камуй Минтара, что означает «вотчина богов».

Парк также представляет собой сокровищницу редкой фауны, сохранившейся в ее естественной среде обитания. Здесь можно встретить японскую пищуху, маленькое горное млекопитающее, считающееся реликтом ледникового периода, а также бабочку Parnassius eversmanni daisetsuzanus и эндемик озера Сикарибэцу – рыбу Salvelinus malma miyabei (голец Миябэ).

(Дата создания: 4 декабря 1934 г. Площадь: 226 764 га)

6. Национальный парк «Сикоцу-Тоя»



Озеро Сикоцу (предоставлено муниципалитетом Титосэ)



Озеро Тоя зимой (предоставлено муниципалитетом Тояко)

Территория этого парка охватывает озера Сикоцу и Тоя, а ландшафт образован вулканами и разнообразными вулканическими формациями, включая горы Усу, Ётэй и Тарумаэ. Благодаря разнообразию вулканических процессов в этом районе и множеству горячих и серных источников, парк вполне может называться «музеем живых вулканов». Здесь также находится второе по глубине озеро в Японии, озеро Сикоцу, известное тем, что оно является самым северным озером, не замерзающим зимой.

До парка можно добраться из центра Саппоро и нового аэропорта Титосэ. В этом районе также расположены некоторые из самых популярных курортов Хоккайдо, в том числе онсэн Ноборибэцу, озеро Тойя и горячие источники Дзёзанкэй.

(Дата создания: 16 мая 1949 г. Площадь: 99 473 га)

Обратите внимание, что в национальных парках Японии много частных территорий и большое количество жителей. Парки предназначены для сохранения природы, обеспечивая ее сосуществование с деятельностью человека.

Фотография к заголовку: Горный хребет Сирэтоко летом (© Природоохранный фонд «Сирэтоко»)