Чему учат японских детей помимо школы? Плавание – на первом месте

Чему учат японских детей помимо школы? Плавание – на первом местеОбщество
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Согласно анкетному опросу по обучению детей, который провела компания «Икоё», ведущая информационный сайт для подрастающего поколения, менее 30% детей учат чему-либо ранее 3 лет, но в 4 года уже 40% они чему-то обучаются, а с 5 лет этот показатель резко возрастает до 60-80%.
Среди ответов на вопрос о том, чему именно учат детей, первое место заняло «плавание» (38%). Оно лидирует уже в течение четырёх лет подряд после опроса 2017 года, и, похоже, долгое время является популярным занятием в семьях с дошкольниками.
На вопрос о причинах отдать ребёнка на плавание родители отвечали, что хотят развить сердце и дыхание ребёнка из-за астмы, что это важный жизненный навык, который может спасти жизнь и т. п., и некоторые отмечали необременительность для родителей.
В командных видах спорта, таких как бейсбол и футбол, во многих случаях детей нужно отвезти на тренировочную площадку, приобрести снаряжение, постоянно обеспечивать ребёнка водой и едой, что требует от родителей определённых усилий. Некоторые родители отметили, что плавание «менее обременительно для родителей» и что проще стирка вещей ребёнка, по сравнению с другими видами спорта.
Фотография к заголовку: PIXTA