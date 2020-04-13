В условиях роста случаев ДТП с участием пожилых водителей в Японии от водительских прав отказалось 600 000 пожилых людей

В Японии всё более острой становится проблема ДТП с участием пожилых водителей. Многие пожилые люди продолжают водить машину из-за её необходимости в повседневной жизни – по-другому сложно, например, сделать покупки или добраться до больницы. Однако это всё чаще приводит к происшествиям, иногда со смертельным исходом...

По данным Национального полицейского управления Японии, в 2019 году отказалось от водительских прав 601 022 человека (на 179 838 человека больше, чем в 2018 году) – рекордное количество со времён ввода системы отказа от прав в 1998 году.

Из отказавшихся от прав 350 428 человек, или 58%, были старше 75 лет (на 58 339 человек больше, чем в предыдущем году); количество отказавшихся от прав людей моложе 75 лет тоже выросло, составив 250 594 человека.

В апреле 2019 года пожилой водитель в Икэбукуро в Токио стал причиной ДТП, в котором погибли мать с дочерью. Вероятно, именно этот нашумевший случай вызвал бурный рост общественного внимания к проблеме пожилых водителей и побудил многих добровольно отказаться от прав. Помимо этого, местные власти и полиция также побуждают пожилых отказываться от прав, в том числе выдавая им свидетельства об истории вождения, дающие, например, скидки на проезд в автобусах и такси.

В городах с развитой системой общественного транспорта отказ от водительских прав не влечёт особенных проблем, но в регионах это может просто лишить способности передвигаться. В настоящее время около 22,9% владельцев прав – люди старше 65 лет. Недалеко то время, когда значительная часть населения достигнет возраста 75 лет, и нам, вероятно, потребуется создавать условия, при которых пожилым водителям было бы проще отказываться от водительских прав.

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