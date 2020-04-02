До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии

По сравнению с Европой и Америкой, где ежедневное количество инфицированных исчисляется тысячами, а города закрыты на карантин, в Японии ситуация кажется весьма спокойной. Однако нам следует сохранять бдительность, поскольку экспоненциальный рост заражений уже начался.

Вызванное коронавирусом нового типа заболевание впервые было обнаружено в Китае, в г. Ухань. По графику мы видим, что к началу марта количество инфицированных только в Китае превышало 80 000 человек, а в Южной Корее забили тревогу с появлением нескольких тысяч инфицированных и быстрым распространением инфекции. В других же странах количество заражённых исчислялось десятками или сотнями.

Среди западных стран первой столкнулась с проблемой быстрого роста заражений Италия. Кое-кто, вероятно, поначалу считал, что это произошло из-за каких-то особенностей именно этой страны, и примерно до середины марта многие страны удерживали уровень заражений на очень низком уровне, но потом ситуация кардинально переменилась. В странах Европы и Америки началось быстрое распространение инфекции, и внезапно количество инфицированных в США, Италии и Испании превысило показатели Китая.

На графике ниже мы видим, что в Японии количество заражённых пока находится на очень низком уровне.

Однако же, если посмотреть на данные по Японии, то мы увидим, что в последнюю декаду марта наблюдается быстрый рост количества заражённых. До отметки в 1000 заражённых потребовалось 65 дней, а после этого до количества в 2000 инфицированных прошло всего 11 дней.

Не стоит легкомысленно думать, что в Японии всё иначе, чем в Америке и Европе, и можно расслабиться. Не исключено, что именно сейчас – переломный момент, и с опозданием на две недели мы окажемся там же, где США, Испания и Германия.

Правительство и местные администрации призывают соблюдать три правила: избегать закрытых пространств с плохой вентиляцией, скоплений людей и разговоров на близком расстоянии. Для предотвращения экспоненциального роста заражений нужно, чтобы каждый осознавал свою ответственность.

Фотография к заголовку: Губернатор Токио Коикэ Юрико рассказывает о росте заражений в японской столице в марте (© Jiji)