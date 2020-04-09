Кем хотят стать японские первоклассники, когда вырастут?

Из-за распространения нового коронавируса в Токио и Осаке школы будут закрыты по меньшей мере до конца майских праздников. Многие первоклассники, вероятно, разочарованы отменой или переносом вступительных церемоний, которых они с таким нетерпением ожидали. А кем хотели бы стать японские дети, когда вырастут?

Компания «Курарэ», которая производит искусственную кожу для школьных ранцев, с 1999 года на протяжении уже 22 лет проводит опрос среди только что начавших учёбу первоклассников, выясняя, кем они хотели бы стать, когда вырастут. Больше всего девочек хотят работать в пекарне или кондитерской (26,0%), хотя раньше эта профессия не поднималась выше второго места. Самый популярный выбор у мальчиков – стать спортсменами (18,8%).

Чем хотят заниматься в будущем нынешние первоклассники? Данные опроса 2020 года

Девочки Мальчики 1 Кондитерская, пекарня Спорт 2 Знаменитости, певцы, модели Офицер полиции 3 Медсестра Водитель или машинист 4 Флорист Пожарные или спасательные силы 5 Воспитатель детсада ТВ / Озвучивание аниме-персонажей 6 Магазин мороженого Исследователь 7 Врач Кондитерская, пекарня 8 Учитель Врач 9 Офицер полиции Плотник / ремесленник 10 Визажист Ютьюбер

Источник: «Курарэ»

Выбор «Знаменитости, певцы, модели» (8,8%) занимает второе место у девочек уже девятый год подряд. Первая десятка осталась неизменной с прошлого года, но в ней «Медсестра», «Врач» и «Офицер полиции» поднялись на одну позицию. Вас привлекает работа по защите здоровья и безопасности людей?

У мальчиков же «Офицер полиции» занимает второе место в списке девятый год подряд с рекордными 15,1%. В прошлом огромную популярность имел вариант «Спорт» (более 30%), но если посмотреть на тенденции с 1999 года, можно увидеть рост популярности полиции. Помимо того, что она работает на местах стихийных бедствий, детей могут увлекать «белые мотоциклы» и полицейская форма во время учебных туров на места работы полиции и экскурсий, проводимых в рамках образовательных и PR-мероприятий.

Какими же видами спорта хотят заниматься те, кто выбрал эту сферу для будущей профессии? Огромной популярностью пользуется футбол – 56,9%. За ним идут бейсбол (19,1%) и регби (4,0%).

А какую будущую профессию считают лучшей родители первоклассников? Для девочек на первом месте «Медсестра» (17,9%), на третьем – «Фармацевт» (7,9%), на четвёртом «Врач» (6,8%), на пятом – «Медицинский персонал» (6%), то есть популярны профессии, связанные с медициной. Для мальчиков лидирует выбор «Госслужащий» (19,8%), он уступил первое место только в 2009 году. Впервые «Спорт» выпал из первой тройки, лидирующие места занимают более стабильные профессии.

Профессия, которую бы выбрали родители первоклассников для своего ребёнка; данные опроса 2020 года

Родители девочек Родители мальчиков 1 Медсестра Государственный служащий 2 Госслужащий врач 3 Фармацевт Офисный работник 4 Врач Спорт 5 Сфера здравоохранения Офицер полиции 6 Офисный работник Пожарные или спасательные силы 7 Кондитерская, пекарня Исследователь 8 Учитель Инженер 9 Воспитатель детсада Водитель или машинист 10 Знаменитости, певцы, модели Сфера здравоохранения

Источник: «Курарэ»

Фотография к заголовку: PIXTA