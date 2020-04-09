Кем хотят стать японские первоклассники, когда вырастут?Общество
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Компания «Курарэ», которая производит искусственную кожу для школьных ранцев, с 1999 года на протяжении уже 22 лет проводит опрос среди только что начавших учёбу первоклассников, выясняя, кем они хотели бы стать, когда вырастут. Больше всего девочек хотят работать в пекарне или кондитерской (26,0%), хотя раньше эта профессия не поднималась выше второго места. Самый популярный выбор у мальчиков – стать спортсменами (18,8%).
Чем хотят заниматься в будущем нынешние первоклассники? Данные опроса 2020 года
|Девочки
|Мальчики
|1
|Кондитерская, пекарня
|Спорт
|2
|Знаменитости, певцы, модели
|Офицер полиции
|3
|Медсестра
|Водитель или машинист
|4
|Флорист
|Пожарные или спасательные силы
|5
|Воспитатель детсада
|ТВ / Озвучивание аниме-персонажей
|6
|Магазин мороженого
|Исследователь
|7
|Врач
|Кондитерская, пекарня
|8
|Учитель
|Врач
|9
|Офицер полиции
|Плотник / ремесленник
|10
|Визажист
|Ютьюбер
Источник: «Курарэ»
Выбор «Знаменитости, певцы, модели» (8,8%) занимает второе место у девочек уже девятый год подряд. Первая десятка осталась неизменной с прошлого года, но в ней «Медсестра», «Врач» и «Офицер полиции» поднялись на одну позицию. Вас привлекает работа по защите здоровья и безопасности людей?
У мальчиков же «Офицер полиции» занимает второе место в списке девятый год подряд с рекордными 15,1%. В прошлом огромную популярность имел вариант «Спорт» (более 30%), но если посмотреть на тенденции с 1999 года, можно увидеть рост популярности полиции. Помимо того, что она работает на местах стихийных бедствий, детей могут увлекать «белые мотоциклы» и полицейская форма во время учебных туров на места работы полиции и экскурсий, проводимых в рамках образовательных и PR-мероприятий.
Какими же видами спорта хотят заниматься те, кто выбрал эту сферу для будущей профессии? Огромной популярностью пользуется футбол – 56,9%. За ним идут бейсбол (19,1%) и регби (4,0%).
А какую будущую профессию считают лучшей родители первоклассников? Для девочек на первом месте «Медсестра» (17,9%), на третьем – «Фармацевт» (7,9%), на четвёртом «Врач» (6,8%), на пятом – «Медицинский персонал» (6%), то есть популярны профессии, связанные с медициной. Для мальчиков лидирует выбор «Госслужащий» (19,8%), он уступил первое место только в 2009 году. Впервые «Спорт» выпал из первой тройки, лидирующие места занимают более стабильные профессии.
Профессия, которую бы выбрали родители первоклассников для своего ребёнка; данные опроса 2020 года
|Родители девочек
|Родители мальчиков
|1
|Медсестра
|Государственный служащий
|2
|Госслужащий
|врач
|3
|Фармацевт
|Офисный работник
|4
|Врач
|Спорт
|5
|Сфера здравоохранения
|Офицер полиции
|6
|Офисный работник
|Пожарные или спасательные силы
|7
|Кондитерская, пекарня
|Исследователь
|8
|Учитель
|Инженер
|9
|Воспитатель детсада
|Водитель или машинист
|10
|Знаменитости, певцы, модели
|Сфера здравоохранения
Источник: «Курарэ»
Фотография к заголовку: PIXTA